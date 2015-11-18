



Чарльз К. Эббетс. Завтрак наверху небоскреба. 1932

Современному человеку, измученному гаджетами, массовой фотографией в пятом поколении и непрерывным кинематографом на протяжении последних 120 лет, даже мутные фото и кинокадры великих кажутся более естественными, чем самые удачные их нарисованные портреты.

И неожиданно смурной и испуганный Пушкин на дагерротипе наряду с неожиданно суетливым Львом Толстым в кинохронике — ему иногда роднее гораздо более точно нарисованного великого поэта и гораздо более адекватно сфотографированного великого писателя. Просто потому, что современный зритель сам так несчастен даже на парадных фото и так суетлив даже в рекламном кино.

Именно Дагер и его последователи подарили бесчисленному ряду поколений самое главное: чувство личного родства со смурным Пушкиным и суетливым Толстым.

Смотрите 20 самых известных фотографий по версии ИА REGNUM

Как и в случае с многими другими великими изобретениями, назвать единственного «отца-основателя» фотографии вряд ли возможно. Но имя одного из основоположников этого способа запечатления окружающей действительности вспоминают, пожалуй, чаще прочих — речь о Луи Дагере.

Луи Жак Манде Дагер, художник, изобретатель и химик, родился 18 ноября 1787 года в небольшом городке Кормей-ан-Паризи. Фактически, его история — это история self-made man XIX столетия. Мальчик практически не получил школьного образования, и уже в 13 лет попал в подмастерья — стал учеником архитектора. Уже тогда стали очевидны его художественные способности. Едва достигнув шестнадцатилетия, будущий изобретатель отправляется в Париж, чтобы постигать мастерство театрального художника-декоратора в известной в то время мастерской Деготти с претенциозным названием «Гранд Опера».

Несмотря на то, что в юности Луи Дагеру случилось поработать и танцором, и канатоходцем, именно в качестве театрального художника он впервые становится известен публике и критикам. Самым известным его творением в то время стала диорама. Состоявшая из живописных полотен колоссального размера (22 метра длиной и 14 метров высотой!), она подсвечивалась с помощью сложной системы из фонарей, зеркал и штор, и производила ошеломительный эффект объемного пространства. Зрители ликовали. Но главное изобретение еще было впереди: именно при создании диорамы молодой художник начал экспериментировать с камерой-обскурой.

Камера-обскура, конечно, не была создана Дагером — это устройство было известно с древних времен как в Европе, так и на Востоке, и использовалось преимущественно для астрономических наблюдений. Есть основания предполагать, что для зарисовок с натуры ее использовал Леонардо да Винчи, подробно описавший её в своём «Трактате о живописи». Но как закрепить изображение на какой-нибудь поверхности? Размышлявший над этим Дагер в 1825 году узнаёт о том, что далеко во французской провинции живет оптик-любитель по имени Нисефор Ньепс, который занимается решением той же задачи, и немедленно пишет тому письмо. Эксперимент по усовершенствованию техники Ньепса (не слишком эффективной и уж точно не годившейся для амбициозных проектов Дагера) растянулся на годы, и лишь к 1837 году изобретателю удалось добиться впечатляющего результата.

Смотрите галерею портретов Луи Дагера и его работ.

В чем состоял метод, позже получивший название дагерротипии, по имени своего создателя? Посеребренная медная пластина пропитывалась парами йода, в результате чего образовывался тонкий слой светочувствительного йодистого серебра. Затем пластина помещалась в камеру-обскуру и подвергалась воздействию яркого солнечного света в течение 15−30 минут. на этом этапе изображение уже было нанесено на пластину, но оставалось невидимым до момента проявки и закрепления: для этого пластина помещалась над контейнером с ртутью, нагретой спиртовой лампой до 65 градусов. В конце длительного и технически непростого процесса пластину помещали в холодную воду, а затем фиксировали изображение раствором тиосульфата натрия. Наконец, в руках у исполнителя этой процедуры оказывалась фотография. Нечеткая, легко стиравшаяся — но всё-таки это был полноценный фотоснимок. 7 января 1839 года доклад об изобретении Дагера была представлен в Парижской академии наук; автор нового метода продал патент на своё изобретение правительству Франции. Так официально состоялось рождение фотографии.

После этого, фактически, изобретатель мог почивать на лаврах. Примерно этим он и занялся: Луи Дагер оставшуюся жизнь прожил в уединении в местечке Бри-сюр-Марн недалеко от Парижа, где и скончался в 1851 году. Его детище было многократно усовершенствовано. И всё же сегодня, накладывая фильтры на четкое и яркое изображение, полученное с помощью новенького смартфона, стоит вспомнить размытые, тусклые кадры с симпатичными «винтажными» потертостями — дагерротипы, с которых и началась долгая история фотографии.

Смотрите галерею фотопортретов XIX века.