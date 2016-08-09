Москва, 9 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Практически все жители российской столицы, вынужденные оплачивать услуги ЖКХ по завышенным ценам, проходят потерпевшими по делу бывших руководителей Региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы, пишет 9 августа газета «Коммерсантъ».

Richard Harvey Счётчик электричества

В настоящее время над делом о нарушениях при формировании тарифов на электроэнергию работают в Управлении по расследованию особо важных дел СКР. Подозреваемыми являются бывший председатель РЭК Павел Гребцов, его заместитель Сергей Сасим и бывший первый заместитель председателя РЭК Михаил Яковлев.

Первым двум инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Гребцов и Сасим, не имея на то оснований, удовлетворяли поступившие от МОЭСК в РЭК заявки, где в том числе были указаны расходы на сертификацию электроэнергии.

По мнению правоохранителей, чиновники должны были исключать этот показатель, тогда стоимость услуг ЖКХ для жителей Москвы была бы ниже. Яковлев, по данным следствия, привлекал для работ по расчету тарифов сторонние компании, включая и аффилированные с ним, оплачивая их услуги в завышенном размере.

В деле пока отсутствуют конкретные потерпевшие, считают защитники фигурантов дела. Ведь следствие признает потерпевшими почти всех москвичей. Размер ущерба, причиненный потребителям услуг ЖКХ, оценивается в 130 млн рублей, однако после соответствующих экспертиз эта сумма может возрасти многократно.

Как ранее сообщало ИА, весной 2016 года РЭК была упразднена, а ее функции перешли департаменту экономической политики и развития Москвы. В обязанности РЭК входило установление тарифов на услуги ЖКХ и транспортные перевозки.

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