Немцы смотрели саммит НАТО в столице Латвии в основном краем глаза. Их это мало интересует. Интерес простого немецкого обывателя был обусловлен лишь влиянием мощной антироссийской пропаганды. Иногда кое-кто из рядовых немцев может задать несколько испуганный вопрос «Нападёт ли Путин на Украину»? Но в это мало кто верит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Для политической элиты саммит явился своего рода внешнеполитическим ориентиром, как раньше съезд КПСС был путеводной звездой для комсомольских вожаков в райкоме комсомола. Немецким политическим элитам понятно, что сейчас необходима сплочённость с прибалтами и поляками против «агрессивной» России, а заодно и Белоруссии.

Заметно было, что Йенс Столтенберг своей риторической гиперактивностью хотел доказать, что диагноз доктора Макрона по поводу мозговой смерти альянса был поставлен преждевременно и неоправданно.

Кроме того, этот бывший левый норвежский социалист, которого в юности, 30 лет тому назад, отругали за то, что он слишком дружелюбно общался с советскими дипломатами, теперь пытается по капле «выдавить из себя раба». При этом одновременно он даёт немецким социал-демократам, пришедшим к власти, чёткий сигнал, что никакой «новой восточной политики» у них не будет, что надо готовиться к конфронтации и к идеологической борьбе за «ценности», которые польские члены альянса до сих пор не самым убедительным образом отстаивают против мигрантов.

President.gov.ua Глава НАТО Йенс Столтенберг

В целом заметно, что у нового руководства ФРГ нет своей стратегии ни по НАТО, ни по внешней политике. Олаф Шольц внешней политикой интересуется слабо, а будущая глава МИДа «зеленая» Анналена Бербок вообще ничего в ней не смыслит. У нее нет дипломатического опыта, так же, как и у её коллег по партии, которых она подобрала себе в помощники. Когда и как Германия должна реализовать пресловутую цель «потратить 2% ВВП на военные расходы», немцы на самом деле не знают. У них есть одна идея фикс — спасать мир быстрейшим развитием зеленной энергетики и при этом бороться с пандемией.

Таким образом, есть все предпосылки для того, что американцы и дальше будут воспринимать германских партнёров по НАТО как школьников с плохой успеваемостью. Это означает, что отношения обещают быть натянутыми, и только антироссийская риторика позволит завуалировать растущие противоречия внутри альянса.