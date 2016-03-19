Сергей Маркедонов
Последние публикации
Статус-кво в Закавказье сохраняется
Означает ли это, что существующие на Кавказе проблемы и противоречия, волновавшие политиков и экспертов не один год, ушли в прошлое? Можно ли говорить о минимизации рисков и угроз, исходящих из Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии? В какой степени кавказская геополитика представляет интерес в...
19 марта 2016
Грузия: провал надежд
С началом украинского кризиса Грузия утратила неформальный статус главного возмутителя спокойствия на постсоветском пространстве. О былых временах нам напоминает экс-президент закавказской республики Михаил Саакашвили, активно подвизающийся сегодня на ниве политического консалтинга у новой киевской...
27 февраля 2015
Эксперт: конфронтация России и Запада плохо скажется на замороженных конфликтах
События на Украине так или иначе оказали влияние на уже существующие конфликты на постсоветском пространстве. О том, какие последствия ждут Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию и Нагорный Карабах рассказал российский политолог, конфликтолог, доцент Российского государственного гуманитарного...
15 февраля 2015
Асимметричность восприятия постсоветского пространства — причина кризиса между Россией и Западом
Сложившаяся конфронтация между Россией и Западом основывается на ассиметричном восприятии постсоветского пространства. Такое мнение высказал российский политолог и конфликтолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов, выступая перед участниками Зимней школы...
15 февраля 2015
Почему Казахстан не Украина?
Одним из политических последствий нынешнего украинского кризиса стало обсуждение сценариев возможного повторения казуса Крыма в других точках бывшего Советского Союза. Старые европейско-американские стереотипы и фобии по поводу «имперского возрождения России» (подогреваемые не в меру ретивыми...
27 сентября 2014