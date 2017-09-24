Меркель — снова канцлер, в последний раз: Германия выбрала «Ямайку»
К концу воскресного дня 24 сентября картина соотношения сил в будущем бундестаге приобрела четкие очертания. Как и ожидалось, канцлерский пост в очередной раз займет Ангела Меркель — ХДС/ХСС выиграли выборы, получив (по состоянию на вечер 24 сентября) 33,3%. За ними следовали социал-демократы (СДПГ) с 20,8%. Третьей по величине силой стала правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13,1%, потеснив остальные три маленькие партии — либеральную СвДП (10,4%) Зеленых (9,2%), Левую (8,9%). В новом бундестаге будет представлено семь партий и шесть фракций.
Особых сюрпризов на этих выборах не предвиделось. Все знали, что АдГ получит на федеральных выборах между 10 и 14% — в первую очередь за счет голосов из новых федеральных земель (бывшей ГДР), где она на прошедших в этом и в прошлом годах выборах в ландтаги и в коммуны достигала и 25% — и что это не страшно, потому что в правительство ее всё равно не пустят. Предполагалось также, что и СвДП, с новым лидером Кристианом Линднером, улучшит свои результаты и, преодолев 5%-ный барьер, войдет в бундестаг. Ожидалось и практически автоматическое продление действующей ныне Большой коалиции СДПГ и ХДС/ХСС. По результатам выборов так и получилось — Большая коалиция могла бы, перераспределив при желании министерские посты, спокойно работать дальше.
Первый сюрприз — её не будет. Неудачливый претендент в канцлеры Мартин Шульц, бывший председатель Европарламента, уводит свою партию в оппозицию.
Причина этого решения, скорее всего, сам Шульц, ибо до его выдвижения обе партии работали на продление Большой коалиции. Эта негласная договоренность была закреплена согласием обеих правящих сил избрать социал-демократа Вальтера Штайнмайера федеральным президентом. Мартин Шульц, из баталий Европарламента окунувшийся в немецкую предвыборную борьбу, счел ее, видимо, слишком пресной и решил мобилизовать избирателей — в своих выступлениях он интенсивно намекал, что в Большой коалиции не заинтересован, что «его» СДПГ обновляется, что она — не партнер, а соперник христианских демократов и что с ее силой и размахом она не только победит, но и образует правительство с Зелеными, либералами, а может, даже и с Левой. Поражение Шульца было запрограммировано — избиратель, особенно на востоке страны, не принимал претендента-еврократа, известного разве лишь по его речам в Страсбурге, а в Германии ничем себя не зарекомендовавшего. Однако решение Шульца увести партию в оппозицию было неожиданным и до сих пор остается спорным, ибо рассматривается многими как попытка уйти от правительственной ответственности в трудные для страны времена. Внутри партии решение Шульца рассматривают как стратегию с прицелом на следующие выборы: Меркель правит свой последний срок. С ее уходом уйдет в оппозицию и ХДС, а обновленная СДПГ будет формировать правительство.
Второй сюрприз — потери «народных партий» (как называют в Германии две большие партии, СДПГ и ХДС/ХСС) оказались более значимыми, чем ожидалось. ХДС, потеряв почти 9% избирателей, показала самый плохой результат с 1949 г., а СДПГ, потеряв 4,9%, — самый плохой за всю свою послевоенную историю. Причем ушел от них, как показали исследования, именно народ — прежде всего, рабочие. Тот факт, что ушел он не куда-нибудь, а к АдГ, сюрпризом не был. АдГ — партия, возникшая из евроскепсиса национально-либеральных элит и быстро развившаяся в ту правопопулистскую силу, которой не хватало политической системе Германии, оказалась единственной, в своей предвыборной программе четко выступившей против миграционной политики Ангелы Меркель. Поэтому уже в преддверии выборов предполагалось, что она оттянет на себя всех боящихся и протестующих. Не ожидалось лишь, что их будет так много. ХДС потеряла и немало избирателей из числа российских немцев, ушедших к АдГ. Если раньше эта часть русскоязычной диаспоры, благодарная ХДС за ее защиту интересов зарубежных немцев, была ее верным электоратом, то в последние десятилетия она стала переходить к НДПГ. Однако НДПГ — партия с неонацистским имиджем. А вот правопопулистская АдГ, в которую в свое время ушел ряд политиков из ХДС и СвДП, остается партией гражданского спектра. Гражданский избиратель, брезгующий неонацизмом, но уставший от наплыва мигрантов, обрел в ней долгожданную политическую гавань.
Очень огорчается Левая партия. Успехи АдГ в новых федеральных землях показали, что бывшая «восточная» ПДС, став общегерманской Левой, потеряла связь со своим восточногерманским избирателем. Она получила отличный результат — и тем не менее перестала быть третьей по величине силой в бундестаге. Теперь главный протест пойдет не слева, а справа.
Между тем ведущие партии, задвинув в неизбывную оппозицию и левых и правых, рассуждают о грядущем. После неожиданного отказа СДПГ продолжать Большую коалицию, ХДС/ХСС не остается ничего, кроме коалиции с либералами и Зелеными. Такую коалицию называют «Ямайкой» — по черно-желто-зеленому цвету флага этой страны. Коалиция «Ямайка» уже была опробована на земельном уровне. Она вполне дееспособна. Дело в том, что Зеленые перестали быть левой партией с того момента, когда они в конце 90-х, в коалиции с социал-демократами впервые пришли к власти. Весь ранний, «оппозиционный» период жизнь этой партии определялся борьбой между левыми «фундаменталистами» и практичными «реалистами», готовыми поступиться принципами ради власти. Реалисты взяли верх, а левые, пацифистские силы партии были подавлены. На сегодняшний день Зеленые — это экологическая левобуржуазная партия, озабоченная специфическими вопросами гендера и вполне способная к коалиции с консерваторами и либералами. Однако легкой работа коалиции не будет — Хорст Зеехофер, глава правоконсервативной баварской ХСС, уже сейчас заявляет, что его разногласия с Меркель в вопросах миграционной политики, начавшиеся в 2015 г., не преодолены.
Подводя итог, можно сказать, что новым по результатам выборов (если социал-демократы не изменят своего решения) будет первая в истории Германии консервативно-либерально-зеленая коалиция на федеральном уровне,
Берлин