Тимофей Борисов

Автор

Родился 11 мая 1968 года в г. Хотьково Московской области. После окончания десяти классов поступил на факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, параллельно с учебой работал в социально-экономическом отделе газеты "Комсомольская правда". В 1990 году проходил стажировку в ФРГ в Филипс-Университете города Марбурга-на-Лане. После окончания МГУ продолжил учебу в ФРГ. С 1998 года работал в Комитете содействия правоохранительным органам по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, с 1999 года и по настоящее время работает корреспондентом в "Российской газете".