Татьяна Беспалова
Последние публикации
Сознательный украинец — это тот, кто ненавидит русских, ненавидит Россию
О взаимосвязи украинской идентичности и украинства, а также о сложности достижения одной из целей спецоперации — денацификации, связанной с противоречием идеологии традиционного украинского национализма и идеологии неонацистского движения, в интервью ИА REGNUM рассуждает ведущий эксперт Российского...
13 мая 2022
Запад 30 лет строит мир, не предполагающий существования России и русских
Беседа с ведущим экспертом Российского института стратегических исследований Олегом Неменским о русской идентичности, попытках ее актуализации, конфликте общерусской и украинской идентичностей на Украине. Можно ли говорить, что на Украине сейчас идет «война идентичностей»? Несомненно, это так и...
14 апреля 2022
Опыт денацификации: случай современной Украины
15−16 апреля 2022 года в Донецке должна была состояться очередная конференция «Философия на линии фронта», у меня был заявлен доклад на тему «Ответ России на новые военно-политические угрозы: философская мысль и политическая реальность». Её организаторы, философы ДНУ после начала военной...
8 апреля 2022