Сергей Смирнов
Последние публикации
Открытое просвещение
Широкое обсуждение проектов новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС) стало первым опытом Министерства просвещения РФ по организации открытой дискуссии. Министерство учло попытку их неудачного внедрения в конце прошлого года...
16 апреля 2019
«Специальный инвестиционный контракт»
В связи с активизацией внутренней экономической политики, весьма актуальной в период кризиса, наше государство задалось целью сформировать высокотехнологичную и конкурентоспособную промышленность, которая смогла бы обеспечить переход экономики от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному...
10 февраля 2016