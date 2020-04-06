



Иван Шилов ИА REGNUM Горный Алтай

Эпидемия коронавируса сказалась на многих сферах человеческой жизни и отраслях экономики. В основном отрицательно. Но горная страна Алтай, экологи и жители окрестных мест вздохнули с облегчением. Как скажется коронавирус на экологическом туризме, а также почему у нас так усердно восстанавливают церкви, борются за памятники культуры, но попирают памятники природы, — об этом в статье для ИА REGNUM написала директор АНО «Цивилизация Русь» Светлана Додонова.

В то время как в Москве эпидемия коронавируса набирала обороты, экологи горного Алтая протестовали против неэкологичного туризма — просили не проводить туристический фестиваль Khan Altay группы Space of Joy Community у слияния рек Катунь и Ак-кем. За несколько дней с аналогичным требованием петицию подписали свыше 5 тыс. человек. У жителей свежи воспоминания о прошлых фестивалях с дурной репутацией: неоднократные трагедии, горы мусора, уничтоженная растительность, изъятие наркотиков у участников. А тут новое световое шоу с грохотом и музыкой ‑ и где? На кладбище. В слиянии двух рек, где находятся священные курганы, могильник с тысячелетними захоронениями, недалеко от святой горы Белухи.

В комментариях к петиции местные жители посоветовали проводить «шумные тусовки у себя в Москве, а на Алтай приезжать за умиротворением и спокойствием».

Панты маралов, стремительная Катунь, величественная гора Белуха. Край привлекает туристов, искателей тишины, бессуетности, почти космического сосредоточения. Но судя по всему, «край бессуетности и космического сосредоточения» решили превратить в Сочи дубль 2. По крайней мере, об этом едва ли не на каждой встрече говорит губернатор республики Алтай Олег Хорохордин. Губернатор земляков, кстати, поддержал — феерию в этом месте запретил. По его словам, нет ее в планах «территории гостеприимства». Теперь жители возлагают надежды на коронавирус: закрытие туристического сезона до июня сдержит напасть алчущих «варягов» и чиновников. Тот самый парадокс, когда одна напасть может спасти от другой.

Altai-republic.ru Олег Хорохордин

Но как быть с планами региональных властей и Ростуризма сделать из Алтая Сочи? Почему я говорю о Ростуризме? Дорожная карта Ростуризма «Организационные мероприятия, направленные на увеличение туристского потока в Республику Алтай» на 2020 год прямо и косвенно подтверждает намерения губернатора. В мероприятиях Ростуризма на трех страницах указаны: разработка мастер-планов туристских кластеров в Республики Алтай, привлечение крупной сети отелей в регион, предоставление субсидий — это особенно мило — туроператорам, содействие туроператорам и отельерам в формировании зимнего турпродукта, проведение компании по продвижению зимнего турпродукта, содействие в организации событийных мероприятий, и еще — проведении международных, федеральных, межрегиональных спортивных состязаний на территории республики и так далее. И ой, и ай!

Неоправданные жертвы «хлеба и зрелищ»

Так Алтаю прочат стать новым спортивным центром России? Горнолыжным курортом? Но дублирование — не лучшая мера для развития туризма в такой богатой и разносторонней стране, как Россия. Так неужели из большого штата сотрудников Ростуризма во главе с Зариной Догузовой не хватило креативно мыслящих людей? Или аутентичность у нас сегодня не в цене? В конце концов, есть же недозагруженный горнолыжный Шерегеш. И далеко не всем, надо сказать, Шерегеш и Сочи с его-то экологической катастрофой нравятся. Так зачем еще один Сочи? И где? В республике с ее дикой природой, с ее таинством и сакральностью, где «хлеба и зрелищ» — совсем не тот тренд развития туризма.

За один месяц коронавирус показал, что зрелища недавней Олимпиады остались в прошлом. Эпидемия потребовала медицинских работников и больничных коек, тех, которые были сокращены в угоду мирового шоу Олимпийских игр. Кстати, еще одна жертва олимпийского строительства в районе Красной Поляны — река Мзымта (Краснодарский край). В результате размещения строительной техники в водоохранных зонах реки и её притоков из основного источника питьевой воды в Большом Сочи река превратилась в мутный поток, утратив кристальную чистоту. Анализ воды выявил многократное превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, мышьяка и фенола. Для полного восстановления ее биоценоза потребуется не один десяток лет. Так стоит ли и на этот раз приносить в жертву малограмотным незрелым чиновникам сокровище нашей Родины — уникальную для мира экосистему?

Возводя одни храмы, попираем другие

Всемирный фонд дикой природы опубликовал список из десяти уникальных природных мест нашей страны, находящихся в наиболее опасном состоянии. В ближайшее время эти территории могут потерять свою экологическую ценность по вине человека.

Северное море. Или уникальная мировая экосистема Байкал. Самая древняя на планете. Выдающаяся достопримечательность полуостров Святой Нос, как кривой клюв, резкий выступ в озеро — священный для местных жителей. Однако «славное море, священный» Байкал уже осквернили сточными помоями завода, 99% которого принадлежит китайской компании. Осталось осквернить святую Белуху? И тогда плакали молочные берега алтайских ледниковых рек, так полюбившиеся сказочнику Рериху.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гора Белуха и Аккемская стена. Горный Алтай

Где логика: мы так усердно восстанавливаем по всей стране церкви и одновременно с лёгкостью оскверняем священные места. Боремся за памятники культуры, но попираем памятники природы. Позволили китайцам строить завод в природоохранной зоне Байкала и сбрасывать в него производственные отходы! И при этом Минприроды допускает в сточных водах, сливаемых в озеро, увеличить концентрации нитратов в 14 раз, синтетических веществ в 10, нефтепродуктов в 2 и фосфатов — в 65! Как это оказалось возможным? И можно ли оценить масштаб преступлений, который мы ежедневно в погоне за прибылью продолжаем совершать против самих себя под личиной «создание рабочих мест в регионе», «туризм». Или — «территория гостеприимства».

Последнее звучит особенно фальшиво и лукаво. Но дьявол, известно, кроется в деталях. Так, к примеру, облагораживая «территорию гостеприимства» горнолыжного комплекса Манжерок, памятник природы — Манжерокское озеро — расчистили настолько, что вместе с мусором пропало и уникальное растение — водяной орех «чилим», или «чертов орех». Так прозвали его плоды, похожие на головы чертика. Водяные орехи найдены в больших количествах в свайных постройках каменного века. Растение играло роль, аналогичную роли картофеля в наше время. Раскопки показывают, что на Руси в X—XII веках употребление водяных орехов было очень широко распространено. Ещё в XVIII веке их разводили в прудах и на побережье Каспийского моря. В XX веке растение было забыто и вышло из употребления. В Республике Алтай же местные жители из плодов чилима делали сувениры.

И это только один маленький пример. На экологическом портале «территории гостеприимства» Республики Алтай в разделе «Туризм» черным по белому написано: «В последние годы в связи с бурным развитием туризма, сопровождающимся массовым строительством объектов туриндустрии, резким увеличением числа прибывающих туристов, заметно возрос антропогенный прессинг на окружающую среду Республики Алтай». Ухудшается экологическая обстановка отдельных участков водоохранных зон поверхностных водоемов, в том числе р. Катунь, Бия и Телецкого озера — Золотого озера Алтая. От загазованности воздуха развивающегося автотуризма и техногенного шума в местах скопления автотранспорта исчезают определенные виды растений и животных, разрушаются археологические памятники, сокращается численность редких и исчезающих животных. Снижаются урожаи даров леса и лесных дикоросов, происходит эрозия почв, истощение рыбных запасов.

Так о каком же Сочи грезит губернатор, если у него такая бомба в виде туризма на его подшефной территории гостеприимства?

Разные интересы или разные цели. Какие государственные?

По 132-ФЗ региональные и муниципальные власти обладают инициативой развивать туризм. Но пользуясь этим законодательным правом, какие цели они преследуют, если в национальном парке Байкала, например, природоохранная прокуратура постоянно занимается тем, что сносит китайские турбазы. В прокуратуру обращаются жители, пишут, что китайские бизнесмены строят на берегу туристические базы для своих соотечественников, а затем планируют открыть и полноценные гостиницы. И добиваются результатов — против главы местного муниципалитета, выдавшего разрешение на строительство, возбудили уголовное дело о превышении полномочий. В начале этого года на заседании Совета Федерации прокурор профильного управления Генпрокуратуры Оксана Галанова подтвердила, что в сфере защиты природных территорий России существуют «колоссальные проблемы». Предложила предусмотреть законодательный запрет на использование территорий национальных парков для иностранных граждан и для юридических лиц, находящихся под контролем иностранного инвестора, а также ввести в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» пункт о прекращении права собственности «в случае нарушений природоохранных требований».

ИА REGNUM Свалка

Почему же столь о разном говорят и кричат наши власти и люди: губернатор Республики Алтай — о Сочи, Ростуризм — о строительстве гостиниц и спортивных состязаниях в диких местах, только местные жители в соцсетях кричат о совершаемых преступлениях. Почему не заботит Ростуризм, что памятник природы Байкал в опасности? Его уровень упал на 6 см ниже критической отметки в 456 м. Разве не входит в компетенцию Ростуризма форма туризма, осуществляемая с целью познания дикой природы, не нарушающая целостности экосистемы, призванная внести вклад в сохранение природных ресурсов, охрану окружающей среды и развитие туристской территории? И называется он — экологический туризм.

Однако Ростуризм ни разу не сказал о многомиллиардном ущербе, нанесенным государству от масштабной контрабанды древесины и лесоматериалов в Китай. О том, что тайга брошена на произвол судьбы. Исчезли лесхозы, многочисленные поселки, где трудились работники леспромхозов. Исчезли аэропорты в таких поселках, малая авиация, которая следила за пожарным состоянием тайги. Практически не производятся лесопосадки, что раньше было обязанностью леспромхозов. Нет сборщиков живицы, лесной смолы, которые обходили десятки километров на своих участках. Почти нет промысловиков-охотников. Где они — глубокая переработка древесины, новые технологии, новые заводы? А всё это — малая и большая экономика, рабочие места в хозяйстве огромной страны, о которых так печется Минэкономразвития РФ. И в туризме. Или Ростуризм заботится только о развлечениях? Тогда зачем его отдали в ведение Минэкономразвития?

Так не дублируйте Сочи, господа, не повторяйте его мусорную и экологическую катастрофу, а работайте!

Некогда чистейшая река мира — Ангара, истоком которой является озеро Байкал, превратившись на всём своём течении в цепочку грязных водохранилищ, может быть полностью потеряна для потомков. Уже сейчас воду из Ангары нельзя пить сырой, а в ряде районов не рекомендуется даже употреблять выловленную из неё рыбу. Под угрозой находятся не только редкие ангарские породы рыб (стерлядь, осётр, таймень и др.) На грани исчезновения оказались и уникальные высокобонитетные ангарские сосняки — один из брендов Сибири.

Река Ангара

Остается разводить руками: у наших чиновников и простых обычных людей в нашей стране разные интересы? Почему жители из Новосибирска вместе с жителями из Омска, Алтайского края и Республики Алтай борются за Алтай и Белуху, блогер из Иркутска отчаянно бьется за священный Байкал, подключает российских звезд. Именно эти люди, их активная жизненная позиция противостоят безграмотной государственной политике наших ведомств и их преступлениям. Так, суд удовлетворил иск Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, выявившей нарушения при строительстве завода на Байкале, на территории которого специалисты Росприроднадзора и прокуратуры обнаружили следы нефтепродуктов и свалки отходов производства. Строительство завода на Байкале временно, но приостановлено.

Остается надеяться на президента РФ и поправки в Конституцию о сохранении природного богатства. По новой статье 114 любые действия, направленные против природы, объявляются антиконституционными. По ней правительство РФ должно осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны. Пока же это уникальное природное многообразие страны сохраняется во многом благодаря инициативам простых граждан.