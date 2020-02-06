«Плохой день немецкой демократии». Так оценила канцлер Ангела Меркель избрание Томаса Кеммериха (либеральная СвДП) главой правительства Тюрингии, присовокупив, что этот день «разбил ценности и убеждения ХДС». Что же произошло в Тюрингии? Член дружественной ХДС партии на демократических путях в третьем туре голосования победил (с перевесом в один голос) маститого левого политика Бодо Рамелова. Избирали его, конечно, в первую очередь либералы. Всей своей фракцией — пятью голосами (из 90 голосовавших). Либералы — самая маленькая фракция тюрингского ландтага, с трудом преодолевшая 5%-ный барьер. Их поддержали давние союзники — ХДС. И, неожиданно, могучая сила Тюрингии — «Альтернатива для Германии» (АдГ). Партия считается право-популистской, поэтому ее собственный кандидат не имел шансов. В третьем туре она из тактических соображений решила поддержать либерала против «красных» — и помогла ему победить. «ХДС не должна участвовать в этом правительстве!» — убеждает Меркель и, следом за ней, федеральная ХДС/ХСС. Раздаются требования отставки Кеммериха. А также Майка Моринга, главы земельной организации ХДС. Почему легальный, демократический выбор вызвал такой политический шторм?

Thueringer-landtag.de Вступление в должность главы правительства Тюрингии Томаса Кеммериха

Потому что АдГ, партия, допущенная к выборам и тем самым являющаяся таким же участником демократического процесса, как и прочие, считается правопопулистской партией.

К сожалению, германская демократия, несмотря на всю ее маститость, — незрелая демократия, не умеющая обращаться с фактами, выходящими за рамки, когда-то установленные западными оккупационными силами. Во внешней политике она давно уже обрела и голос, и национальные интересы, во внутренней же по-прежнему мучима комплексами, табу и неспособностью принять демократическую волю избирателя — если воля эта расходится с политкорректностью. Казалось бы — улучшай свои программы, свою работу в правительстве, выполняй обещания — и твой избиратель тебя не покинет. И если он проголосовал за нехорошую партию, — прими его волю как корректив для себя, а не как выражение его политической незрелости.

Предыстория проблемы. В конце октября прошлого года Тюрингия избирала новый ландтаг. Левые и правые с 30% и 23,4% голосов так потеснили «партии центра» (ХДС, СДПГ и Зеленых), что при желании смогли бы образовать «лево-правую» коалицию. Все прошедшие месяцы Тюрингия в муках рождала новое правительство. Особенно тяжело было ХДС — опросы показывали, что избиратель был бы рад ее коалиции с «Левой», но партия оказалась в ловушке решений позапрошлогоднего партийного съезда, гордо постановившего ни при каких условиях не коалироваться ни с левыми, ни с правыми, а только с партиями «гражданского центра» — СвДП, СДПГ, «Зелеными».

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

В последнее время в федеральной земле наметилась хрупкая возможность правительства меньшинства — «Левой», СДПГ и «Зеленых». Но победа, одержанная Кеммерихом над Рамеловым с перевесом в один голос, эту возможность перечеркнула.

«Демократические партии не должны зависеть от поддержки АдГ» — звучит из Берлина. Однако АдГ — это не праворадикальная НДПГ. Правопопулистские партии, подобные ей, в других странах ЕС являются, пусть и нелюбимыми, но тем не менее равноправными участниками демократического процесса. Приросты, которые в последние годы показывала АдГ на земельных выборах, не позволяют игнорировать ее так, как это делает сейчас Берлин, записывая тем самым в «коричневые» и проголосовавших за нее тюрингских избирателей. Если АдГ — часть системы, работайте с ней. Если нет — запретите ее.

В последние часы из Берлина, из центральных партийных организаций, крепнут голоса, требующие от Кеммериха выйти в отставку. Зондируется возможность новых выборов в ландтаг. Однако — что принесут эти выборы?

Thueringer-landtag.de Зал заседаний правительства Тюрингии

Партиям, привыкшим называть себя «гражданской серединой», «партиями центра», уверенным в том, что они представляют демократическое большинство немецкого общества, следовало бы в первую очередь подумать, почему этот «гражданский центр» в ряде федеральных земель массово ушел от них на фланги — вправо и влево? События в Тюрингии — манифестация провала этой, еще западногерманской стабильности, рассчитанной на мягкий, «рейнский» капитализм. «Гражданская середина» в современной Германии электорально уменьшается по ходу социального расслоения, «края» же общества растут и, не находя в некогда «своих» партиях поддержки своим проблемам, обращаются к партиям флангов.

А это значит, что традиционным системным партиям, в первую очередь ХДС и СДПГ, следует либо отказаться от тактики «политической середины» и вернуть себе свои, отсеченные ради удобства коалиций, «левые» и «правые» крылья, вернуть те углы и канты, которые когда-то составляли их политические профили, — либо же научиться работать с партиями флангов — и с левыми, и с правыми. В ином случае тюрингский казус может, пусть и в смягченном (пока) варианте, повториться на грядущих в 2021 г. выборах в бундестаг.

Светлана Погорельская — с. н. с. ИНИОН РАН, с. н. с. ИЕ РАН, д. филос. Боннского университета. Бонн, 6 февраля 2020 г.