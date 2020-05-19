Таисия Рассказова
Последние публикации
Живущей в селе пенсионерке шлют штрафы за нарушение самоизоляции в Москве
Пенсионерка из Москвы Наталья Каменева, которая с 23 марта безвыездно проживает в своем частном доме в поселке Владимирской области, получила два штрафа по 4 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в столице. Как сообщила женщина в обращении с просьбой о помощи в редакцию ИА REGNUM, штрафы она...
19 мая 2020
Собаки, собачьи дети, собачьи хозяева и собачьи власти в Москве
За активный контроль популяции бродячих животных — неотъемлемую часть жизнедеятельности крупного мегаполиса — в Москве взялись около десяти лет назад. После развала СССР и до того момента проблема решалась медленно и не системно, ее отодвигали на второй план в пользу насущных вопросов ЖКХ и...
16 августа 2018
Право третьей ночи: Москва спустя два года после массового сноса ларьков
В 2017 году мэрия Москвы подвела итоги глобальной кампании по переформатированию уличной торговли, избавив столицу от большей части торговых павильонов в ходе массовой операции, получившей неофициальное название «Ночь длинных ковшей». Это был второй этап программы сноса торговых объектов после...
31 июля 2018
Дахау – азбука нацистского террора для «пользы и уважения»
22 марта 1933 года в нацистской Германии появился первый концентрационный лагерь Дахау. Первоначально функционировавший как образцово-показательный полигон для содержания и перевоспитания политических заключённых и место изоляции «неугодных элементов» — уголовников, наркозависимых, гомосексуалистов...
22 марта 2018
Автобус въехал в подземный переход: в Москве новая трагедия
Трагедию у метро «Славянский бульвар» в Москве, где 25 декабря пассажирский автобус выехал на тротуар, сбив пешеходов, а затем влетел в переход, многие посчитали итогом недосмотра властей. Несмотря на то, что в Московской области оперативно заявили, что автобус проходил должный техосмотр и был...
25 декабря 2017