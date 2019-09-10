Воля как оружие: стрелок на коляске
44-летний Андрей Кожемякин — многократный чемпион России, чемпион Европы и мира по пулевой стрельбе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще в юности он занимался легкой атлетикой, стал кандидатом в мастера спорта по прыжкам в длину.
В 2002 году, в 27 лет, Андрей получил тяжелую травму в результате несчастного случая: он упал с высоты третьего этажа и серьезно повредил спину. Молодой человек перенес три операции, учился жить в инвалидной коляске. Первый год после несчастного случая был особенно трудным, но Андрея поддерживали мама, друзья и тренер по легкой атлетике. Через три года после травмы Кожемякин вернулся в спорт: сначала просто занимался в тренажерном зале, пробовал себя в пауэрлифтинге, а потом всерьез увлекся пулевой стрельбой. Уже через год он выиграл первые соревнования: в 2006 году получил «серебро» чемпионата России, в 2007-м — «серебро» чемпионата Европы.
С будущей женой Ольгой Андрей познакомился, когда уже передвигался на коляске. В 2014 году у пары родилась дочь Милана. Сейчас, чтобы обеспечить семью, Андрей работает диспетчером службы пожаротушения ГУ МЧС по Белгородской области. Спорт в его жизни по-прежнему играет важную роль: новая цель Кожемякина — участие в Паралимпийских играх в Токио.
Татьяна Борматова пообщалась с Андреем и узнала, как он сумел преодолеть свою травму.
Как вы адаптировались после травмы?
Конечно, в такой ситуации и жить не хотелось. Я был здоровым конем, бегал, занимался легкой атлетикой, а потом раз — лежишь, ничего не делаешь. Тренер по легкой атлетике сыграл важную роль в жизни.
Он пришел в гости, посмотрел и дал задания, которые я мог выполнять, лежа в кровати. Сказал, что через полгода вернется и если изменений не увидит, то общаться больше не будем. Меня это задело. Я начал таскать железяки в кровати. Сидеть еще толком не умел.
Был друг — колясочник. Передвигался на коляске с 1979 года. Жил для колясочника ярко еще при Советском Союзе, когда не было адаптивной среды, занимался бизнесом, был дважды женат, активный мужик. Нас познакомили, и мы долго общались по телефону. Он рассказывал, что и как. При первом разговоре сразу ошарашил. Говорит:
— Езжай на реабилитацию в Крым, в Саки, купи машину, займись спортом и женись.
— Подожди, — говорю. — Как жениться, какой спорт, какая машина?
Впоследствии гору разума давал. Вместе с ним поехали на море на реабилитацию, и тогда жизнь пошла-поехала. Появился спорт в непрофессиональном плане. Начал пробовать себя, железяки таскать, пауэрлифтингом заниматься, а уже потом пришел в стрельбу. Как в 2005 году пришел, так до сих пор и не вытащишь.
С 2002 года улучшились условия для инвалидов в Белгороде?
В 2002 году ничего в городе не было. Когда я начал появляться на виду, стали приглашать в общественные организации, где встретил единомышленников, друзей на колясках. Появился спорт для инвалидов. Об инвалидах узнали. Во многом благодаря нашей компании появилось доступные для инвалидов места в городе. В 2019 году люди на колясках могут получить образование и работу.
С трудоустройством стало легче? Государственные учреждения не отказывают в трудоустройстве?
Легче, есть федеральный закон «Доступная среда». Главное — получить образование. На примере МЧС: не инвалиды нашли МЧС, а МЧС нашел нас. Из МЧС позвонили и спросили, хочу ли работать на такой-то должности. Я хотел.
В МЧС сказали: «Месяц потерпите, нужно понять, сколько человек будет работать, создадим рабочие места». Нас позвали через месяц. На том месте, где работаю, работают ещё трое таких, как я.
А спорт?
В любом случае в спорте нужно расти. Студент вуз закончил, пришел на работу, понятно, что не будет получать, допустим, 50 тысяч рублей, только 20. Но человек растет, повышает разряд, квалификацию, набирает группу людей — чем больше людей, тем больше зарплата. Инвалид продолжает жить обычной жизнью, но только на коляске. Ничего с этим теперь не поделаешь.
У меня не было перспектив со здоровьем, и в первый год после травмы думал, что умру. Но не умер. Близкие люди тянули за уши, я не мог их подвести. Слишком много было заботы со стороны мамы, друзей. Я хотел выкарабкаться. Всё произошло быстро, за год я стал самостоятельным человеком.
Когда получил права и купил машину, стал ждать лета, чтобы самостоятельно поехать в Крым. На своей первой машине «Оке» ездил в Ялту и Севастополь, и на Ай-Петри по горам гонял.
Женился я уже в коляске. Долго боролся с психологическим барьером. Переживал, что никогда больше не женюсь. Но у друзей-колясочников семьи, дети, мне тоже захотелось. Я познакомился с Ольгой, и всё изменилось. Она до сих пор держит позицию — дома никакой скидки на то, что муж инвалид.
В городе хороший коллектив колясочников сложился. Мы дружим. Сейчас зима, такое время года, когда большинство инвалидов сидит по домам. Весной и летом начинаем шашлыки организовывать, рыбалку.
С ребенком тоже нет никаких поблажек?
Нет, Оля может дома остаться, а мы с дочкой сами едем по делам. Милана подходит и просит встречного помочь папе вытащить коляску из машины. Знает, что папа инвалид.
Вот слово «инвалид», например. Всё имеет названия. Однажды я зашел в общество инвалидов, было мероприятие, нас поздравляли и дарили подарки. Захожу, в зале сидят колясочники, многих не знаю. Говорю: «Здорово, инвалиды! С праздником!» На меня покосились, думал, побьют.
Какие у вас мечты, желания?
Мечты нету. Я не люблю слово «мечта». Что такое мечта? Лег на диване и мечтай — вот мечта в моем понимании.
Цель?
Вот цель есть. Цели ставлю не заоблачные, поэтапные. Одну цель выполнил и дальше попер. На этот год цель — выиграть лицензию на Паралимпийские игры. Если выполню, будет счастье всей семье. И главное, что дочка знает, что папа нормальный мужик, которым можно гордиться.
Вообще, я больше реалист. Хотя в церковь иногда хожу. Но там могу попам выписать пилюлю.
Почему?
У меня с ними конфронтация. Я не то чтобы в бога верю, но в церковь хожу для себя, никому об этом не говорю.
Один раз приехал в церковь. Друг ребёнка крестил, а я был крёстным. На входе три ступени, как сейчас запомнил, хорошие, крутые. Ладно, занесли меня ребята. Батюшка службу провел. Служба заканчивается, пацаны меня опять вниз несут. Этот батюшка выходит и дает мне церковное масло. Спрашиваю его:
— Зачем мне масло?
— Ноги мазать.
— И что дальше? Пойду, что ли? Пандус лучше сделай, вместо масла. Люди вокруг живут, колясочники. В коляске они к богу быстро приходят. Будут к тебе в храм приходить, общаться. Вот благое дело, а ты «масло».
— У тебя есть знакомый мастер?
На том и расстались. Через год проезжаю мимо, а там новый пандус, батюшка молодец. При встрече сказал, что всё понял. А то в семинарии они только церковные законы учат, лучше бы на землю опустились, посмотрели, что вокруг происходит.
Я в Общественной палате состою, вопрос поднял, что церкви и храмы необходимо оборудовать пандусами для инвалидов. Конечно, хочется поверить в заоблачное, но понимаю, что это не реально. В жизненной ситуации меня сильно спасло то, что я не мечтал, а поставил цель. Я не мечтал встать и ходить, я хотел научиться жить в коляске без посторонней помощи. Я делаю то же, что и остальные люди, кроме как в футбол не играю. Но на воротах стоял. И в хоккей играл. Думал, что есть в жизни вещи, которые мне уже не удастся сделать, но нет. Я об этом даже не думаю, само происходит.
Я очень сильно хотел выйти на ледовую арену, клюшку взять, по шайбе стукнуть. Хоккей был моим первым видом спорта. Серега Тетюхин стал хоккеем заниматься, играть в Ночной лиге. Однажды позвонил и предложил поехать с ним, он поиграет, а я посижу посмотрю. Ребята приготовили сюрприз, знали, что я хоккеем занимался. Нашли хоккейную вратарскую форму, дали в руки клюшку, выкатили на поле и поставили на ворота. Я стоял на воротах в коляске в экипировке и с клюшкой, играл в хоккей. Освоился, понял, что на коляске нигде не навернусь. Ребята потихоньку стали бросать шайбу, я отбивал, потом они пооборзели и стали бить со всей силы.
Всё возможно. Раньше я не думал, что буду плавать, в бассейне или на море. Был уверен, что в коляске прийти, залезть в воду, вылезти — нереально. Сейчас даже не задумываюсь, прихожу, плаваю, ухожу.
Вот и цели. Цель ставлю достижимую, чтобы ее выполнить.
А мечтать мне не о чем. Я научился жить в коляске. Мне не страшно одному ездить в другой город за рулем. Я знаю, что проблем нигде не будет. В самом худшем случае я развернусь и поеду назад. Но еще ни разу не ехал назад, только вперед.
Иногда жена говорит:
— Ну куда тебе, куда?
— Не бойся, всё нормально!
Только вот не разрешает с парашютом прыгать, а я не горю желанием, и цели такой нет.