По данным Всемирной организации здравоохранения, с 14 февраля 2020 года, когда в Египте был обнаружен первый подтвержденный случай заражения SARS-CoV-2, по 26 апреля было зарегистрировано в общей сложности 4319 заразившихся, из которых 307 умерли.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

В сравнении с другими странами, учитывая высокую плотность населения Египта (95% из почти 104 млн египтян проживает в узкой долине Нила, его дельте и оазисах площадью всего около 50 тыс. км2), успехи египетского руководства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции вполне очевидны.

Однако состояние экономики страны и сильная зависимость от ограниченных внешних источников валютных поступлений требуют от египетского руководства решительных шагов по поддержке как простых египтян, так и бизнес-сообщества.

Пандемия угрожает заметным сокращением валютных поступлений, в первую очередь от экспорта услуг: переводов египтян, работающих за границей, туризма, от Суэцкого канала, так как размер этих доходов определяется главным образом состоянием мировой конъюнктуры (в истекшем 2018/19 финансовом году они составили в общей сложности 46,3 млрд долл. по сравнению с 28,5 млрд долл., полученными от товарного экспорта).

В истекшем финансовом году сумма переводов египтян из-за границы достигла 25,2 млрд долларов, что вдвое превысило поступления от туризма, которые составили 12,5 млрд долларов. Однако, как ожидается, негативное воздействие мировой конъюнктуры на туризм окажет особо пагубное влияние на египетскую экономику в целом, поскольку этот сектор, в котором в 2019 году было создано 12% ВВП страны, обеспечивает работой 10% всех занятых в Египте.

В этой связи в объявленной президентом Египта А. Ф. ас-Сиси 14 марта 2020 года программе поддержки экономики и населения страны особо заметно внимание к сфере туризма. Из выделенных в целом 6,39 млрд долл. льготных кредитов (1,9% ВВП) половина средств предусмотрена на финансирование текущих расходов туристических компаний. Кроме того, компаниям гражданской авиации, регулярные рейсы которых были прекращены, будут предоставляться кредиты с двухлетним льготным периодом.

Nina R Каир

Среди других мер по поддержке национальной экономики, принятых правительством и Центральным банком Египта (ЦБЕ), следует отметить:

— приобретение ЦБЕ акций на Египетской фондовой бирже примерно 1,3 млрд долл., что соответствует более 5% от общей рыночной капитализации 100 крупнейших египетских компаний. Помимо этого, крупнейшие египетские банки с государственным участием (Национальный банк и Банк Мыср) выделили на эти цели приблизительно 190 млн долл., а специально созданный Фонд защиты прав инвесторов — около 25 млн долл.;

— снижение ЦБЕ процентной ставки с 12,75% до 9,75%;

— освобождение промышленных предприятий и туристических компаний от уплаты налога на недвижимость на три месяца;

— снижение цен на энергоносители для промышленных предприятий;

— понижение процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса, промышленности и туризма с 10% до 8%;

— сокращение до 5% налога на дивиденды, а также уменьшение гербовых сборов на сделки;

— выделение около 245 млн долл. на закупку медицинского оборудования и лекарств, а также выплату премий медицинскому персоналу, занятому борьбой с коронавирусной инфекцией. Зарплата медицинских работников университетских больниц увеличена на 75%.

Особое внимание в принятых правительством и ЦБЕ мерах уделено социальной защите египтян. В частности, объявлено об увеличении пенсий на 14%. Семьи с низкими доходами получили возможность брать банковские кредиты на льготных условиях под 8% годовых. Значительно расширен круг лиц, которые могут получать денежные трансферты министерства социальной солидарности по программам «Такафул» и «Карама». Также принят ряд мер для облегчения положения заёмщиков.

В то же время, по экспертным оценкам, принятые меры, несмотря на их высокую оценку МВФ, не могут полностью защитить страну от негативных последствий пандемии в силу высокой зависимости от внешнеэкономических факторов. Ожидается, что уже в ближайшее время Египет столкнется с острой нехваткой иностранной валюты и понижением курса египетского фунта, который благодаря усилиям ЦБЕ остается пока стабильным. В свою очередь, это самым непосредственным образом отразится на внешнеэкономических связях страны. С одной стороны, понижение курса национальной валюты повысит конкурентоспособность египетских товаров и услуг на внешних рынках, с другой — ограничит номенклатуру и объёмы импорта.

Традиционной «ахиллесовой пятой» египетской экономики является весьма ограниченный объём международных резервов. По данным ЦБЕ, по состоянию на конец февраля 2020 года резервы составляли 45,5 млрд долл. Однако уже в марте, по сообщениям местных СМИ, международные резервы страны в результате мер по финансированию импорта и поддержке курса египетского фунта сократились примерно на 5,4 млрд долл.

emi moriya Египетские фунты

При таких темпах использования резервов хватит только до конца текущего, 2020 года, и страна вновь будет вынуждена обращаться за помощью к международным кредиторам, в первую очередь международным финансовым организациям.

В этих условиях было принято решение об увеличении выплаты субсидий египетским экспортерам с тем, чтобы нарастить экспорт египетской промышленной продукции. Одновременно с этим для увеличения стратегических запасов продовольствия и удовлетворения внутреннего спроса на три месяца приостановлен экспорт всех видов бобовых культур.

Для ускорения реализации внешнеторговых сделок министерство торговли и промышленности Египта объявило, что некоторые документы (например, коммерческие счета-фактуры) будут приниматься без заверения торговой палатой, что обычно является обязательным условием, а сертификаты происхождения будут приниматься без заверения в посольствах Египта за рубежом.