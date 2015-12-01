Вероника Шарова
Последние публикации
Кто вы, мистер Холмс? Многоликая шерлокиана
Едва ли сэр Артур Конан Дойл, создавая своего Шерлока Холмса, мог предвидеть, что его герой — единственный в своем роде частный детектив-консультант — за свою почти 130-летнюю историю успеет побывать зелёным юнцом и глубоким стариком; сдержанным викторианским джентльменом и эксцентричным...
1 декабря 2015
Птичка и вытаращенные глаза: Дагер и его дагерротип
Современному человеку, измученному гаджетами, массовой фотографией в пятом поколении и непрерывным кинематографом на протяжении последних 120 лет, даже мутные фото и кинокадры великих кажутся более естественными, чем самые удачные их нарисованные портреты. И неожиданно смурной и испуганный Пушкин...
18 ноября 2015
Директория во Франции: бегство от диктатуры к диктатуре
С момента начала Великой французской революции до превращения Франции в империю прошло совсем немного — по историческим меркам — времени, но за этот короткий период сама система политических институтов государства успела основательно трансформироваться. Директория, ликвидированная в результате...
9 ноября 2015
Отсрочка изменений налогообложения недвижимости — верное решение: эксперт
Изменения порядка налогообложения недвижимости, которые, как ожидалось, будут введены в наступившем 2012 году, откладываются. Как сообщила в конце 2011 года министр экономического развития Эльвира Набиуллина, введение единого налога на недвижимость в РФ возможно не раньше, чем через 5 лет. Многие...
11 января 2012