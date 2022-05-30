Точка зрения высокопоставленного в недавнем прошлом немецкого военного появилась не в прессе, а, можно сказать, чуть ли не кулуарно, на одном из ресурсов «Фонда Эберта». Это партийный фонд социал-демократов Германии, к которым, как известно, принадлежат и действующий канцлер Олаф Шольц, и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Поэтому с уверенностью можно сказать, что руководство ФРГ с этим текстом ознакомилось.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Хельмут Ганзер, в отличие от политического руководства страны, был советником по военной политике постпреда Германии при НАТО в Брюсселе, то есть это военный профессионал. Кроме того, это взвешенный представитель военного командования, а не оголтелый вояка-«ястреб».

Выкладки такого уровня генералов появляются, пожалуй, только в закрытых бюллетенях для служебного пользования. Так что в данном случае, мы имеем дело с редким исключением.

Heinrich-Böll-Stiftung Хельмут Гансер

Что же пишет Хельмут Ганзер? Он прямо указывает, что центр тяжести военной поддержки Украины явно находится в Вашингтоне, а не в европейских столицах:

Хельмут Ганзер «Американская поддержка Киева еще больше усиливается благодаря недавно одобренному Конгрессом США пакету поддержки на сумму 40 миллиардов долларов. На этом фоне возрастает потребность в координации Европы с США относительно целей и задач всех мер поддержки и их рисков для европейской безопасности. В конечном счете, эта война касается судьбы Европы. Из этого следует, что европейские партнеры по НАТО должны стремиться к созидательной роли, а не просто оставлять штурвал Вашингтону».

Генерал указывает на серьезный недостаток немецкой политики в отношении конфликта. Этот недостаток заключается в отсутствии стратегической цели, к которой выгодно стремиться Германии.

Полностью победить Россию на поле боя, а потом разобрать ее на кусочки? К этому стремятся США. Но соответствует ли эта цель интересам Германии и Европы в целом? — ставит вопрос Хельмут Ганзер, напоминая, что речь идет о ядерной державе.

Хельмут Ганзер «Немецкие дебаты о войне на Украине увязли в тактических мелочах поставок танков и гаубиц, вместо того чтобы рассматривать стратегические последствия участия западных государств в войне посредством разведки, вооружения и логистики».

Понимает ли Германия, каких стратегических целей она хочет добиться поставками оружия на Украину? И сам же генерал отвечает на этот вопрос, что ясности нет.

Более того, иногда ответ на вопрос, для чего поддерживать Украину военными методами, ставится с ног на голову в ходе немецких политических дебатов:

Хельмут Ганзер «Такие формулировки, как «Путин не должен победить» или «Украина не должна проиграть», далее не конкретизируются. Например, следует ли укреплять переговорную позицию Украины после окончания боевых действий? Или нужно добиваться военной победы Киева? Или преследуются более далеко идущие цели, вроде изматывания и перманентного ослабления российской армии, как недавно сформулировал министр обороны США Ллойд Остин? В администрации США и в Конгрессе также существуют разные представления о цели и назначении массированной поддержки украинских вооруженных сил. И, наконец, назрела политическая дискуссия о том, к какому будущему порядку европейской безопасности на самом деле надо стремиться. Как справиться с неизбежной конфронтацией в отношениях с Россией в ближайшие годы?«

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

На все эти вопросы пока ответов нет. Точнее, один ответ есть, и это — путь военной эскалации.

Но генерал тут опять напоминает, что «учитывая превосходство НАТО в обычных вооружениях, Россия в будущем будет еще больше полагаться на свои силы ядерного сдерживания».

А это — прямой путь к ядерному апокалипсису.

Генерал спрашивает далее:

«Насколько близко можно подойти к опасности апокалиптической катастрофы? Европейский ответ на это: опасность нужно держать на расстоянии, потому что разрушительный эффект будет экзистенциальным… С другой стороны, создается впечатление, что Вашингтон постепенно приближается к порогу, за которым Кремль развернет часть своих многочисленных тактических ядерных сил».

Да, пока, признает генерал, угроза применения ядерного оружия не просматривается, но анализ рисков должен включать и разрушительные последствия ядерных взрывов.

Об этом, по мнению немецкого генерала, говорит решимость Владимира Путина, для которого нынешние события — это продолжение войны с нацистами в Великую Отечественную.

Это подтверждает готовность Кремля прибегнуть к крайним мерам в случае необходимости. Этот аспект надо учитывать и действовать крайне осторожно и вдумчиво.

«…по своей сути речь идет об ответственном, рациональном ориентировании в ситуации политической и моральной дилеммы, в которой нет однозначно правильных путей выхода из опасности».

Прислушаются ли к словам генерала в Германии? Будем надеяться.