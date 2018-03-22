22 марта 1933 года в нацистской Германии появился первый концентрационный лагерь Дахау. Первоначально функционировавший как образцово-показательный полигон для содержания и перевоспитания политических заключённых и место изоляции «неугодных элементов» — уголовников, наркозависимых, гомосексуалистов и психически больных, позднее он также превратился в полигон для отработки методов массового убийства и лабораторию по медицинским экспериментам над человеком.

Истощенный узник концлагеря Дахау, больной дизентерией

Появление лагеря было конъюнктурно предрешено — только ставшему канцлером Гитлеру требовалось укрепить позиции, избавившись от политических конкурентов, и сложившаяся обстановка, помноженная на пришедшую вместе с нацистами новую идеологию, буквально «требовала» создания подобной особой извращённой формы «пенитенциарной» системы. Это объяснялось покоем и пользой для всех, «кто уважает нацию». В данном случае необходимость «покоя» от Коммунистической партии Германии, десятки членов которой отправились в новый лагерь, и не вписывающихся в теорию расовой и генетической чистоты жителей Германии. Спусковым крючком для развёртывания фашисткой машины террора населения могло стать что угодно, в данном случае стал поджог Рейхстага 27 февраля 1933 года, после которого в Германии ввели удобное чрезвычайное положение. Приказ о появление Дахау подписал Генрих Гиммлер, в то время действующий начальник полиции Мюнхена.

«В среду 22 марта близ Дахау будет открыт первый концентрационный лагерь. В нём будет размещено 5000 узников. Планируя лагерь такого масштаба, мы не поддадимся влиянию каких-либо мелких возражений, поскольку убеждены, что это успокоит всех, кто уважает нацию, и послужит к их пользе.

Генрих Гиммлер

Действующий начальник полиции города Мюнхена».

Служащий концлагеря Дахау показывает офицерам СС (и партийным чиновникам) макет концлагеря во время посещения лагеря рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером

Первым комендантом Дахау стал штандартенфюрер СС Гильмар Вэккерле, управлявший лагерем до июня 1933 года. Из-за скандала с гибелью нескольких заключённых и слухов о полном отсутствии порядка Вэккерле быстро заменили на штандартенфюрера СС Теодора Эйке. К моменту назначения первый командир дивизии СС «Мёртвая голова» находился в психиатрической клинике после конфликта с гауляйтером Рейнланд-Пфальца Йозефом Бюркелем. Однако был быстро восстановлен в званиях Генрихом Гиммлером и отправлен управлять Дахау.

При Эйке, для которого Дахау стал тренировочной базой по управлению лагерями, концлагерь «расцвёл» и превратился в образцово-показательную площадку для «перевоспитания». В Дахау царила жесткая дисциплина, была введена система принудительного бесплатного труда и жестоких наказаний вплоть до смертной казни. Управление лагерем осуществлялось исключительно изнутри, а жизнь заключённых была полностью во власти лагерного руководства.

Специально для лагеря впервые разработали ставшую знаменитой впоследствии систему отличительных нашивок: полосатые робы заключённых украсили цветные треугольники. Красный означал политзаключённых, зелёный — совершивших уголовное преступление, чёрный — неблагонадёжных, розовый — гомосексуалистов, фиолетовый — членов организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в России). Дополнительная прямоугольная нашивка с литерой «А» полагалась нарушителям дисциплины, «blod» — страдающим психическими заболеваниями, а склонные к побегу носили красно-белую мишень на груди и спине. Фашисты любили удобство.

Узники концлагеря Дахау работают в цехе оружейного завода

Эйке командовал Дахау чуть больше года, а затем его отправили делиться опытом далее — все последующие концлагеря нацистов строили и организовывали по подобию Дахау. После Эйке и вплоть до освобождения лагеря через 12 лет здесь сменилось восемь комендантов, а сам лагерь разросся до 123 филиалов. Также в лагере находилась постоянная база по подготовке персонала для концлагерей и членов соединений СС «Мёртвая голова».

О царивших в лагере порядках красноречиво свидетельствуют чудом сохранившиеся карикатуры, созданные заключёнными. Это систематические избиения за любые проступки, изощрённые телесные наказания, изнурительный труд — образцово-показательным лагерь считался ещё и из-за «экономически эффективной системы» использования заключенных на работах в окрестных предприятиях.

Ещё более чудовищным местом лагерь стал к началу Второй мировой войны. После Хрустальной ночи, когда в фашисткой Германии официально закрепилась в качестве национальной идеи теория расовой чистоты и оформилась политика уничтожения «расово неполноценных», лагерь начали заселять новым типом заключённых — виновных в неугодной национальной принадлежности. В частности, к цветным нашивкам узников добавилась жёлтая Звезда Давида, означавшая заключённых-евреев.

Бывшие заключенные демонстрируют процесс уничтожения трупов в крематории лагеря Дахау после его освобождения. Май 1945 года

Тогда же здесь появилась лаборатория по медицинских экспериментам над человеческим организмом и стали опробовать новые «эффективные» способы массового умерщвления с помощью ядов и газов. Так, до настоящего времени на территории бывшего лагеря сохранилась в составе мемориального комплекса газовая камера с отверстиями для забрасывания в вентиляционные люки банок с Циклоном Б, с помощью которого нацисты впоследствии умертвили сотни тысяч мирного населения в лагерях смерти на оккупированных территориях.

Для нужд люфтваффе в Дахау ставили медицинские эксперименты по влиянию на организм переохлаждения и пониженного давления. Подопытных заключённых помещали в специальную камеру, моделируя ситуации падения с высоты, опускали в ледяную воду, испытывали на них образцы опреснённой с помощью химикатов воды. В результате экспериментов погибли сотни заключённых. Также узников Дахау намеренно заражали малярией, пытаясь разработать вакцину. В результате этих издевательств погибло порядка 500 человек. Врачи, участвующие в нечеловеческих экспериментах, впоследствии стали фигурантами Нюрнбергского трибунала.

Заключенные концлагеря Дахау приветствуют американских солдат во время освобождения

Лагерь освободили 29 апреля 1945 года силами батальона 45-й дивизии пехоты США. На момент вхождения в Дахау американских войск там находилось около 30 тыс. заключённых и 560 человек охраны. По воспоминаниям участников освобождения, на входе в лагерь были обнаружено несколько вагонов с трупами заключённых. Заключённые, избежавшие расправы от убегающих нацистов, напали на охрану и убили 40 человек, остальных расстреляли солдаты.

Всего за 12 лет существования лагеря через него прошли свыше 180 тыс. заключённых, порядка 30 тыс. человек погибли.