Сергей Куприянов
Последние публикации
Котики из самого корня человеческой цивилизации
«Не смейся над кошкой», — советовал в I в. до новой эры великий египетский мудрец Анхшешонк. Для многих цивилизаций древности, а для египтян в особенности, кошка символизировала таинственность, плодовитость, домашнее благополучие и, одновременно, опасную изменчивость женского характера. От первого...
25 декабря 2017
Фальшивые фараоны в Минске
На ярких постерах — великолепная маска фараона Тутанхамона, главное сокровище Египетского музея в Каире, и его золотой саркофаг. Реклама обещает три сотни уникальных памятников, которые расскажут всё или почти всё о цивилизации фараонов. Так встречает посетителей «международная» выставка «Сокровища...
12 сентября 2017