Среднее падение российской валюты по отношению к американской в июле за последние 7 лет составило 3%, к евро — 2%. Очевидная сезонность российского валютного рынка связана с динамикой торгового баланса страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Несмотря на то, что за последние 7 лет ежемесячный экспорт товаров и услуг из Российской Федерации в разы превышал импорт, для курса рубля важна динамика обоих показателей.

Средний темп роста импорта в июле на 3% превышает среднюю оценку роста экспорта. Такое отставание объясняется сезонностью нефтегазового рынка. Так, нефть, являясь основной статьей экспорта России, в июле 2013−2019 годов демонстрировала среднее падение около 5%. Скорее всего, подобную динамику мы увидим и в этом году.

Бюджетное правило, которое позволяет Минфину сглаживать колебания валютных курсов, действует с 2013 и, как показывает статистика, не мешает ослаблению рубля. Возможно, Минфин увеличит продажи валюты из Фонда национального благосостояния при общей слабости сырьевых рынков. Однако растущий дефицит бюджета, который заставляет правительство повышать налоги, делает такое действие маловероятным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Негативно на курс российской валюты влияет мягкая политика Банка России, который на последнем заседании снизил ключевую ставку сразу на 1% — до 4,5%. Прогнозируемая инфляция на уровне 3% к концу года позволяет регулятору продолжать смягчение условий кредитования. Рынок ожидает снижения ставки на 0,25−0,50% на ближайшем заседании 24 июля. Дифференциал долларовых и рублевых ставок стремительно падает, делая менее выгодными вложения нерезидентов в наш долговой рынок. В свою очередь, можно прогнозировать усиление оттока капитала из страны.

Единственным фактором, который может привести к укреплению рубля, является принятие очередных мер стимулирования экономик со стороны центробанков и правительств развитых стран. Вливание дополнительного триллиона, безусловно, приведет к глобальной слабости доллара. Но, как показывает история, июль — не тот месяц, когда принимаются столь серьезные решения.

Всё перечисленное позволяет нам ожидать выхода курса рубля из устоявшегося коридора 67,0−70,0 руб./доллар. Наш прогноз предполагает ослабление курса до 72 руб./доллар. Учитывая благоприятный прогноз по росту европейской единой валюты до уровня 1,14−1,15 к доллару США, мы видим курс рубль/евро около 82,0 к концу месяца. Рост в 4−5% является серьезным основанием для вложений, поэтому наша рекомендация — покупать валюту в июле.