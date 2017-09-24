К концу воскресного дня 24 сентября картина соотношения сил в будущем бундестаге приобрела четкие очертания. Как и ожидалось, канцлерский пост в очередной раз займет Ангела Меркель — ХДС/ХСС выиграли выборы, получив (по состоянию на вечер 24 сентября) 33,3%. За ними следовали социал-демократы (СДПГ) с 20,8%. Третьей по величине силой стала правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13,1%, потеснив остальные три маленькие партии — либеральную СвДП (10,4%) Зеленых (9,2%), Левую (8,9%). В новом бундестаге будет представлено семь партий и шесть фракций.

Германия

Особых сюрпризов на этих выборах не предвиделось. Все знали, что АдГ получит на федеральных выборах между 10 и 14% — в первую очередь за счет голосов из новых федеральных земель (бывшей ГДР), где она на прошедших в этом и в прошлом годах выборах в ландтаги и в коммуны достигала и 25% — и что это не страшно, потому что в правительство ее всё равно не пустят. Предполагалось также, что и СвДП, с новым лидером Кристианом Линднером, улучшит свои результаты и, преодолев 5%-ный барьер, войдет в бундестаг. Ожидалось и практически автоматическое продление действующей ныне Большой коалиции СДПГ и ХДС/ХСС. По результатам выборов так и получилось — Большая коалиция могла бы, перераспределив при желании министерские посты, спокойно работать дальше.

Первый сюрприз — её не будет. Неудачливый претендент в канцлеры Мартин Шульц, бывший председатель Европарламента, уводит свою партию в оппозицию.

Europarl.europa.eu Мартин Шульц

Причина этого решения, скорее всего, сам Шульц, ибо до его выдвижения обе партии работали на продление Большой коалиции. Эта негласная договоренность была закреплена согласием обеих правящих сил избрать социал-демократа Вальтера Штайнмайера федеральным президентом. Мартин Шульц, из баталий Европарламента окунувшийся в немецкую предвыборную борьбу, счел ее, видимо, слишком пресной и решил мобилизовать избирателей — в своих выступлениях он интенсивно намекал, что в Большой коалиции не заинтересован, что «его» СДПГ обновляется, что она — не партнер, а соперник христианских демократов и что с ее силой и размахом она не только победит, но и образует правительство с Зелеными, либералами, а может, даже и с Левой. Поражение Шульца было запрограммировано — избиратель, особенно на востоке страны, не принимал претендента-еврократа, известного разве лишь по его речам в Страсбурге, а в Германии ничем себя не зарекомендовавшего. Однако решение Шульца увести партию в оппозицию было неожиданным и до сих пор остается спорным, ибо рассматривается многими как попытка уйти от правительственной ответственности в трудные для страны времена. Внутри партии решение Шульца рассматривают как стратегию с прицелом на следующие выборы: Меркель правит свой последний срок. С ее уходом уйдет в оппозицию и ХДС, а обновленная СДПГ будет формировать правительство.

Второй сюрприз — потери «народных партий» (как называют в Германии две большие партии, СДПГ и ХДС/ХСС) оказались более значимыми, чем ожидалось. ХДС, потеряв почти 9% избирателей, показала самый плохой результат с 1949 г., а СДПГ, потеряв 4,9%, — самый плохой за всю свою послевоенную историю. Причем ушел от них, как показали исследования, именно народ — прежде всего, рабочие. Тот факт, что ушел он не куда-нибудь, а к АдГ, сюрпризом не был. АдГ — партия, возникшая из евроскепсиса национально-либеральных элит и быстро развившаяся в ту правопопулистскую силу, которой не хватало политической системе Германии, оказалась единственной, в своей предвыборной программе четко выступившей против миграционной политики Ангелы Меркель. Поэтому уже в преддверии выборов предполагалось, что она оттянет на себя всех боящихся и протестующих. Не ожидалось лишь, что их будет так много. ХДС потеряла и немало избирателей из числа российских немцев, ушедших к АдГ. Если раньше эта часть русскоязычной диаспоры, благодарная ХДС за ее защиту интересов зарубежных немцев, была ее верным электоратом, то в последние десятилетия она стала переходить к НДПГ. Однако НДПГ — партия с неонацистским имиджем. А вот правопопулистская АдГ, в которую в свое время ушел ряд политиков из ХДС и СвДП, остается партией гражданского спектра. Гражданский избиратель, брезгующий неонацизмом, но уставший от наплыва мигрантов, обрел в ней долгожданную политическую гавань.

Очень огорчается Левая партия. Успехи АдГ в новых федеральных землях показали, что бывшая «восточная» ПДС, став общегерманской Левой, потеряла связь со своим восточногерманским избирателем. Она получила отличный результат — и тем не менее перестала быть третьей по величине силой в бундестаге. Теперь главный протест пойдет не слева, а справа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Между тем ведущие партии, задвинув в неизбывную оппозицию и левых и правых, рассуждают о грядущем. После неожиданного отказа СДПГ продолжать Большую коалицию, ХДС/ХСС не остается ничего, кроме коалиции с либералами и Зелеными. Такую коалицию называют «Ямайкой» — по черно-желто-зеленому цвету флага этой страны. Коалиция «Ямайка» уже была опробована на земельном уровне. Она вполне дееспособна. Дело в том, что Зеленые перестали быть левой партией с того момента, когда они в конце 90-х, в коалиции с социал-демократами впервые пришли к власти. Весь ранний, «оппозиционный» период жизнь этой партии определялся борьбой между левыми «фундаменталистами» и практичными «реалистами», готовыми поступиться принципами ради власти. Реалисты взяли верх, а левые, пацифистские силы партии были подавлены. На сегодняшний день Зеленые — это экологическая левобуржуазная партия, озабоченная специфическими вопросами гендера и вполне способная к коалиции с консерваторами и либералами. Однако легкой работа коалиции не будет — Хорст Зеехофер, глава правоконсервативной баварской ХСС, уже сейчас заявляет, что его разногласия с Меркель в вопросах миграционной политики, начавшиеся в 2015 г., не преодолены.

Подводя итог, можно сказать, что новым по результатам выборов (если социал-демократы не изменят своего решения) будет первая в истории Германии консервативно-либерально-зеленая коалиция на федеральном уровне, т. е. «Ямайка». Кроме того, правопопулистская АдГ достигла уровня, который позволяет говорить об изменениях в политической культуре Германии. Первым таким изменением в давние времена был выход на федеральный уровень партии Зеленых, вторым — усиление восточногерманской ПДС (нынешней Левой). Теперь Германия обрела и правопопулистскую партию, которые есть практически во всех странах ЕС, но в которой немцам долго отказывали в силу их «исторического прошлого». Процесс возвращения Германии к «нормальности», начавшийся с воссоединением страны в 1990 г., продолжается.

Берлин