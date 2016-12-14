



Александр Горбаруков ИА REGNUM Донос

Давайте попробуем разобраться в данной теме. Недавно в Беларуси задержали пророссийских журналистов Ю. Павловца, Д. Алимкина, С. Шиптенко, обвинив их по 130-й статье в разжигании межнациональной розни. Поводом для чего стали их публикации в ИА REGNUM.

Та аргументация, которая была озвучена в прессе министром информации Л. Ананич со ссылкой на подведомственную комиссию, занимавшуюся оценкой текстов вышеупомянутых журналистов на ИА REGNUM, как основа для возбуждения уголовных дел по данной статье не выдерживает объективной критики.

Авторами были изложены субъективные мнения и оценки реалий, без каких-либо призывов к свержению власти, нарушению суверенитета, иных противоправных действий по отношению к РБ и тому подобного, в чем их обвиняет министерство информации.

Все их аналитические статьи в рамках их законного права, данного им конституцией, подтвержденного гарантом конституции президентом Республики Беларусь Лукашенко Александром Григорьевичем — о свободе слова.

При этом, вторя интеграционной политике А. Лукашенко, они высказали своё критическое мнение. Так как видят в этом благо для Беларуси. При всей заносчивости их формулировок очевидно, что их мотивы в том, чтобы подсветить проблемы союзных отношений и подстегнуть к их решению.

Вместе с тем министерство информации, выдвигая противоречащие конституции в части свободы слова обвинения, вероятно, понимая это, из чего с целью подстраховаться, обрушило на задержанных потоки информационной грязи, заранее создавая из них образ виновных врагов государства.

А это уже нарушение законодательства о презумпции невиновности до решения суда. Что в совокупности говорит о вопиющей некомпетентности и непрофессионализме инициаторов обвинений.

В действиях обвинителей очевидны общие мотивы с деструктивными элементами, пытающимися создать напряжение и посеять вражду между Россией и Беларусью. При этом скомпрометировав гаранта конституции на попрании свободы слова в РБ.

Всё это требует отдельного разбирательства. Однако фактически зёрна недоверия и раздора уже удалось посеять. Руководству РФ и РБ труднее будет договориться по животрепещущим вопросам двусторонних отношений, в частности скидки на газ.

А значит, это может привести к прямому экономическому ущербу, исчисляемому сотнями миллионов долларов для Беларуси. Таким образом, цель наших недругов на данном этапе будет достигнута.

Кто виноват и что делать? Задержанных журналистов до суда следует отпустить, они не несут никакой угрозы обществу. Руководство министерства информации отстранить от занимаемых должностей, также до суда.

Во всём произошедшем спокойно и скрупулезно нужно разбираться. Ничего нельзя исключать. Предполагаемые мотивы сторон уже известны.

Вместе с тем в процессе будущего расследования могут вскрыться связи руководства министерства информации с пятой колонной в белорусской власти.

Речь может идти о государственной измене с саботажем союзнических отношений и интеграционных процессов. Тогда простой некомпетентностью уже дело не должно закончиться.

В любом случае начать нужно с обезоруживания врага в этой информационной войне. В интересах врага попрание свободы слова, попрание конституции. Этого нельзя допустить!