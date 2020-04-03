Татьяна Борматова
Последние публикации
Кто в теремочке живёт? Приют для бездомных в Севастополе
По разным оценкам, в России от 64 тысяч до 5 миллионов бездомных людей. Точное количество назвать нельзя — официальная статистика сильно искажена. Комплексной государственной помощи бездомным не предусмотрено, а той поддержки, что им все-таки оказывается, явно недостаточно. Во многом помощь людям...
3 апреля 2020
Каменоломни: почему под землёй кипит жизнь?
В старинных подземных каменоломнях днём и ночью кипит жизнь. Сюда приходят как искатели приключений, так и серьезные исследователи — спелеологи и спелестологи. Спелеология изучает естественные пещеры, а спелестология — искусственные подземные полости, которые не используют по прямому назначению...
22 октября 2019
Воля как оружие: стрелок на коляске
44-летний Андрей Кожемякин — многократный чемпион России, чемпион Европы и мира по пулевой стрельбе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще в юности он занимался легкой атлетикой, стал кандидатом в мастера спорта по прыжкам в длину. В 2002 году, в 27 лет, Андрей получил тяжелую...
10 сентября 2019