Василий Рыбчонок
Последние публикации
Лукашенко и ядерный чемоданчик
По итогам более 7-часового брифинга Александра Лукашенко, прошедшего 3 февраля 2017 года в Минске, до сих пор не утихает множество споров. При всей серьезности тем президент Белоруссии в своей откровенной манере выдал всю палитру чувств. В своих словах особо подчеркнул приверженность курсу...
12 февраля 2017
Кому выгодно подставить Лукашенко?
Давайте попробуем разобраться в данной теме. Недавно в Беларуси задержали пророссийских журналистов Ю. Павловца, Д. Алимкина, С. Шиптенко, обвинив их по 130-й статье в разжигании межнациональной розни. Поводом для чего стали их публикации в ИА REGNUM. Та аргументация, которая была озвучена в прессе...
14 декабря 2016