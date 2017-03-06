Татьяна Русакова
Последние публикации
Четыре года без Уго Чавеса: что не так с боливарианским проектом?
5 марта 2013 года ушел из жизни один из самых влиятельных политиков Латинской Америки. Однако, личность легендарного команданте Уго Чавеса до сих пор вдохновляет людей, является предметом дискуссий и доминирует в венесуэльской политической повестке дня, оставляя в тени нынешнего президента Николаса...
6 марта 2017
«Военный союзник» на скамье запасных: военная реальность России в Бразилии
Несмотря на то, что Россия видит Бразилию ни больше ни меньше — военным союзником (например, российский Генеральный штаб в этом году предлагал расширить контакты по линии генеральных штабов Бразилии и России, а также провести совместные учения), военно-техническое сотрудничество стран продолжает...
2 июля 2015
Бразилия и США заключили соглашения о военном сотрудничестве
На этой неделе правительства Бразилии и США обнародовали факт подписания документов о сотрудничестве в оборонной сфере (так называемые зонтичные соглашения) Данные соглашения были заключены еще в 2010 году, сейчас Национальный Конгресс Бразилии их одобрил. Первое соглашение возобновляет действие...
30 июня 2015
Перу: мыльная опера для Т-90С
14 мая в Лиме (Перу) открывается одна из крупнейших оружейных выставок Латинской Америки SITDEF 2015. На выставке (она проходит раз в два года) ожидается присутствие делегаций из 26 стран мира. На выставке будут демонстрироваться различные виды военной техники и оборудование для обеспечения...
15 мая 2015
Эксперт: «Военно-техническое сотрудничество России и Кубы остаётся на стадии деклараций»
«Создание пунктов материально-технического обеспечения (МТО) наших военно-морских сил на Кубе находится в планах российской стороны с февраля 2014 года. Про создание военных баз на Кубе тогда заявлял Министр обороны РФ Сергей Шойгу. На днях заместитель Министра обороны Российской Федерации А...
25 декабря 2014
Аргентина закупит в России технику для своего военно-морского флота: комментарий эксперта
Министерство обороны Республики Аргентина сообщило, что в ближайшее время закупит в России четыре морских буксира класса «Нефтегаз». Сумма контракта составляет более восьми миллионов долларов. Уже к лету 2015 года буксиры поступят в распоряжение военного ведомства Аргентины и будут задействованы в...
5 декабря 2014