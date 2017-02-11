



Василий Рыбчонок

По итогам более 7-часового брифинга Александра Лукашенко, прошедшего 3 февраля 2017 года в Минске, до сих пор не утихает множество споров. При всей серьезности тем президент Белоруссии в своей откровенной манере выдал всю палитру чувств. В своих словах особо подчеркнул приверженность курсу интеграции с Россией. При этом озвучил ряд проблем в этом направлении, требующих совместного решения. Одним из важнейших посылов в телевыступлении стало акцентирование на братских отношениях народов России и Белоруссии. При этом был достаточно суров в оценках руководства России, жёсток по отношению к накопившимся проблемам и к тем, кто, по его мнению, эти проблемы создает. Вместе с тем временами был весел и находчив. О последних двух впечатлениях следует сказать больше.

Между тем не стоит целиком поддаваться на все передаваемые Александром Григорьевичем индукции, всё же он не президент Клуба весёлых и находчивых, а президент государства. Поэтому давайте попробуем разобраться в некоторых моментах его выступления более детально. И, как говорится, чтобы лучше вникнуть в суть сказанного президентом, нужно думать как президент, а значит, позаимствовать на некоторое время и в некоторых местах его стиль. Таким образом, он наговорил больше, чем того следовало, но при этом оставил ещё больше недосказанного. Из чего может сложиться впечатление, что мудрость где-то в закромах. Может быть, и не в закромах, а на поверхности, тогда, может, и не мудрость.

Итак, практически незамеченным в прессе, оказалось его следующее высказывание:

«…Ядерное оружие ядерному оружию рознь. Одно дело — это межконтинентальные баллистические ракеты, которые несут несколько боеголовок. Другое дело, если это тактическое ядерное оружие. Третье — это если ядерное оружие малой мощности, которое уже создается».

На этот счет своё интересное и компетентное мнение высказал Николай Петрушенко в своей статье на ИА REGNUM под названием «Зачем Лукашенко будить спящего ядерного джинна?»:

«Однако, некоторые аспекты данного вопроса остались не проясненными. А вместе с тем, ввиду серьезности темы, требующие всеобщего внимания. Так, из слов президента «…ядерное оружие малой мощности, которое уже создается», мне, например, не совсем понятно, уже создается, где и кем? Неужто в Белоруссии? Если так, тогда перспективы создания ядерного оружия малой мощности интересно рассмотреть не с ракурса технологической возможности его создания. От этого в данной статье мы намеренно отстранимся. Если такие возможности в Белоруссии есть, то я как сторонник технологического прогресса, консервативных мировоззренческих взглядов, с опорой на заветы дедов и с пониманием, что мирное время для Белоруссии является временем между войнами, только могу это приветствовать как увеличение оборонного потенциала вооруженных сил Белоруссии и Союзного государства. Однако, меня больше тревожит в полном смысле этого слова другой ракурс — наличие ответственности при создании, владении и применению данного вида оружия перед белоруской нацией, русским племенем, всем человечеством. Из чего далее предлагаю немного пофилософствовать на заданную тему.

Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий, Василь Быков, Александр Медведь, Феликс Дзержинский и Александр Лукашенко. Не стоит сравнивать их вклад в национальную, племенную или общечеловеческую сферу достижений. Ведь сферы реализации у них разные, а величину вклада невозможно измерить в принципе, ибо их вклады в большинстве случаев бесценны. Вместе с тем все они являются выдающимися людьми, некоторые стали бессмертными легендами. Все они были, есть и, надеюсь, будут кумирами многих поколений белорусов в Белоруссии, так и всего нашего русского племени на просторах Великой России и Союзного государства от Бреста до Владивостока, от Балтики до Черного моря, да и по всему миру. Кто из мальчишек, глядя на них, не мечтал стать космонавтом, поэтом, писателем, спортсменом или милиционером, чекистом и защитником Отечества?!

Юрий Гагарин

Многие могут задаться вопросом, каким образом в этот список, безусловно, выдающихся людей попал Александр Лукашенко? Ведь он еще как минимум не закончил свой путь, а значит, судить о нём рано как о достойном данного ряда деятелей. К тому же судить нужно не за словесную риторику, а за реальные дела и конечный результат. Отчасти это верно. Однако, ввиду того, что Александр Григорьевич герой нашей статьи, помножив на уже свершенные им достижения, мы всё же продолжим далее. Справедливое мнение о значимости его фигуры, высказал известный и наиболее точный в своих прогнозах политолог Сергей Марков:

«…Как в свое время говорили про Берлускони, что ему слишком мала, узка Италия, так можно сказать и про Лукашенко, что ему слишком мала Белоруссия. Лукашенко — политик масштаба Большой России. Отсюда некоторая ревность к высшему посту великой страны, ревность к исторической миссии возрождения России. Александр Лукашенко мог бы играть в Большой России более значительную роль, и эта роль соответствовала бы масштабу его яркой личности».

Однако, даже такая оценка Александра Лукашенко, мне кажется, не до конца отражает масштаб его личности. Дело в том, что он у власти в Белоруссии уже около четверти века. И всё это время его пытаются свергнуть наши давние западные «партнёры». Вкладывая в это огромные деньги и людские ресурсы, с целью подчинить страну своей модели управления, привить народу свои ценности. Не секрет для сведущих в теме, что попытки свержения реализуются по специальным наработанным технологиям. У этих технологий есть автор, не менее выдающаяся личность мирового значения, имя которого Джин Шарп. Практически все цветные революции со второй половины прошлого века до наших дней по всему миру были реализованы по его методичке. Пали такие режимы и страны, как Югославия, Ирак, Ливия, Украина, Венесуэла и множество других. Так или иначе, в них были реализованы и продолжают реализоваться сценарии подчинения западным метрополиям, что, к сожалению, мы можем наблюдать на примере братской Украины. А в Белоруссии, нужно отдать должное Александру Лукашенко, что называется — коса нашла на камень!

Думаю, опыт управления Александра Лукашенко должен быть тщательно изучен специальными институтами, относящимися к государственной безопасности и обороне страны, переработан и издан книгой с методологическими указаниями, как защитить свой народ, предотвратить цветные революции и вмешательство инородных стран в дела суверенных государств. Эта книга должна стать настольной Библией для современных и будущих государственных деятелей мировых держав, подобно трактату Никколо Макиавелли «Государь», в противовес методичке об организации цветных революций Джина Шарпа. Спасённые народы от смуты цветных революций будут благодарны Александру Лукашенко за идеологию установления в своей стране порядка над хаосом. В этом есть насущная необходимость и потенциал в будущем, но пока вернёмся к нашей теме.

* * *

Теперь совершенно очевидно, Александр Григорьевич Лукашенко заслуженно считается фигурой мирового масштаба, при этом он обладает соразмерными качествами лидера, относится к категории «людей длинной воли» (по определению Л. Н. Гумилева). Данные качества являются его внутренними ресурсами для достижения поставленных целей и основой его политического выживания. Вместе с тем на поверхности, вольно или, скорее всего, невольно, Александр Григорьевич Лукашенко демонстрирует пример непредсказуемого, многовекторного, стремящегося «усидеть на нескольких стульях» политика, про таких говорят «и не друг и не враг, а так». Неправильно считать, что эти качества стали причиной успеха столь длительного его нахождения у власти. Скорее всего, напротив, данные качества стали гиперкомпенсацией, образно говоря, злокачественными поведенческими привычками, от личных затрат на титанический труд при достижении политических целей. Изначально под целями надо полагать интеграцию Белоруссии с Россией, построение социально ответственного государства и сохранение благополучия своего народа.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Данные выводы основаны на том, что Белоруссия находится между Балтикой и Чёрным морем, между Западом и Востоком. Другими словами, с опорой на историческую ретроспективу в центре турбулентности всех реактивных процессов Евразии. Александр Лукашенко научился балансировать между мощными центрами силы Востока и Запада и множеством внутренних идеологических течений. Для балансировки одних сил приходится выращивать другие силы, создавать между ними альянсы, а при необходимости разобщать до маргинальных образований. Потом снова всё вместе объединять для противопоставления уже более крупным внешним силам. Неудивительно, что для участия в этом занятии приходится по-разному мимикрировать и лицедействовать. В этом отражается многовекторность его политики, однако, которая привела к тому, что уже сейчас в Белоруссии происходит появление и укрупнение фашизма с националистическим лицом, усиление польских экспансионых позиций на белорусские земли, размытие исторических связей с Россией. Можно говорить о создании его авторской системы сдержек и противовесов. Но нельзя говорить о надежности и долговечности такой системы. А значит, нужно учитывать постоянное накопление рисков выхода её из строя и абсолютной непредсказуемости в будущем.

Как было отмечено ранее, беря пример со своих кумиров, мальчишки стараются быть на них похожими, стремятся пойти тем же путём и выработать подобные качества. К сожалению, в большей степени это относится к тому, что на поверхности. А на поверхности в нашем случае, напомню, — мимикрия, лицедейство, непредсказуемость, многовекторность, стремление «усидеть на нескольких стульях» и, как уже было сказано про таких людей ,"и не друг и не враг, а так». Одно дело, когда с Александра Григорьевича берут или не берут пример одни лишь его сыновья — Виктор, Дмитрий, Николай. Не наше дело в это вдаваться и тем более за это упрекать. И совершенно другое дело, когда такое поведение начинают перенимать государственные чиновники. Естественным путем, подражание лидеру положительно отражается на карьерном росте. Вместе с тем у чиновников есть свои «кукушата», и они также, естественным путем, берут пример со своих отцов. Таким образом, за около четверти века правления первого и единственного президента Белоруссии, вольно или, скорее всего, невольно, им было выращено несколько поколений чиновников со своими детьми, вероятнее всего, приемниками дел родителей — полными политическими андрогинами.

Хуже того, практически не существуют людей, которые бы так или иначе не были вовлечены в политику. Ведь практически все события в нашей жизни являются отражением её курса. Таким образом, политический андрогинизм вполне может распространиться на инфантильную часть гражданского общества. С ходом времени отложиться характерной чертой в белорусах. Стать их национальной особенностью, то есть национальной катастрофой. Интересно, что наши предки такими никогда не были, а значит, новые приобретенные черты размывают историческую связь поколений. Отступив от своих корней, белорусы рискуют потерять свою идентичность. Это больше походит на пессимистичный сценарий, чем на реалистичный. Но есть и оптимистичный сценарий. Всё же верится, большинство белорусов, несмотря на внедряемую им поведенческую модель политического андрогинизма, имеют к этому исторический иммунитет, а также имеют твёрдые убеждения, основанные на традиционной системе ценностей. Рано или поздно из таких людей выйдут настоящие вожди, которые поведут за собой народ. Хорошо, с моей точки зрения, если они сформировались как личности на таких примерах, как (чтобы не лезть в исторические дебри, ограничимся примерами политических деятелей только ХХ века) Машеров, Громыко, Сталин, Дзержинский. Плохо, если новыми лидерами станут те, у кого в кумирах Бандера, Шухевич, перевертыш Булак-Булахович и им подобные, то есть идеологические потомки полицаев.

В любом случае можно прогнозировать гражданское противостояние, которое неизвестно чем закончится. То есть еще раз следует сделать акцент на непредсказуемости политического будущего Белоруссии, «бомба» под которое, вольно или, скорее всего, невольно, была заложена политической многовекторностью. Помимо гражданского противостояния, способного погрузить общество сначала в майданную смуту, а затем в гражданскую войну, как на Украине, негативные тенденции уже начинают оформляться в определенные результаты. Так, например, руководство Белоруссии начинает терять доверие российских руководителей. Пока только в экономических вопросах, однако, с потенциалом перерасти в потерю доверия и игнор в политической плоскости. А между тем наработанное доверие является достижением не одного Александра Лукашенко, а в большей степени вековыми узами соратничества белорусов и россиян, разных по национальности, но одного русского племени. Поэтому потеря доверия к белорусским руководителям из-за их действий не должна коснуться белорусского народа. К сожалению, Александр Лукашенко не вечен, и, к счастью, его система сдержек и противовесов тоже, но пока вернемся к сути нашей темы.

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А суть нашей темы в следующем, при всей непредсказуемости и неопределенности будущего Белоруссии, умноженного на многовекторность политического курса, при таких условиях не то что безответственно говорить невразумительные вещи о создании ядерного оружия малой мощности, даже думать об этом нужно забыть. На этом необходимо поставить точку и начать всё с чистого листа. Только после личной эволюции Александра Лукашенко от популярного деятеля мирового масштаба до настоящего вождя. Только после кардинального перехода от философии многовекторности к твердым убеждениям, основанным на традиционной системе ценностей, от истоков белорусской государственности, от истоков белорусской национальной идентичности в русском племени, от возрождения и культивирования памяти о предках. Только после нескольких десятилетий стабильного пути развития государства, основанного на предсказуемом управлении руководства страны и понятной идеологии. Только после нескольких поколений государственных мужей, воспитанных в стабильной и предсказуемой политической системе, с соблюдением всех вышеперечисленных условий.

Только тогда насчет сказанного Александром Лукашенко в его телевыступлении об «атоме и космосе» вместо недоразумения можно будет сказать — президент говорит дело.