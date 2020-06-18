Светлана Додонова
Последние публикации
Экологический туризм. Коронавирус ускоряет гонку за заповедной Россией
Эксперты пришли к выводу: Россия в сфере экологического туризма по количеству визитов отстает от США в 25 раз. Но, обладая огромными нетронутыми природными территориями, может стать мировым лидером по экотуризму. Честно сказать, грандиозная гонка за нетронутыми природными территориями пугает своей...
18 июня 2020
Коронавирус спасет Алтай от чиновников и туристов?
Эпидемия коронавируса сказалась на многих сферах человеческой жизни и отраслях экономики. В основном отрицательно. Но горная страна Алтай, экологи и жители окрестных мест вздохнули с облегчением. Как скажется коронавирус на экологическом туризме, а также почему у нас так усердно восстанавливают...
6 апреля 2020
Туризм по кальке: почему церкви и музеи самоваров в России не интересны
Развитие внутреннего туризма в РФ страдает из-за чиновничьего непонимания. В порыве привлечь туристов регионы копируют чужие идеи, которые плохо приживаются в российских городах и не привлекают ни иностранцев, ни граждан РФ, соответственно, не работают на развитие экономики страны в целом. О том...
26 марта 2018