Кто в теремочке живёт? Приют для бездомных в Севастополе
По разным оценкам, в России от 64 тысяч до 5 миллионов бездомных людей. Точное количество назвать нельзя — официальная статистика сильно искажена. Комплексной государственной помощи бездомным не предусмотрено, а той поддержки, что им все-таки оказывается, явно недостаточно. Во многом помощь людям, оказавшимся без крыши над головой, ложится на плечи неравнодушных граждан.
В Севастополе бездомным помогают волонтеры благотворительного фонда «Сердце Севастополя». По данным организации, на улицах города живут более 2000 бездомных, причем 600 из них — люди с тяжелой инвалидностью. После присоединения Крыма к Российской Федерации, проблема бездомности обострилась: не все смогли переоформить документы, а без временной регистрации человек не может получить социальные пособия, медицинскую помощь, устроиться на работу. Социальные службы помогают далеко не всегда, строительство муниципального приюта в городе уже четвертый год откладывается на неопределенный срок.
Прошлой весной депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова выделила «Сердцу Севастополя» свой собственный дачный участок с двумя жилыми домами, чтобы разместить там бездомных людей с инвалидностью. Так появился социальный проект «Теремок». Соседям и председателю садоводства это не понравилось, и участок отключили от всех коммуникаций. Чтобы люди не замерзли насмерть, волонтеры собственными силами соорудили для них печки.
Одновременно в «Теремке» могут жить 10 человек. Бездомные получают спальное место и питание, их в обязательном порядке проверяют на туберкулез, по возможности оказывают медицинскую помощь. Волонтеры восстанавливают им документы, оформляют пенсии и льготы, помогают найти родственников или устраивают в дом-интернат. Но, как признается директор «Сердца Севастополя» Анастасия Макеева, многие подопечные попадают в руки волонтеров слишком поздно. «Теремок» я про себя называю хосписом для бездомных, — говорит она. — Что можем, мы делаем своими силами. Но на 10 лежачих должна быть хотя бы одна санитарная сестра, а это как минимум 20 тысяч в месяц. У нас, к сожалению, таких денег нет. Мы за месяц собираем 30−35 тысяч рублей».
Этот фотопроект посвящен жителям «Теремка».
Вера Степановна
Вера Степановна, 59 лет. Родом из Севастополя. Трое детей, шесть внуков. Родственники выписали женщину из дома, и почти пять лет она, по собственному признанию, «бомжевала», пока не начались серьезные проблемы со здоровьем. Волонтеры забрали ее из двухэтажного заброшенного дома, в котором она жила вместе с другими бездомными. Вера Степановна провела в «Теремке» полгода, в 2020 году получила паспорт гражданина Российской Федерации и переехала жить к дочери.
Вера Степановна каждый день готовит еду на всех жителей «Теремка», стараясь по возможности разнообразить меню. На завтрак обычно каша, на обед — горячий суп, на ужин — гарнир с подливой и салат. Продукты привозят волонтеры и неравнодушные люди. Времени отдыхать нет: Вера Степановна едва успевает помыть посуду, оставшуюся после завтрака, и тут же начинает готовить обед.
Во время съемок в «Теремке» было очень холодно, Вера Степановна гостеприимно наливала чай в красивую фарфоровую чашку. Жители «Теремка» заваривают чай в банках с крышками, а суп едят из пластиковых ведерок, в которых продают соленья в магазине. Ведерки удобно носить с собой, и жидкость из такой емкости не выплескивается.
Валерий
Валерий, 69 лет. Родом из Балаклавы, семьи нет. Волонтеры забрали его из социального центра по работе с бездомными, где ему не смогли помочь. Когда Валерий спал на лавочке, подростки кинули в него петарду и травмировали лицо. На спине у Валерия большая злокачественная опухоль.
Валерий не получает пенсии, но, со слов соседей, иногда просит милостыню у магазина недалеко от «Теремка». На эти деньги он покупает хлеб и сигареты.
Волонтеры не запрещают жителям «Теремка» выходить за пределы участка, однако просят не привлекать внимание соседей.
Алексей Иванович
Алексей Иванович, 59 лет. Родился в Саратовской области, учился в Саратовском государственном институте им. Вавилова, работал трактористом. Больше 20 лет назад уверовал и стал баптистом.
Родственники продали недвижимость, и он оказался на улице. Несколько дней сидел на одной и той же лавочке, чем привлек внимание неравнодушной жительницы Севастополя. Волонтеры временно забрали Алексея Ивановича в «Теремок», хотели устроить помощником по хозяйству к одной бабушке, однако он отказался ехать и через неделю ушел из «Теремка».
Тимофей
Тимофей, 63 года. Родился во Владикавказе, родственников нет. Тимофей стал жертвой мошенников по сделкам с недвижимостью. Волонтеры забрали его из дома, который перешел к новым собственникам.
Курить в доме запрещено, однако постояльцы часто нарушают это правило — выходить на улицу многим тяжело. Из развлечений доступны только книги, их читают днем, пока есть свет. Бездомные, как дети, радуются свежим газетам, говорят, что не хватает радио.
Надежда Серафимовна
Надежда Серафимовна, 78 лет, родилась в Ульяновске. Есть дочь. Волонтеры забрали Надежду Серафимовну осенью с автобусной остановки. У нее был перелом шейки бедра и компрессионные переломы двух позвонков. Через пять месяцев жизни в «Теремке» Надежда Серафимовна снова начала ходить.
Сергей
Сергей родом из Кривого Рога. Есть дальние родственники на Украине. В «Теремке» он самый крепкий и один из немногих, кто получает пенсию. Деньги быстро заканчиваются, их постоянно не хватает на сигареты. Сетует, что волонтеры привозят мало табака. Когда я приехала в очередной раз в «Теремок», мне сказали, что Сергей оттуда ушел.
Наталья
Наталья, 47 лет, из Симферопольского района. Есть сын. Наталью волонтеры забрали с лавочки около больницы. Год назад ее сбил автомобиль на пешеходном переходе. Минздрав Севастополя отказал женщине в операции, потому что у нее нет регистрации и полиса обязательного медицинского страхования, выданного Симферопольским районом. Наталья жила в «Теремке» в ожидании госпитализации. В декабре Наталью прооперировали.