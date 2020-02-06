Светлана Погорельская
Последние публикации
Плохой день Германии: тюрингский казус
«Плохой день немецкой демократии». Так оценила канцлер Ангела Меркель избрание Томаса Кеммериха (либеральная СвДП) главой правительства Тюрингии, присовокупив, что этот день «разбил ценности и убеждения ХДС». Что же произошло в Тюрингии? Член дружественной ХДС партии на демократических путях в...
6 февраля 2020
Трамп, Макрон и Меркель: европейский тандем, американское соло
На прошлой неделе лидеры двух держав, сотрудничество которых называют «мотором европейской интеграции», один за другим направились за океан. Три дня выделил Трамп своему доблестному союзнику в деле бомбардировок Сирии, Эммануэлю Макрону. Всего лишь несколько часов — Ангеле Меркель, ограничившейся в...
1 мая 2018
Германия о Сирии: «Нас не позвали»
Прошла неделя после бомбардировок Сирии силами США, Великобритании и Франции — а в политических и экспертных кругах Германии до сих пор кипят разборы «полётов», разумеется, немецких. С точки зрения реальной политики решение Меркель не принимать участие в военной акции без санкции Совбеза при...
18 апреля 2018
Германия: Парад партийных эгоизмов
Германия с гордостью называет себя «государством политических партий». Идя на выборы, партии выдвигают своих кандидатов в будущие федеральные канцлеры, победившие партии формируют правительство и вся полнота реальной политической власти переходит в его руки. Федеральный президент в Германии — лицо...
25 ноября 2017
Меркель — снова канцлер, в последний раз: Германия выбрала «Ямайку»
К концу воскресного дня 24 сентября картина соотношения сил в будущем бундестаге приобрела четкие очертания. Как и ожидалось, канцлерский пост в очередной раз займет Ангела Меркель — ХДС/ХСС выиграли выборы, получив (по состоянию на вечер 24 сентября) 33,3%. За ними следовали социал-демократы...
24 сентября 2017