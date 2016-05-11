Варшава, 11 мая, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Польша и Италия приостановили процесс переселения беженцев в Польскую республику, сообщает агентство PAP со ссылкой на сообщение польского МВД.

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В министерстве отметили, что приостановление приема мигрантов произошло в большей степени по инициативе итальянской стороны. Причиной стало отсутствие гарантий безопасности, которые являются приоритетом правительства Польши.

Уточняется, что польская сторона не смогла получить доступ к данным беженцев, чтобы провести проверки на должном уровне, в частности, установить их личности.

Напомним, в 2015 году в рамках программы Евросоюза по переселению беженцев Польша взяла на себя обязательства принять в течение двух лет семь тыс. человек.