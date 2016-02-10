В связи с активизацией внутренней экономической политики, весьма актуальной в период кризиса, наше государство задалось целью сформировать высокотехнологичную и конкурентоспособную промышленность, которая смогла бы обеспечить переход экономики от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному типу.

Иван Шилов ИА REGNUM Механизм

Так, в конце 2014 года был принят Федеральный закон № 488-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее — Закон о промышленной политике), в котором отдельно было предусмотрено создание принципиально нового для Российской Федерации механизма стимулирования промышленной политики — специальный инвестиционный контракт (далее — СИК).

В соответствии с Законом о промышленной политике вышло постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности», утверждающее порядок заключения СИК и типовую форму СИК для отдельных отраслей промышленности.

Отличие данного инструмента от, допустим, соглашения о государственно-частном партнерстве заключается в том, что государство не предоставляет инвестору имущество или финансирование за счет федерального бюджета. Вместо этого государство:

гарантирует инвестору на весь срок действия СИК стабильность и неповышение величины совокупной налоговой нагрузки на его доходы;

предоставляет гарантии инвестору от неблагоприятных изменений законодательства;

налоговые льготы и преференции;

осуществляет меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального уровня, уровня субъекта Российской Федерации или муниципальными правовыми актами (в случае осуществления мер стимулирования регионального уровня).

Государство же получает, в зависимости от вида СИК:

создание и модернизацию промышленного производства;

внедрение наилучших доступных технологий в промышленное производство;

рост и развитие производства промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов;

развитие внутренней конкуренции;

рост численности занятых.

Учитывая новизну данного института, сроки заключения СИК и специфику каждого субъекта РФ, в регионах необходимо проделать большую работу по принятию и внесению изменений в нормативные правовые акты, которые будут устанавливать порядок заключения и типовые формы СИК для отдельных отраслей промышленности, а также в иные определяющие стратегическое развитие регионов нормативные правовые акты.

Уже существует положительный зарубежный опыт. Например, в Китае, в период с 1991 по 1998 год, при соблюдении своих обязательств государством и инвестором, годовой объем фактически вложенных прямых инвестиций увеличился более чем в 10 раз, с 4,4 до 45,5 млрд долларов, что дало значительный эффект в развитии определенных сфер промышленности, в том числе:

энергетика;

промышленность стройматериалов;

машиностроение и приборостроение;

производство оборудования для добычи нефти на морском дне.

Однако стоит отметить, что внедрение данного инструмента в нашем государстве требует комплексной и четкой проработки всех аспектов, касающихся реального функционирования и достижения поставленных целей, в том числе:

разработка механизма заинтересованности и привлечения в отрасль инвесторов, готовых принять на себя и выполнить обязательства социально-экономического характера;

разработка механизма детальной идентификации привлекаемых в развитие определенного вида промышленности инвесторов;

разработка региональных нормативных правовых актов, регулирующих условия заключения СИК и типовых форм СИК для каждого отдельного вида промышленности таким образом, чтобы в конечном счете можно было сравнить достигнутые результаты с заявленными целями (возможно, через механизм оценки регулирующего воздействия или оценки фактического воздействия).

Таким образом, применяя инструмент-новеллу, держа руку на пульсе и поступательно двигаясь по заданному вектору, уже примерно через 10−15 лет можно будет ожидать видимые улучшения во многих отраслях промышленного производства на территории Российской Федерации.