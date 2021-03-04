За последние две недели нефтяные котировки укрепились еще на $1,9, достигнув отметки в $64,6 за баррель Brent к концу последних пятничных торгов 26 февраля. Участники рынка, по всей видимости, уже привыкли к росту цен и игнорируют некоторый негатив.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эксперты Bloomberg прогнозировали падение добычи в США на 4 млн барр./сутки из-за перебоев в отрасли на фоне заморозков в Техасе, что подтолкнуло котировки к отметке $64,9 за баррель. Позднее Министерство энергетики США (EIA) отчиталось, что снижение составило лишь 1,1 млн барр./сутки, однако цены на нефть в моменте пробили отметку $67 за баррель. К концу недели эйфория спала, а глобальное укрепление доллара привело к ожидаемой коррекции. Тем не менее за февраль Brent удалось подорожать на 16% и выйти на уровни, предшествовавшие пандемии.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

Еще одна причина роста нефтяных котировок — наращивание ставок на сырьевые активы участниками рынка в ожидании увеличения денежной массы. Стало известно о том, что нижняя палата Конгресса США согласовала пакет монетарных стимулов объемом $1,9 трлн. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики.

В ближайшее время в фокусе внимания будет находиться ОПЕК+ и условия сделки по ограничению добычи с 1 апреля 2021 года. По данным Reuters, страны-участницы пока не имеют общего мнения по квотам на добычу. Некоторые страны, в частности Россия, выступают за наращивание добычи, другие опасаются проблем со стороны спроса из-за пандемии и смотрят на ситуацию более консервативно. Саудовская Аравия, которая добровольно сокращает дополнительный объем производства размером 1 млн барр./сутки в феврале и марте, придерживается сдержанного взгляда. Рынок ожидает, что в условиях сильного роста цен и более быстрого, чем ожидалось, сокращения мировых запасов добровольные сокращения будут отменены. Точная сумма увеличения совокупной добычи ОПЕК+ и то, как быстро страны-участницы начнут наращивать производство, — главная интрига ближайшей встречи альянса, которая запланирована на 4 марта.

Roy Luck Поезд с нефтью

Согласно данным консенсус-прогноза Reuters, среднерыночные ожидания по средней цене Brent в 2021 году изменились с $54,5 за баррель, ожидавшихся месяцем ранее, до $59,1 за баррель. Эксперты агентства отмечают, что это самое большое месячное повышение с 2016 года. Возможно, что такой сильный рост оптимизма связан не столько с текущим повышением цен на черное золото, сколько с очень сдержанной реакцией американского нефтепрома на это событие.

Еженедельные данные Baker Hughes показали, что после перерыва, связанного с аномальным похолоданием в Техасе, плавное восстановление буровой активности в США продолжилось. За неделю число активных буровых установок увеличилось на 4 штуки — до 309 единиц.