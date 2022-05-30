Ядерный апокалипсис для Западной Европы может наступить уже сегодня
Точка зрения высокопоставленного в недавнем прошлом немецкого военного появилась не в прессе, а, можно сказать, чуть ли не кулуарно, на одном из ресурсов «Фонда Эберта». Это партийный фонд социал-демократов Германии, к которым, как известно, принадлежат и действующий канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Поэтому с уверенностью можно сказать, что руководство ФРГ с этим текстом ознакомилось.
Хельмут Ганзер, в отличие от политического руководства страны, был советником по военной политике постпреда Германии при НАТО в Брюсселе, то есть это военный профессионал. Кроме того, это взвешенный представитель военного командования, а не оголтелый вояка-«ястреб».
Выкладки такого уровня генералов появляются, пожалуй, только в закрытых бюллетенях для служебного пользования. Так что в данном случае, мы имеем дело с редким исключением.
Что же пишет Хельмут Ганзер? Он прямо указывает, что центр тяжести военной поддержки Украины явно находится в Вашингтоне, а не в европейских столицах:
Генерал указывает на серьезный недостаток немецкой политики в отношении конфликта. Этот недостаток заключается в отсутствии стратегической цели, к которой выгодно стремиться Германии.
Полностью победить Россию на поле боя, а потом разобрать ее на кусочки? К этому стремятся США. Но соответствует ли эта цель интересам Германии и Европы в целом? — ставит вопрос Хельмут Ганзер, напоминая, что речь идет о ядерной державе.
Понимает ли Германия, каких стратегических целей она хочет добиться поставками оружия на Украину? И сам же генерал отвечает на этот вопрос, что ясности нет.
Более того, иногда ответ на вопрос, для чего поддерживать Украину военными методами, ставится с ног на голову в ходе немецких политических дебатов:
На все эти вопросы пока ответов нет. Точнее, один ответ есть, и это — путь военной эскалации.
Но генерал тут опять напоминает, что «учитывая превосходство НАТО в обычных вооружениях, Россия в будущем будет еще больше полагаться на свои силы ядерного сдерживания».
А это — прямой путь к ядерному апокалипсису.
Генерал спрашивает далее:
«Насколько близко можно подойти к опасности апокалиптической катастрофы? Европейский ответ на это: опасность нужно держать на расстоянии, потому что разрушительный эффект будет экзистенциальным… С другой стороны, создается впечатление, что Вашингтон постепенно приближается к порогу, за которым Кремль развернет часть своих многочисленных тактических ядерных сил».
Да, пока, признает генерал, угроза применения ядерного оружия не просматривается, но анализ рисков должен включать и разрушительные последствия ядерных взрывов.
Об этом, по мнению немецкого генерала, говорит решимость Владимира Путина, для которого нынешние события — это продолжение войны с нацистами в Великую Отечественную.
Это подтверждает готовность Кремля прибегнуть к крайним мерам в случае необходимости. Этот аспект надо учитывать и действовать крайне осторожно и вдумчиво.
«…по своей сути речь идет об ответственном, рациональном ориентировании в ситуации политической и моральной дилеммы, в которой нет однозначно правильных путей выхода из опасности».
Прислушаются ли к словам генерала в Германии? Будем надеяться.