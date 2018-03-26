Развитие внутреннего туризма в РФ страдает из-за чиновничьего непонимания. В порыве привлечь туристов регионы копируют чужие идеи, которые плохо приживаются в российских городах и не привлекают ни иностранцев, ни граждан РФ, соответственно, не работают на развитие экономики страны в целом. О том, почему заезженные идеи мало интересны большинству туристов и как превратить туризм в доходную отрасль экономики — статья директора АНО «Цивилизация Русь» Светланы Додоновой.

Laban66 Кижи

«Кто как умеет» — работает?

Представление чиновников о том, как надо развивать туризм в РФ, необходимо менять, что я пытаюсь сделать уже второй год подряд. Говорят, что туризм развивает более 50 отраслей экономики, но в действительности потенциал отрасли в России серьезно недооценен, а, значит, она не может работать в полную силу и приносить ожидаемый доход в бюджетную систему.

Доля туризма в ВВП страны даже по оценкам правительства РФ не превышает 3,5%. При этом деньги на его развитие заложены немалые. Это происходит потому, что система, которая сегодня существует, далека от экономических подходов. Такую ситуацию необходимо менять.

Сегодня, к примеру, слова «кластер» и «бренд» в туротрасли произносят как мантры. Можно совершенно ничего в этом не понимать, даже не знать значений этих слов, но раз ты их сказал — то ты работаешь над развитием туризма в регионе.

В малых городах сегодня зачастую брендируют всё подряд: что надо и не надо. Но брендирование должно быть правильным, работающим на экономику региона. И делать это могут только профессионалы, тут не до самодеятельности. А скажешь завтра: «Надо создавать тренд». И пойдут «трендировать» все подряд. Вот как-то так своеобразно у нас в стране развивают туризм.

Альтернатива «Золотому кольцу»

Я предлагаю запустить новый туристический маршрут — «Дорогами Золотой Орды», который соединит такие города, как Москва, Владимир, Суздаль, Муром, Касимов, Нижний Новгород, Казань. Отчасти это альтернатива сегодняшнему «Золотому кольцу».

Но это не просто маршрут, это целый туристский проект, в основе которого заложен экономический подход в развитии отрасли. То есть он будет решать и идеологические, и экономические задачи одновременно. С одной стороны, это идея исторического единства страны, патриотическое воспитание молодежи. С другой — он может быть замечательным примером того, как можно отказаться от кластерного подхода к развитию туризма.

Российская история — продукт уникальный, и ее надо правильно подавать как иностранцам, так и российским гражданам РФ. Но сегодня мы насчитали шесть музеев самоваров по разным городам России. И музеев пряников тоже шесть. И это только мы насчитали, на деле их может быть больше.

Аркадий Зарубин Иволгинский дацан. Бурятия

А если нет отдельных музеев, то обязательно есть просто экспозиция самоваров, а в каждом провинциальном городе — по музею крестьянского быта. Спрашивается: мы будем штамповать музеи самоваров и пряников до тех пор, пока у нас последний самовар и пряник не закончатся?

Нельзя же примитивизировать историю страны до такой степени. Как будто у нас больше ничего нет, кроме самоваров и пряников. Интересно всегда, когда турпродукт дифференцирован — когда он разный и не повторяется.

Два года назад мы написали в Ростуризм, что наблюдается схожесть, вплоть до дублирования, во многих городах «Золотого кольца» предложений для туристов: посещение храмов и монастырей, знакомство с крестьянским и мещанским бытом, стандартный набор мастер-классов, схожие праздники. Люди устали от стандартного набора предложений. Ситуацию вроде пытаются менять. Но у нас практика такая: кто-то один в регионе что-то оригинальное сделал, и поехали все перенимать опыт и делать «как у них».

Вот, например, в 2017 году какие маршруты предлагались: Золотое кольцо России, Восточное Золотое кольцо, Самоцветное кольцо Урала, Серебряное ожерелье. Сплошные «кольца» и «ожерелья». Вот так мы и водим хороводы по кругу «Золотого кольца». А пора уже дерзкие прорывы делать. И такой прорыв может дать наш проект, где мы предлагаем системный механизм развития отрасли.

Под копирку

Концепции развития городов, заказываемые сегодня регионами, пишутся, увы, по американским калькам. Потому что у нас нет других методик, других подходов. На регионы сегодня по закону возложена непосильная задача развивать туризм, а как это делать — они не знают. Полномочия самостоятельно развивать отрасль получили и российские муниципалитеты, а у назначенных на эти должности чиновников нет ни соответствующего опыта, ни образования, — они даже не понимают, с чего им, собственно, начать. Могу сказать, что, проехав по муниципальным образованиям и регионам, я увидела полное отсутствие понимания у местных властей, как это делать. Поэтому его и развивают самоварами и пряниками.

Или, например, еще в моде сегодня интерактив. Он сегодня везде. До смешного доходит. Например, вы приезжаете в город Ярославль. В музей «Алешкино подворье». Там предлагают программу: разговор о Руси — 30 минут. За эти 30 минут к вам выбегут ряженые, разыграют сценку, заварят иван-чай по-русски. И такой «интерактив» по всем городам Золотого кольца. Но, главное, — как и о какой Руси можно рассказать за 30 минут?

Туризм для пожилых

Подобные модные сегодня форматы туризма мало интересуют российскую молодежь, да и западная молодежь тоже не горит желанием ездить по городам Золотого кольца. Всем, кто занимается развитием отечественного туризма, известно — иностранные туристы, приезжая в Россию, на третьей церкви говорят: «А вы нас не обманываете? Вы нам не одну и ту же церковь показываете?» И так за Родину становится обидно.

Ведь в основном туристы из Европы если и едут к нам, то не на церкви смотреть, а посетить Санкт-Петербург и Москву. Это всё-таки светские города, светский туризм. И это надо учитывать, когда мы говорим о развитии туризма в древнерусских городах или малых городах России. Ведь у них нет такого великолепия, таких театров, как в крупных городах.

Сегодня нас уверяют, что за последние годы (не берем в расчет предстоящий чемпионат мира по футболу-2018) в разы увеличился турпоток иностранцев в Россию. Но за счет кого увеличился? В основном за счет китайцев. И по этой логике все проекты и весь наш потребительский рынок должны быть теперь ориентированы на Китай. По крайней мере, на них до недавнего времени был ориентирован «Красный маршрут» — Москва, Ульяновск, Казань и Санкт-Петербург. В такой тур ездили 72% китайцев, которым за 70—75 лет, то есть, по большому счету, уходящее поколение.

Наши специалисты и эксперты за рубежом уже давно говорят, что культурное богатство Золотого кольца и других древнерусских городов интересно только пожилой и очень пожилой публике. Такой турпродукт не интересен молодежи, и европейской молодежи в частности.

Молодым людям в принципе не интересны объекты древней, в том числе церковной культуры. Их мнения можно обобщить одним предложением: «Каждый день только церкви и музеи — это скучно».

Проблема целеполагания: из пушек по воробьям

Отрасль туризма в регионах сегодня развивается хаотично. И дробление на «детский», «молодежный», «гастрономический», «промышленный» и другие подвиды не будет способствовать развитию туризма как отрасли экономики. Она может заработать только от системного управления, креативных идей для малого и среднего форм бизнеса. Должна быть концепция развития. В новой же ФЦП остается непонятным, как и за счет чего будут развиваться малые и средние формы бизнеса.

У регионов должно быть правильное целеполагание в развитие отрасли: для привлечения туристов надо заниматься не маркетингом территорий на разных выставках, а созданием турпродукта. У нас же телегу ставят впереди лошади, и хотят при этом, чтобы лошадь поехала.

У меня есть убеждение, что регионам следует пересмотреть свое маркетинговое поведение: вкладывать бюджетные деньги не в разовые мероприятия, сопровождающиеся концертной деятельностью, а в человеческий капитал, в разработку таких стратегий, которые начнут стимулировать бизнес, создавая рабочие места и стабильность в регионах. К тому же сегодня становится порочной практикой, что любой «событийный» туризм в регионе (еще один из подвидов) заканчивается очередным загулом.

Dmitry A. Mottl Алтай

Не лечить больного кластерами

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011—2018 гг.» предполагало строительство 54 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 41 регионе России. Однако на конец 2016 года, резюмировала Счетная палата, были построены лишь 11 кластеров. В новой концепции ФЦП количество кластеров уменьшилось в разы, а ГЧП по старой формуле осталось. Насколько оправданным остается этот сугубо узкий и односторонний подход в сегодняшней экономической ситуации? Почему нет статистики, как часто у инвестора по мере продвижения проекта происходит внезапное «прозрение», и он начинает понимать, что чуда не произойдет и туристы в том объеме, в котором он предполагал изначально, на месте его инвестирования не появятся. Ведь зачастую строительство кластера в том виде, как это делается у нас, еще не гарантирует турпоток.

Многие эксперты считают, что основная причина срыва сроков реализации программы по строительству кластеров за прошлые годы — в слабой концептуальной проработке проектов.

Я абсолютно разделяю это мнение. И считаю, что не «кластерный подход» надо ставить сегодня во главу угла в развитии туризма, а качество самих проектов. Проектов, а не маршрутов.

Donpage Камчатка

У меня есть четкое понимание, что санкции резко изменили ситуацию на рынке. Бизнес сегодня не будет рисковать и вкладывать деньги в проекты без государственного участия. При формировании ГЧП в туризме должны быть четко определены потребности города и самих туристов, сформулированы коммерческие предложения для бизнеса. Чем понятнее и яснее для всех сторон будут эти потребности, тем выше вероятность частных инвестиций.

Это сегодня единственный выход стимулировать бизнес вкладывать деньги в экономику туризма, стимулируя ВВП страны.