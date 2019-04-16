Широкое обсуждение проектов новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС) стало первым опытом Министерства просвещения РФ по организации открытой дискуссии. Министерство учло попытку их неудачного внедрения в конце прошлого года и до утверждения стандартов решило обсудить ФГОС с профессионалами — прежде всего, учителями, — которым и работать по ним в ближайшие годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Уже в первые недели дискуссии на специально открытой площадке появилось более тысячи предложений по исправлению и совершенствованию обсуждаемых стандартов. Очевидно, что учесть всё будет трудно, а что-то — и невозможно: как и во всякой дискуссии, высказываются прямо противоположные мнения. Одни учителя требуют большей детализации программ, другие, наоборот — большей независимости.

Впрочем, одно очевидно: предшествующая критика Министерства просвещения, которая и строилась на том, что ведомство пренебрегает мнением педагогов-практиков, в реальности серьезно отличается от мнения самих педагогов. И если, например, до сих пор считалось, что основные проблемы с преподаванием возникают у историков и обществоведов, то на деле оказалось, что географы или, скажем, математики требуют к своим проблемам даже больше внимания. При этом учителей волнует и общее обеспечение учебного процесса, и материально-техническое оснащение сельских школ, которое должно соответствовать новым стандартам.

Ян Стен. Строгий учитель. 1668

Конкретика предложений практиков в рамках дискуссии серьезно отличается от бытовавшей до сих пор поверхностной, часто беспредметной и необоснованной критики в медиапространстве. Таким образом, можно говорить о том, что уже первый опыт Министерства просвещения по общественному обсуждению его инициатив достаточно успешен. Считавшаяся до сих пор одним из наиболее консервативных министров Ольга Васильева открывает ведомство и дает возможность профессионалам обсуждать то, что раньше считалось большой министерской тайной, и влиять на принятие решений. При этом отсекается праздная, бесполезная, но шумная критика, которая у нас готова сопровождать любые инициативы в образовании, в котором — как в футболе и политике — у нас разбираются все.

О том, что обсуждение федеральных образовательных стандартов — не случайный эпизод в министерской практике, свидетельствует готовность Министерства просвещения выйти на обсуждение еще одной дискуссионной темы — Федерального перечня учебников (ФПУ). Вокруг ФПУ уже сломано немало копий, и присутствующая здесь критика часто носит признаки лоббизма тех или иных групп, не имеющих ничего общего с интересами учителей и учеников.

При этом ситуации возникают курьезные, когда министерство пытаются критиковать за отсутствие в ФПУ тех или иных популярных учебников, которые, как оказывается, в него включены. Так случилось, например, с «Математикой» Л. Петерсон и «Химией» Габриэляна, за отсутствие которых в ФПУ Министерство просвещения пытались критиковать в феврале. Критики даже не посмотрели новый перечень, утвержденный еще в декабре прошлого года, куда эти учебники были включены.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Учебники

Очевидно, чтобы избежать дискуссий такого уровня и привлечь к ним именно педагогов-практиков, Министерство просвещения выносит на новое общественное обсуждение проект своего приказа об экспертизе учебников и формировании ФПУ.

Приказ, скорее всего, вызовет новое неудовольствие лоббистов: если до сих пор издательства сами заказывали и оплачивали экспертизу, получали положительные отзывы и подавали документы на включение в перечень, то теперь экспертиза будет только государственной. Но сама процедура станет более прозрачной, и в ФПУ будут включаться издания, которые не просто прошли экспертизу, но получили «наиболее высокую оценку».

С выходом на общественную экспертизу своих инициатив и документов Министерство просвещения делает отечественное образование более открытым и более профессиональным. Теперь оно будет зависеть не только от либеральных идеологов и кабинетных теоретиков, но и от учителей, от профессиональных педагогов, которые получают реальную возможность влиять на принятие решений, от которых будет зависеть результат их труда.