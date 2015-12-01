Едва ли сэр Артур Конан Дойл, создавая своего Шерлока Холмса, мог предвидеть, что его герой — единственный в своем роде частный детектив-консультант — за свою почти 130-летнюю историю успеет побывать зелёным юнцом и глубоким стариком; сдержанным викторианским джентльменом и эксцентричным неврастеником с тщательно затушеванным американским акцентом; женщиной; и несколькими героями анимационных фильмов, включая собаку и мышь! Под стать ему оказывался и его верный спутник и биограф — доктор Джон Уотсон. Редкий сюжет оказывался столь же бродячим и вариативным, как этот. И столь же любимым многими и многими поколениями читателей и зрителей.

Цитата из к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». реж Юлий Дунский, Валерий Фрид . СССР с 1979 по 1986 г Шерлок Холмс

Образ Шерлока Холмса в массовой культуре удивительно многолик. Так уж совпало, что вскоре вслед за появлением великого сыщика на страницах книг наступила эра кинематографа. Несмотря на то, что сам Конан Дойл сценариев никогда не писал, история его самого знаменитого персонажа очень скоро оказалась перенесена на экран. Более того — по числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе и докторе Уотсоне (Ватсоне, в более привычном руссокязычному читателю варианте) попала в Книгу рекордов Гиннесса: на данный момент насчитывается более 210 кинокартин, снятых по оригинальным произведениям Конан Дойла, или же по их мотивам, и точку в этом процесса явно ставить рано. А ведь есть и театральные постановки! Первая из них, к слову, состоялась ещё при жизни автора; правда, остался ли он доволен ею — нам неизвестно.

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И всё же именно «экранный» Холмс остался в памяти огромного числа людей — и наших предшественников, и современников. У знаменитого сыщика в этом смысле счастливая судьба — в руки каких только великих артистов не попадала эта история. О том, кто является «лучшим Холмсом всех времен и народов» в кругах любителей жанра до сих пор ведутся горячие споры. Первенство, пожалуй, делят двое: британец Джереми Бретт, снимавшийся в сериале по циклу рассказов Конан Дойла в 1980—1990-х годах, и советский актёр Василий Ливанов, которому в 2006 году послом Великобритании был вручён орден Британской империи за лучший классический экранный образ Шерлока Холмса. Конкуренцию классическим образцам составляют современные экранизации: два фильма режиссера Гая Ричи, где в Холмса перевоплотился совершенно, казалось бы, непредставимый в этой роли Роберт Дауни-младший — небольшого роста, с неклассическими чертами лица, он сумел вдохнуть в узнаваемый образ новую энергию и обаяние — и сериал «Шерлок», где за воплощение образа детектива отвечает Бенедикт Камбербэтч — и делает это по-своему блестяще.

История Шерлока Холмса в своё время могла оказаться лишь одной из многих — затеряться в море сомнительных Натов Пинкертонов ли же конкурировать с прекрасными, но всё же довольно высоколобыми образцами жанра, типа рассказов Честертона о патере Брауне. Но Холмс оказался единственным в своём роде — изменчивым, но всегда верным себе, несносным, но очаровательным, персонажем анекдотов — и предметом колоссального числа научных исследований. Как это возможно? Элементарно! Кстати, ни в одном из рассказов мистер Холмс так и не произнес самую известную приписываемую ему фразу…

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