Украина, 31 мая, 2017, 20:33 — ИА Регнум. 16−17 мая 2017 года в городе Донецке Донецкой Народной Республики прошла Вторая Международная научно-практическая конференция «Экологическая ситуация в Донецком регионе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения». Организаторами конференции выступили Международный независимый эколого-политологический университет (Академия МНЭПУ) совместно с Министерством образования и науки ДНР, ГУ «Донецкий Ботанический сад», Донецким национальным университетом экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, Донецким национальным медицинским университетом имени М. Горького и Донецким национальным техническим университетом.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Последствия обстрела реактивными системами залпового огня «Ураган» ВСУ. Февраль 2017 года

Своими основными целями участники конференции ставили перед собой определить критические экологические проблемы донецкого региона, изучить возможности экологических ресурсов территорий по нейтрализации антропогенного воздействия и выработать научно-практические рекомендации по снижению экологических рисков и антропогенного воздействия на экосистемы региона.

Боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик в районах активного вооруженного противостояния привели не только к массовой гибели населения и разрушению инфраструктуры, но и нанесли громадный ущерб окружающей среде не только территориям Донецкой республики, но и прилегающим регионам. Выбросы вредных веществ в атмосферу при разрывах реактивных боеприпасов, мин и снарядов, попадание тяжёлых металлов в почву, лесные и степные пожары, загрязнение пресных вод в результате разрушения химических предприятий и очистных сооружений — это далеко не полный перечень рисков, с которыми пришлось столкнуться жителям Донбасса за последние три года.

Процессы, наносящие ущерб окружающей среде Донецкой и Луганской народных республик, не носят ограниченный территориальный характер, а постепенно распространяют свое крайне негативное влияние на территории соседних стран, в частности, на южные территории Российской Федерации. Игнорирование данных обстоятельств уже приводит к истощению и загрязнению почв, водных источников, рек и атмосферы, снижению и потере природно-рекреационных качеств ландшафта, нарушению режима особо охраняемых территорий и утрате продуктивных сельскохозяйственных земель.

Открытие конференции состоялось 16 мая в здании Донецкого ботанического сада, в ходе которого с приветственным словом к участникам форума обратился Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко. Выступая на открытии форума глава ДНР отметил наличие высоких рисков природных катастроф в Донбассе из-за украинской агрессии, а также напомнил об игнорировании этой проблемы со стороны Киева.

«Тема данной конференции очень важна для Донбасса. До войны Донбасс был регионом, в котором находилось большое количество промышленных предприятий: угледобывающая отрасль, металлургия, и самое главное — химическая промышленность. Эти предприятия и в мирное время наносили существенный вред окружающей среде. На сегодняшний день эта проблема усугубилась ведением боевых действий. В связи с этим риск техногенных катастроф и аварий, наносящих ущерб окружающей среде прилегающих территорий увеличивается в разы. Страшно, что на землю Донбасса пришли люди, для которых эта земля неродная. Эти люди не только разрушают школы и убивают мирных жителей, они вполне способны специально произвести катастрофу, которая для нашего края будет непоправимой. Примеров таких масса. Взять хотя бы Константиновский государственный химический завод — один он способен нанести вред окружающей среде на десятилетия. Поэтому сегодняшняя конференция крайне важна», — заявил А.В. Захарченко.

В своем выступлении глава ДНР сказал, что поскольку Киев не может с нами справиться при помощи прямой военной агрессии, то мы не без оснований предполагаем, что преступный режим рассматривает другие способы нанесения нашей республике катастрофического ущерба. И один из таких способов — экологические теракты. У нас есть информация о том, что такие вопросы в Киеве рассматриваются.

Он также отметил, что в ДНР была создана Гуманитарная программа, в рамках которой власти Республики потребовали допустить специалистов на территорию, подконтрольную Украине, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся их промышленные предприятия, какие меры предпринимаются для того, чтобы обезопасить их работу. Но пока ответа не получено. Поэтому сегодня обсуждение этих проблем и поиск путей их решения крайне актуально.

В ходе своего выступления участников конференции приветствовал советник Президиума Российской академии наук, академик М.Ч. Залиханов. Он отметил, что

«принятая в мировом сообществе концепция устойчивого развития несовместима с войной. С глобальными экономическими, экологическими проблемами и кризисами можно справиться только совместными усилиями всех стран. Данная конференция очень важна, так как её организаторы показывают на то, что, несмотря на трудные времена, проблемы качества окружающей среды, обеспечивающие жизнедеятельность жителей и биоты, являются первоочередной задачей, стоящей перед руководством ДНР. Сегодняшняя экологическая конференция — свидетельство бесстрашия, оптимизма и беспредельной веры жителей Донецкой Народной Республики в правое дело и победу здравого смысла».

В свою очередь, ректор Академии МНЭПУ С.С. Степанов подчеркнул, что за три года Донецкой Народной Республикой сделан колоссальный рывок в будущее, на высоком уровне осуществляется государственная политика в научной, образовательной сферах, и сегодняшняя конференция является одним из подтверждений тому. Он акцентировал внимание, что среди участников конференции более ста докладчиков, в том числе студенты и молодые ученые.

«Для экологии нет границ. Экологические проблемы должны решаться совместными усилиями всех стран, всего мира. Особенно вопросы экологической безопасности важны при строительстве нового государства», — заявил с трибуны конференции С.С. Степанов.

На важность проводимой конференции для развития Донбасса указал первый заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики М.Н. Кушаков:

«Военные действия приносят серьезный ущерб экономике и окружающей среде нашего региона. В ходе работы конференции мы проведем анализ происходящих событий, выработаем рекомендации с целью обратить внимание общественности на последствия для окружающей среды, возможные в результате техногенных катастроф».

В первом дне работы конференции приняли участие более 150 специалистов, среди которых присутствовали руководители Министерства образования и науки ДНР, ректоры ВУЗов, научно-педагогические, научные работники Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, аспиранты, студенты организаций высшего профессионального образования. Все единодушно сошлись во мнении, что качественное состояние окружающей среды Донбасса сегодня всецело зависит от обстановки на фронте, ведь боевые действия наносят громадный вред окружающей среде.

В среду, 17 мая, Вторая Международная научно-практическая конференция «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения» продолжила свою работу, в ходе которой заседания секций состоялись на четырех площадках в Донецком национальном техническом университете, Донецком национальном медицинском университете имени М. Горького и Донецком национальном университете экономики и торговли имени М. Туган-Барановского.

Перед началом работы одной из секций на площадке ДонНМУ министр образования и науки Л.П. Полякова вручила нагрудный знак «Почетный работник науки и технологий Донецкой Народной Республики» и.о. ректора этого учебного заведения Г.А. Игнатенко и ректору Академии МНЭПУ С.С. Степанову.

«Экологические вопросы являются системной работой, и в этом большая заслуга ректора Академии МНЭПУ С.С. Степанова, который инициировал проведение в Донецкой Народной Республике целого ряда совместных научно-практических конференций по экологической тематике. Мы благодарны Вам, Сергей Станиславович, за внимание к научному сообществу ДНР и помощь в развитии нашей науки», — подчеркнула Л.П. Полякова.

В ходе работы секций их участники затронули актуальные проблемы интеграционного взаимодействия административных органов, хозяйствующих субъектов, образовательных учреждений региона и его научного потенциала по мониторингу, анализу проблем состояния окружающей среды территорий и выработке направлений совместной деятельности в восстановлении качества окружающей среды территорий региона, представили предложения, направления, технологии, механизмы и инструменты экологического оздоровления донецкого региона для обеспечения его стабильного экологического и социально-экономического развития, а также наметили направления образовательного сотрудничества, научного, методического и педагогического обеспечения подготовки кадров для обеспечения эколого-экономического развития региона и формировании экологической культуры.

Завершилась работа научного форума подведением итогов и вручением сертификатов участникам конференции.

«Сегодня на каждой секции велась конструктивная работа, проходили обсуждения важных вопросов и жаркие дискуссии. Второй день конференции отмечен участием большого количества студентов, молодых ученых, аспирантов, докторантов. Ученые Донецкой Народной Республики делились своим опытом по вопросам экологического здоровья не только Донбасса, но и России. Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником», — отметила в своем заключительном слове министр образования и науки ДНР Л.П. Полякова.

Своими впечатлениями от участия в конференции поделился советник Президиума Российской академии наук М.Ч. Залиханов, который сказал, что

«конференция проходила на должном научном уровне. Принимали участие профессионалы высокого ранга, специалисты в области экономики и экологии. Все поставленные перед собой задачи участники конференции выполнили. Сегодня Донецкая Народная Республика думает уже о завтрашнем дне: как восстановить свое разрушенное хозяйство, земли, соблюдая при этом экологические нормы… Раненная войной земля Донецкой Народной Республики нуждается в лечении и восстановлении. Мы пришли к общему мнению, как лучше это сделать… Экология и война — несовместимые понятия, но люди под непрекращающиеся разрывы снарядов думают, как привести в порядок экономику, промышленность, сельское хозяйство… Я видел много городов, но Донецк, по-моему, — самый теплый город в мире».

«Несмотря на то, что Донецкая Народная Республика находится в тяжелейшем состоянии с точки зрения военной агрессии, у нее есть все возможности создания системы управления экологическими ресурсами, которая позволит экономически эффективно развиваться, сохранять качество окружающей среды. Существующее положение, в котором находится Донецкая Народная Республика, позволяет принимать нестандартные инновационные решения, касающиеся стратегии экологического развития», — отметил в ходе общения с представителями СМИ директор института экологии и управления экономикой природопользования Академии МНЭПУ В.В. Потапов.

В своем выступлении ректор Академии МНЭПУ С.С. Степанов подчеркнул, что «очень важно, чтобы над решением экологических проблем Донбасса работали не только ученые России и Донецкой Народной Республики, но и ученые других стран, поскольку такие проблемы имеют не локальный, а глобальный характер».

Важность темы прошедшей конференции в ходе одного из своих выступлений подчеркнул ректор Академии МНЭПУ С.С. Степанов, который отметил, что «то, что разрушается сегодня, в том числе и в результате ведения боевых действий, придется восстанавливать десятилетиями. Восстановление любой экосистемы — крайне длительный процесс. Особая опасность — преднамеренные попытки Киева создать экологическую катастрофу на Донбассе, так как зафиксированы многочисленные целенаправленные попытки ракетных и артиллерийских обстрелов предприятий, на которых имеются запасы хлора и других химических веществ. Взрывы этих «грязных бомб» будут иметь страшные последствия для экосистемы региона, так как их основная цель не в разрушении, а в загрязнении как можно большей территории и находящихся на ней людей.

Есть такое уже общепринятое понятие как «военный экоцид», в ходе организации которого окружающая среда разрушается умышленно в результате военных действий. Процесс требует тщательного сбора информации и подачи ее в международные суды. Это делать необходимо, и вопрос сбора доказательств экоцида станет одной из тем нашей следующей научно-практической конференции».

Вопросы использования природных ресурсов, их добычи и восстановления, особенно в условиях ведения боевых действий, не могут долго оставаться нерешенными. Чтобы оставить следующим поколениям возможность для нормального существования, необходимо не полагаться полностью на самостоятельное возрождение природой ее богатств. Человек тем и отличается от других обитателей планеты, что он разумный, а значит этот разум необходимо проявить и всецело направить не только на потребление, но и на восстановление разрушенных экосистем и привычных условий для обитания людей.

Каким образом выстроить систему регулирования и управления экологическими ресурсами окружающей среды на благо обеспечения здоровья граждан и поступательного развития экономики Донбасса, и свободную от двойных стандартов ряда существующих международных природоохранных соглашений, предстоит совместно разработать специалистам Донецких институтов и Академии МНЭПУ уже к следующей Конференции.