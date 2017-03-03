5 марта 2013 года ушел из жизни один из самых влиятельных политиков Латинской Америки. Однако, личность легендарного команданте Уго Чавеса до сих пор вдохновляет людей, является предметом дискуссий и доминирует в венесуэльской политической повестке дня, оставляя в тени нынешнего президента Николаса Мадуро.

Памятник Симону Боливару на площади Венесуэлы в Каракасе

Как это ни парадоксально, но рейтинг одобрения Чавеса даже через четыре года после его смерти остается на уровне 50%. Мадуро и его правительству приходится довольствоваться скромным рейтингом в 20% и обвинениями в коррупции и доведении страны до коллапса. «Венесуэльский народ доведен до крайней степени нищеты и страдания. Нарушается принцип разделения властей, попирается свобода слова», заявил оппозиционный депутат Генри Рамос Оллап в интервью колумбийскому изданию El Tiempo.

thierry ehrmann Уго Чавес. Рисунок (фрагмент)

С каждым днем ситуация в Венесуэле ухудшается, страна находится на грани гуманитарной катастрофы, которая, впрочем, не признается Мадуро, отказывающимся принимать международную гуманитарную помощь. В Боливарианской Республике продолжается рост внешней задолженности, по ее показателю на душу населения Венесуэла занимает лидирующие позиции в регионе. С августа 2016 года по январь 2017 инфляция составила 1419%, согласно индексу Bloomberg, который берет за основу расчета инфляции стоимость чашки кофе.

Люди выстраиваются в многочасовые очереди за товарами первой необходимости, растет дефицит. Все это провоцирует инфраструктурный коллапс и рост преступности. Венесуэла продолжает быть одной из опасных стран мира. За 2016 год практически 30 тысяч венесуэльцев были убиты. Причем до суда дошло менее 2% от этих преступлений, так как судебная система не справляется с современными вызовами и требует радикального реформирования.

Все это свидетельствует об окончательном закате боливарианского проекта в Венесуэле. В том виде, в котором он достался Николасу Мадуро после смерти своего предшественника. В «золотой век чавизма» — десятилетие с 2004 по 2014 год — правительству Чавеса удалось более чем в полтора раза сократить уровень бедности. Значительное количество людей получили доступ к таким социальным благам, как бесплатное образование и медобслуживание. И даже когда появились первые признаки серьезных экономических проблем, еще при жизни Чавеса, уровень доверия населения к правящей партии был крайне высок.

Joka Madruga Предвыборная агитация на улицах Каракаса, Венесуэла. Апрель 2013 года

Резкое падение цен на нефть серьезно ударило по проекту «Социализма XXI века». Нефть составляла примерно 95% от всего экспорта Венесуэлы, 60% всех ее бюджетных поступлений и 12% ВВП страны. Кроме того, все амбициозные социальные программы (медицинские, жилищные и т.д.), которые запускал еще Уго Чавес, финансировались на доходы от экспорта нефти, которые в 2015 году упали на 40%. Внешний долг вырос с 37 млрд долл. в 1998 году до 123 млрд в 2016-м. Если прибавить к этому отсутствие инвесторов, опасающихся вкладывать средства в экономику страны из-за непредсказуемого поведения правительства, контроль над ценами, порождающий дефицит, и запрет на свободное хождение валюты, раскрутивший маховик инфляции — одной из самых высоких в мире, — то будет понятна ситуация, в которой сегодня находится современная Венесуэла.

Отсутствие продуктивного диалога между оппозицией и правительством, категорический отказ Николаса Мадуро удовлетворить требование большинства населения о проведении референдума об импичменте роняют и без того низкий рейтинг действующего президента.

Joka Madruga Победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле. Апрель 2013 года

Глава самой влиятельной венесуэльской организации по изучению общественного мнения Datanalisis Луис Висенте Леон утверждает на своей странице в Twitter, что если бы президентские выборы проходили сейчас, их выиграла бы оппозиция. Даже если бы власти, использовав свой административный ресурс, предприняли шаги по нейтрализации кандидатов от других политических партий, правящая партия все равно не имела бы никаких шансов перед любой другой альтернативой в бюллетене для голосования.

В конце первого полугодия 2017 года в Венесуэле пройдут региональные выборы, где венесуэльцы выберут новых губернаторов, которые будут у власти до 2021 года. Эти выборы послужат лакмусовой бумажкой политического климата Венесуэлы и покажут, в каком направлении готова двигаться страна.

Смерть Чавеса стала началом конца феномена «левого поворота», который в 2000-х так резко изменил политический ландшафт Латинской Америки. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону, фактически похоронив проект «Социализма XXI века» и сделав его частью истории.