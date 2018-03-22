Дахау – азбука нацистского террора для «пользы и уважения»
22 марта 1933 года в нацистской Германии появился первый концентрационный лагерь Дахау. Первоначально функционировавший как образцово-показательный полигон для содержания и перевоспитания политических заключённых и место изоляции «неугодных элементов» — уголовников, наркозависимых, гомосексуалистов и психически больных, позднее он также превратился в полигон для отработки методов массового убийства и лабораторию по медицинским экспериментам над человеком.
Появление лагеря было конъюнктурно предрешено — только ставшему канцлером Гитлеру требовалось укрепить позиции, избавившись от политических конкурентов, и сложившаяся обстановка, помноженная на пришедшую вместе с нацистами новую идеологию, буквально «требовала» создания подобной особой извращённой формы «пенитенциарной» системы. Это объяснялось покоем и пользой для всех, «кто уважает нацию». В данном случае необходимость «покоя» от Коммунистической партии Германии, десятки членов которой отправились в новый лагерь, и не вписывающихся в теорию расовой и генетической чистоты жителей Германии. Спусковым крючком для развёртывания фашисткой машины террора населения могло стать что угодно, в данном случае стал поджог Рейхстага 27 февраля 1933 года, после которого в Германии ввели удобное чрезвычайное положение. Приказ о появление Дахау подписал Генрих Гиммлер, в то время действующий начальник полиции Мюнхена.
«В среду 22 марта близ Дахау будет открыт первый концентрационный лагерь. В нём будет размещено 5000 узников. Планируя лагерь такого масштаба, мы не поддадимся влиянию каких-либо мелких возражений, поскольку убеждены, что это успокоит всех, кто уважает нацию, и послужит к их пользе.
Генрих Гиммлер
Действующий начальник полиции города Мюнхена».
Первым комендантом Дахау стал штандартенфюрер СС Гильмар Вэккерле, управлявший лагерем до июня 1933 года. Из-за скандала с гибелью нескольких заключённых и слухов о полном отсутствии порядка Вэккерле быстро заменили на штандартенфюрера СС Теодора Эйке. К моменту назначения первый командир дивизии СС «Мёртвая голова» находился в психиатрической клинике после конфликта с гауляйтером Рейнланд-Пфальца Йозефом Бюркелем. Однако был быстро восстановлен в званиях Генрихом Гиммлером и отправлен управлять Дахау.
При Эйке, для которого Дахау стал тренировочной базой по управлению лагерями, концлагерь «расцвёл» и превратился в образцово-показательную площадку для «перевоспитания». В Дахау царила жесткая дисциплина, была введена система принудительного бесплатного труда и жестоких наказаний вплоть до смертной казни. Управление лагерем осуществлялось исключительно изнутри, а жизнь заключённых была полностью во власти лагерного руководства.
Специально для лагеря впервые разработали ставшую знаменитой впоследствии систему отличительных нашивок: полосатые робы заключённых украсили цветные треугольники. Красный означал политзаключённых, зелёный — совершивших уголовное преступление, чёрный — неблагонадёжных, розовый — гомосексуалистов, фиолетовый — членов организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в России). Дополнительная прямоугольная нашивка с литерой «А» полагалась нарушителям дисциплины, «blod» — страдающим психическими заболеваниями, а склонные к побегу носили красно-белую мишень на груди и спине. Фашисты любили удобство.
Эйке командовал Дахау чуть больше года, а затем его отправили делиться опытом далее — все последующие концлагеря нацистов строили и организовывали по подобию Дахау. После Эйке и вплоть до освобождения лагеря через 12 лет здесь сменилось восемь комендантов, а сам лагерь разросся до 123 филиалов. Также в лагере находилась постоянная база по подготовке персонала для концлагерей и членов соединений СС «Мёртвая голова».
О царивших в лагере порядках красноречиво свидетельствуют чудом сохранившиеся карикатуры, созданные заключёнными. Это систематические избиения за любые проступки, изощрённые телесные наказания, изнурительный труд — образцово-показательным лагерь считался ещё и из-за «экономически эффективной системы» использования заключенных на работах в окрестных предприятиях.
Ещё более чудовищным местом лагерь стал к началу Второй мировой войны. После Хрустальной ночи, когда в фашисткой Германии официально закрепилась в качестве национальной идеи теория расовой чистоты и оформилась политика уничтожения «расово неполноценных», лагерь начали заселять новым типом заключённых — виновных в неугодной национальной принадлежности. В частности, к цветным нашивкам узников добавилась жёлтая Звезда Давида, означавшая заключённых-евреев.
Тогда же здесь появилась лаборатория по медицинских экспериментам над человеческим организмом и стали опробовать новые «эффективные» способы массового умерщвления с помощью ядов и газов. Так, до настоящего времени на территории бывшего лагеря сохранилась в составе мемориального комплекса газовая камера с отверстиями для забрасывания в вентиляционные люки банок с Циклоном Б, с помощью которого нацисты впоследствии умертвили сотни тысяч мирного населения в лагерях смерти на оккупированных территориях.
Для нужд люфтваффе в Дахау ставили медицинские эксперименты по влиянию на организм переохлаждения и пониженного давления. Подопытных заключённых помещали в специальную камеру, моделируя ситуации падения с высоты, опускали в ледяную воду, испытывали на них образцы опреснённой с помощью химикатов воды. В результате экспериментов погибли сотни заключённых. Также узников Дахау намеренно заражали малярией, пытаясь разработать вакцину. В результате этих издевательств погибло порядка 500 человек. Врачи, участвующие в нечеловеческих экспериментах, впоследствии стали фигурантами Нюрнбергского трибунала.
Лагерь освободили 29 апреля 1945 года силами батальона 45-й дивизии пехоты США. На момент вхождения в Дахау американских войск там находилось около 30 тыс. заключённых и 560 человек охраны. По воспоминаниям участников освобождения, на входе в лагерь были обнаружено несколько вагонов с трупами заключённых. Заключённые, избежавшие расправы от убегающих нацистов, напали на охрану и убили 40 человек, остальных расстреляли солдаты.
Всего за 12 лет существования лагеря через него прошли свыше 180 тыс. заключённых, порядка 30 тыс. человек погибли.