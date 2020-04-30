Сергей Волков
Последние публикации
Египет: экономические последствия пандемии коронавируса
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 14 февраля 2020 года, когда в Египте был обнаружен первый подтвержденный случай заражения SARS-CoV-2, по 26 апреля было зарегистрировано в общей сложности 4319 заразившихся, из которых 307 умерли. В сравнении с другими странами, учитывая высокую...
30 апреля 2020
Экологические проблемы Донбасса распространились на территорию России
16−17 мая 2017 года в городе Донецке Донецкой Народной Республики прошла Вторая Международная научно-практическая конференция «Экологическая ситуация в Донецком регионе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения». Организаторами конференции...
31 мая 2017