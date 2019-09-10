44-летний Андрей Кожемякин — многократный чемпион России, чемпион Европы и мира по пулевой стрельбе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще в юности он занимался легкой атлетикой, стал кандидатом в мастера спорта по прыжкам в длину.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей Кожемякин

В 2002 году, в 27 лет, Андрей получил тяжелую травму в результате несчастного случая: он упал с высоты третьего этажа и серьезно повредил спину. Молодой человек перенес три операции, учился жить в инвалидной коляске. Первый год после несчастного случая был особенно трудным, но Андрея поддерживали мама, друзья и тренер по легкой атлетике. Через три года после травмы Кожемякин вернулся в спорт: сначала просто занимался в тренажерном зале, пробовал себя в пауэрлифтинге, а потом всерьез увлекся пулевой стрельбой. Уже через год он выиграл первые соревнования: в 2006 году получил «серебро» чемпионата России, в 2007-м — «серебро» чемпионата Европы.

Татьяна Борматова ИА REGNUM После трех операций на теле Андрея остались большие шрамы

С будущей женой Ольгой Андрей познакомился, когда уже передвигался на коляске. В 2014 году у пары родилась дочь Милана. Сейчас, чтобы обеспечить семью, Андрей работает диспетчером службы пожаротушения ГУ МЧС по Белгородской области. Спорт в его жизни по-прежнему играет важную роль: новая цель Кожемякина — участие в Паралимпийских играх в Токио.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Кожемякин проверяет винтовку перед тренировкой

Татьяна Борматова пообщалась с Андреем и узнала, как он сумел преодолеть свою травму.

Как вы адаптировались после травмы?

Конечно, в такой ситуации и жить не хотелось. Я был здоровым конем, бегал, занимался легкой атлетикой, а потом раз — лежишь, ничего не делаешь. Тренер по легкой атлетике сыграл важную роль в жизни.

Он пришел в гости, посмотрел и дал задания, которые я мог выполнять, лежа в кровати. Сказал, что через полгода вернется и если изменений не увидит, то общаться больше не будем. Меня это задело. Я начал таскать железяки в кровати. Сидеть еще толком не умел.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей делает упражнение на развитие мышц спины во время тренировки в тренажерном зале. На соревнованиях спортсменам приходится в течение целого часа держать винтовку весом около 8 кг

Был друг — колясочник. Передвигался на коляске с 1979 года. Жил для колясочника ярко еще при Советском Союзе, когда не было адаптивной среды, занимался бизнесом, был дважды женат, активный мужик. Нас познакомили, и мы долго общались по телефону. Он рассказывал, что и как. При первом разговоре сразу ошарашил. Говорит:

— Езжай на реабилитацию в Крым, в Саки, купи машину, займись спортом и женись.

— Подожди, — говорю. — Как жениться, какой спорт, какая машина?

Впоследствии гору разума давал. Вместе с ним поехали на море на реабилитацию, и тогда жизнь пошла-поехала. Появился спорт в непрофессиональном плане. Начал пробовать себя, железяки таскать, пауэрлифтингом заниматься, а уже потом пришел в стрельбу. Как в 2005 году пришел, так до сих пор и не вытащишь.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей Кожемякин выполняет упражнение на разгибание ног на тренажере для проработки передней поверхности бедра. Из-за травмы у Андрея отсутствует чувствительность в ногах, но благодаря ежедневным тренировкам он может поднимать минимальный вес

С 2002 года улучшились условия для инвалидов в Белгороде?

В 2002 году ничего в городе не было. Когда я начал появляться на виду, стали приглашать в общественные организации, где встретил единомышленников, друзей на колясках. Появился спорт для инвалидов. Об инвалидах узнали. Во многом благодаря нашей компании появилось доступные для инвалидов места в городе. В 2019 году люди на колясках могут получить образование и работу.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрею помогают спуститься на подъемнике в тир, который находится в подвале колледжа

С трудоустройством стало легче? Государственные учреждения не отказывают в трудоустройстве?

Легче, есть федеральный закон «Доступная среда». Главное — получить образование. На примере МЧС: не инвалиды нашли МЧС, а МЧС нашел нас. Из МЧС позвонили и спросили, хочу ли работать на такой-то должности. Я хотел.

В МЧС сказали: «Месяц потерпите, нужно понять, сколько человек будет работать, создадим рабочие места». Нас позвали через месяц. На том месте, где работаю, работают ещё трое таких, как я.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей на рабочем месте в ГУ МЧС. Он принимает звонки и направляет подразделения на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, например пожара или ДТП

А спорт?

В любом случае в спорте нужно расти. Студент вуз закончил, пришел на работу, понятно, что не будет получать, допустим, 50 тысяч рублей, только 20. Но человек растет, повышает разряд, квалификацию, набирает группу людей — чем больше людей, тем больше зарплата. Инвалид продолжает жить обычной жизнью, но только на коляске. Ничего с этим теперь не поделаешь.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей переодевается перед тренировкой в тире. Там он занимается пять раз в неделю

У меня не было перспектив со здоровьем, и в первый год после травмы думал, что умру. Но не умер. Близкие люди тянули за уши, я не мог их подвести. Слишком много было заботы со стороны мамы, друзей. Я хотел выкарабкаться. Всё произошло быстро, за год я стал самостоятельным человеком.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей в раздевалке после тренировки. Спортсмен ходит в тренажерный зал трижды в неделю, одна тренировка длится два часа

Когда получил права и купил машину, стал ждать лета, чтобы самостоятельно поехать в Крым. На своей первой машине «Оке» ездил в Ялту и Севастополь, и на Ай-Петри по горам гонял.

Женился я уже в коляске. Долго боролся с психологическим барьером. Переживал, что никогда больше не женюсь. Но у друзей-колясочников семьи, дети, мне тоже захотелось. Я познакомился с Ольгой, и всё изменилось. Она до сих пор держит позицию — дома никакой скидки на то, что муж инвалид.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Портрет Андрея и Ольги — свадебный подарок друзей

В городе хороший коллектив колясочников сложился. Мы дружим. Сейчас зима, такое время года, когда большинство инвалидов сидит по домам. Весной и летом начинаем шашлыки организовывать, рыбалку.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Кожемякин тестирует доступность сауны для инвалидов-колясочников в новом фитнес-клубе Белгорода

С ребенком тоже нет никаких поблажек?

Нет, Оля может дома остаться, а мы с дочкой сами едем по делам. Милана подходит и просит встречного помочь папе вытащить коляску из машины. Знает, что папа инвалид.

Вот слово «инвалид», например. Всё имеет названия. Однажды я зашел в общество инвалидов, было мероприятие, нас поздравляли и дарили подарки. Захожу, в зале сидят колясочники, многих не знаю. Говорю: «Здорово, инвалиды! С праздником!» На меня покосились, думал, побьют.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей дома с женой Ольгой и дочерью Миланой

Какие у вас мечты, желания?

Мечты нету. Я не люблю слово «мечта». Что такое мечта? Лег на диване и мечтай — вот мечта в моем понимании.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей подбадривает смешной историей знакомого фитнес-тренера, который, пережив ампутацию ноги, думает попробовать себя в адаптивном спорте

Цель?

Вот цель есть. Цели ставлю не заоблачные, поэтапные. Одну цель выполнил и дальше попер. На этот год цель — выиграть лицензию на Паралимпийские игры. Если выполню, будет счастье всей семье. И главное, что дочка знает, что папа нормальный мужик, которым можно гордиться.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Кожемякин перезаряжает винтовку перед следующим выстрелом. Каждая тренировка в тире длится четыре часа, в течение которых спортсмен отрабатывает стрельбу из положения лежа, стоя, с колена

Татьяна Борматова ИА REGNUM Лист бумаги с кругами на стене тира используется в качестве тренажера: спортсмен должен как можно дольше удерживать на прицеле круг, который имитирует мишень. Маленькие круги – винтовочные, большие – пистолетные

Татьяна Борматова ИА REGNUM Тренировка Кожемякина в тире закончилась, тренер убирает винтовку в шкаф

Вообще, я больше реалист. Хотя в церковь иногда хожу. Но там могу попам выписать пилюлю.

Почему?

У меня с ними конфронтация. Я не то чтобы в бога верю, но в церковь хожу для себя, никому об этом не говорю.

Один раз приехал в церковь. Друг ребёнка крестил, а я был крёстным. На входе три ступени, как сейчас запомнил, хорошие, крутые. Ладно, занесли меня ребята. Батюшка службу провел. Служба заканчивается, пацаны меня опять вниз несут. Этот батюшка выходит и дает мне церковное масло. Спрашиваю его:

— Зачем мне масло?

— Ноги мазать.

— И что дальше? Пойду, что ли? Пандус лучше сделай, вместо масла. Люди вокруг живут, колясочники. В коляске они к богу быстро приходят. Будут к тебе в храм приходить, общаться. Вот благое дело, а ты «масло».

— У тебя есть знакомый мастер?

На том и расстались. Через год проезжаю мимо, а там новый пандус, батюшка молодец. При встрече сказал, что всё понял. А то в семинарии они только церковные законы учат, лучше бы на землю опустились, посмотрели, что вокруг происходит.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Ноги Андрея парализованы, он никогда не будет ходить

Я в Общественной палате состою, вопрос поднял, что церкви и храмы необходимо оборудовать пандусами для инвалидов. Конечно, хочется поверить в заоблачное, но понимаю, что это не реально. В жизненной ситуации меня сильно спасло то, что я не мечтал, а поставил цель. Я не мечтал встать и ходить, я хотел научиться жить в коляске без посторонней помощи. Я делаю то же, что и остальные люди, кроме как в футбол не играю. Но на воротах стоял. И в хоккей играл. Думал, что есть в жизни вещи, которые мне уже не удастся сделать, но нет. Я об этом даже не думаю, само происходит.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей с друзьями на волейбольном матче «Белогорье» – «Кузбасс»

Я очень сильно хотел выйти на ледовую арену, клюшку взять, по шайбе стукнуть. Хоккей был моим первым видом спорта. Серега Тетюхин стал хоккеем заниматься, играть в Ночной лиге. Однажды позвонил и предложил поехать с ним, он поиграет, а я посижу посмотрю. Ребята приготовили сюрприз, знали, что я хоккеем занимался. Нашли хоккейную вратарскую форму, дали в руки клюшку, выкатили на поле и поставили на ворота. Я стоял на воротах в коляске в экипировке и с клюшкой, играл в хоккей. Освоился, понял, что на коляске нигде не навернусь. Ребята потихоньку стали бросать шайбу, я отбивал, потом они пооборзели и стали бить со всей силы.

Всё возможно. Раньше я не думал, что буду плавать, в бассейне или на море. Был уверен, что в коляске прийти, залезть в воду, вылезти — нереально. Сейчас даже не задумываюсь, прихожу, плаваю, ухожу.

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей направляется в раздевалку после плавания в бассейне белгородского фитнес-клуба

Татьяна Борматова ИА REGNUM Андрей с другом в бассейне

Вот и цели. Цель ставлю достижимую, чтобы ее выполнить.

А мечтать мне не о чем. Я научился жить в коляске. Мне не страшно одному ездить в другой город за рулем. Я знаю, что проблем нигде не будет. В самом худшем случае я развернусь и поеду назад. Но еще ни разу не ехал назад, только вперед.

Иногда жена говорит:

— Ну куда тебе, куда?

— Не бойся, всё нормально!

Только вот не разрешает с парашютом прыгать, а я не горю желанием, и цели такой нет.