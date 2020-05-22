Пенсионерка из Москвы Наталья Каменева, которая с 23 марта безвыездно проживает в своем частном доме в поселке Владимирской области, получила два штрафа по 4 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в столице. Как сообщила женщина в обращении с просьбой о помощи в редакцию ИА REGNUM, штрафы она стала получать после того, как ее муж, который остался в Москве, так как работает, обратился с признаками ОРВИ в больницу.

Цитата из: «Чипполино». реж Борис Дежкин. 1961. СССР

По словам Натальи Каменевой, 23 марта она выехала в свой частный дом в поселке Владимирской области из-за опасной ситуации в Москве. Ее супруг остался в столице, так как официально работает, а пенсионерка осталась в деревне и в столицу более не возвращалась, чтобы обезопасить себя от возможного заражения. Муж Натальи Каменевой 28 апреля, после очередного рабочего дня, почувствовал недомогание и обратился за помощью в поликлинику района Южное Бутово, к которой прикреплен по месту проживания. Он сдал тест на наличие SARS-CoV-2 и, в соответствии с правилами, самоизолировался, подписав нужные документы. Врач, принимавший его в поликлинике, также попросил Каменева оставить номер телефона супруги и ее паспортные данные, что тот и сделал. После двух недель самоизоляции и отрицательного результата теста он вернулся к работе.

Штраф на 4 тыс. рублей, который пенсионерка получила через портал госуслуг 8 мая 2020 года.

Наталья Каменева два месяца проживает на даче, причем, как она отмечает в письме в ИА REGNUM, весь поселок знает о том, что она никуда не выезжала, так как ее постоянно видят на участке и в продуктовом магазине. Более того, она получила справку о постоянном проживании в селе с 23 марта. Однако 8 и 11 мая на свой аккаунт на портале госуслуг пенсионерка получила два штрафа по 4 тыс. рублей якобы за нарушение режима самоизоляции в Москве. Женщина совершенно растерялась и, по ее словам, просто не знает, что ей теперь делать. Она пыталась дозвониться на номер по обжалованию штрафов Главконтроля, но, по ее словам, там все время занято.

Второй штраф на 4 тыс. рублей, который пришел Наталье Каменевой на аккаунт портала госуслуг 11 мая 2020 года

Приведем письмо Натальи Каменевой полностью и просим считать его официальным обращением в Главное контрольное управление города Москвы.

«Я, Каменева Наталья Григорьевна, получила два штрафа на 4 тыс. рублей каждый за 8 и 11 мая 2020 года, выписанные за нарушение режима самоизоляции в городе Москве на мой паспорт. 23 марта 2020 года я уехала на дачу во Владимирской области и никуда до сего момента с дачи не уезжала. 28 апреля мой муж, который остался в Москве, так как официально продолжает трудиться, пришел с работы, и у него поднялась температура. Он находился и находится в Москве, и, как только у него появились признаки ОРВИ, он тут же обратился к врачу. У него взяли тест на коронавирус и на две недели отправили на самоизоляцию, которую он неукоснительно соблюдал. В больнице у него также взяли подписку и номер моего телефона и паспорта. Он уведомил, что я на даче, но после этого я стала получать вот эти непонятные штрафы в «Госуслугах».

Еще у моего мужа тест на коронавирус пришел отрицательным, он снова вышел на работу и работает. Я по-прежнему на даче, причем тоже официально. У нас деревня во Владимирской области, и я тут уже взяла справку, что нахожусь два месяца одна без выездов, у меня даже московского цифрового пропуска нет — он мне не нужен, я с участка выхожу только в продуктовый магазин.

Вы не представляете, тут вся наша деревня возмущена тем, что случилось со мной, потому что меня все знают и постоянно видят, что я тут живу на своем участке и хожу только в магазин. Куда мне бежать? Брать цифровой пропуск московский и ехать в Москву в суд? В какой? Почему на мой паспорт приходят штрафы за нарушения режима самоизоляции в Москве, если я во Владимирской области, со своего участка никуда не хожу и уж точно никуда не езжу? Это какое-то мошенничество? Я пытаюсь дозвониться по телефону Главконтроля для обжалования штрафов по номеру 8 499 652 67 89, но там всегда занято. Меня оштрафовали за то, чего я не совершала. Просто воспользовались моим паспортом. Как, почему, за что? И что мне делать теперь? Получается, штрафы шлют автоматом всем родственникам заболевших, что ли? Помогите, пожалуйста».