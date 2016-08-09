Валентин Авраменко
Последние публикации
Потерпевшими по делу о завышении тарифов ЖКХ стали все жители Москвы
Практически все жители российской столицы, вынужденные оплачивать услуги ЖКХ по завышенным ценам, проходят потерпевшими по делу бывших руководителей Региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы, пишет 9 августа газета «Коммерсантъ». В настоящее время над делом о нарушениях при формировании...
9 августа 2016
Переселение беженцев из Италии в Польшу приостановлено
Польша и Италия приостановили процесс переселения беженцев в Польскую республику, сообщает агентство PAP со ссылкой на сообщение польского МВД. В министерстве отметили, что приостановление приема мигрантов произошло в большей степени по инициативе итальянской стороны. Причиной стало отсутствие...
11 мая 2016
Майдан — ошибка украинских националистов
Если бы не майдан, то через 10-15 лет Украина окончательно стала бы националистическим и русофобским государством Если сейчас провести анализ всей 23-летней истории украинской «нэзалэжности», то напрашивается очевидный вывод — а ведь если бы не майдан (даже без рассмотрения его причин), то через...
14 марта 2015