«Не смейся над кошкой», — советовал в I в. до новой эры великий египетский мудрец Анхшешонк. Для многих цивилизаций древности, а для египтян в особенности, кошка символизировала таинственность, плодовитость, домашнее благополучие и, одновременно, опасную изменчивость женского характера. От первого упоминания египетской богини Бастет в начале III тысячелетия до новой эры и вплоть до наших дней человечество видит в кошке не только удивительную природную грацию, но и бесспорный эталон красоты, воспетый многими художниками и литераторами. Именно поэтому совершенно неудивительно, что проект, посвященный антологии образа кошки в мировой литературе и искусстве, открывшийся 22 декабря в Государственном музее истории российской литературы им. В. И. Даля, оказался масштабным как по объему представленных памятников, так и по хронологическим рамкам представленных произведений.

Сергей Куприянов Кот

Сергей Куприянов Все про котов

Выставка, в преддверии новогодних праздников носящая игривое название «Кошкин дом, или Большая Котовасия», занимает шесть залов известного московского дома И.С. Остроухова в Трубниках. По словам автора проекта — ведущего научного сотрудника музея Натальи Ребровой, — в основе выставки лежит общий идейный замысел Дома, в котором обитает кошка, пространство которого условно делится на Комнаты со значением: «Детская», «Гостиная», «Библиотека», «Чердак-Крыша», «Кабинет писателя», «Игровая». Так, «Детская» представляет собой метафорическую «колыбель» развития и бытования образа кошки в мифологии и сказаниях различных эпох, начиная с Древнего Египта. Здесь же начинается рассказ о сказках, баснях и лубках в работах художников Т. А. Мавриной и Ю. А. Васнецова, в которых образ кошки выступает часто и значимо. Отдельной темой комнаты стал комплекс экспонатов, связанных с творчеством С. Я. Маршака: иллюстрации В. В. Лебедева к произведениям писателя и редкие издания.

Сергей Куприянов Египет

В пространстве «Гостиной» разворачивается ситуация превращения кота в полноценного художественного героя, наделенного развитыми функциями и атрибутами, что происходит преимущественно в XIX веке. Рассказ идет о коте Мурре, герое романа Э. Т. А. Гофмана, о знаменитом Чеширском коте из сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Основную смысловую нагрузку здесь выполняет авантюрный помощник в житейских делах на примере героя сказки «Кот в сапогах», имеющей интересные сюжетные вариации в русской и зарубежной литературе. Главным экспонатом зала является уникальное издание М.О. Вольфа 1867 года «Волшебные сказки Перро» в популярном у нас переводе Ивана Тургенева с иллюстрациями Гюстава Доре. Кроме того, сказка «Кот в сапогах» богато представлена в иллюстрациях А. В. Кокорина, Н. Г. Гольц и П. В. Митурича. Присутствие образа кошки в русской литературе прослежено на примерах литературных сказок и повестей П. П. Бажова, Н. В. Гоголя, А. Погорельского, Н. П. Вагнера.

Сергей Куприянов Экспозиция

В «Библиотеке» акцентируются история и процесс создания книг «Кот — сметанный лоб» А. Н. Толстого с иллюстрациями В. П. Белкина, «Репка» с иллюстрациями И. С. Ефимова, а также экспонируются издания 1960−1980-х годов с иллюстрациями Е. И. Чарушина, В. И. Курдова, М. П. Митурича. В зале «Чердак-Крыша» сосредоточены художественные работы А. И. Порет и Г. А. В. Траугот по мотивам литературных произведений М. А. Булгакова и Э. Т. А. Гофмана.

В Кабинете писателя «Кофе, кошка, Мандельштам…» (А. А. Ахматова) представлены книги, автографы, фотографии русских поэтов и писателей XX века, включая М. П. Пришвина, А. М. Ремизова, В. В. Маяковского, Е. Г. Гуро, М. И. Цветаеву, К. Г. Паустовского. Центральным экспонатом зала стал фильм режиссера А. Хржановского «Полтора кота», посвященный поэту И. Бродскому. В Игровой комнате показаны тематические комиксы, а также модели, куклы и чертежи, исполненные для самостоятельного изготовления игровых персонажей котов и кошек.

Сергей Куприянов Фигурка кота

«Выставка несет в себе исключительную ценность, поскольку ее материал чрезвычайно разнообразен и, помимо ожидаемых на встрече с кошкой шуток и игривости, наполнен ещё и очень глубокими смыслами, — сообщил ИА REGNUM египтолог Виктор Солкин, выступивший научным консультантом египетской части проекта. — Среди самых древних экспонатов проекта — уникальные амулеты II тысячелетия до н.э. с изображениями сфинксов царевен, амулеты — образы великих богинь-матерей Египта: Исиды, Сехмет, Бастет, священные сосуды и обереги. Пожалуй, один из самых изящных памятников на выставке — это бронзовая статуэтка-реликварий 7 в. до новой эры в форме священной кошки, которая была привезена из Египта в Россию в 1850 году и долгие годы хранится в фондах замечательного музея-усадьбы «Архангельское». К счастью, музей предоставил свой египетский раритет, который не экспонировался с 1991 года, для проекта».

Сергей Куприянов Богатый заказчик

Особенно хочется отметить то, что пространство «Кошкиного дома» выполнено очень красиво и с точки зрения цветового решения, и с позиций многоуровневой игры со светом. Главному художнику проекта Анне Колейчук удалось не только тонко почувствовать и передать созвучие оттенков цвета с тем или иным эпизодом кошачьей темы в мировой культуре, но и передать посредством разнообразных художественных решений ощущение игры, загадки, недосказанности. В залах присутствуют, например, теневые образы котов, намекающие на то, какую большую роль кошка сыграла в истории мирового театра. Подтверждением этого на «Чердаке-Крыше» проекта стали редчайшие афиши спектаклей, поставленных в разные годы по мотивам сказки «Кот в сапогах», работы современных театральных художников и даже подлинный образец классика японской графики XIX столетия Байдо Кунимасы с изображением огромного призрачного кота, явившегося актерам во время спектакля театра Кабуки.

Сергей Куприянов Картина

Основными партнерами проекта выступили галерея «ГРОСart» (кураторы: Е. Осотина, Е Грибоносова-Гребнева), которая представила в отдельном зале специальный проект «Семейство кошачьих», посвященный графике известного русского анималиста Василия Алексеевича Ватагина (1883−1969), и известный московский востоковедный центр — Библиотека им. М. А. Волошина ЦБС ЦАО, предоставившая для выставки ряд подлинных произведений древнеегипетского и японского искусства из своих фондов и частных собраний.

В рамках выставки, которая открыта до 21 января 2018 года и стала настоящим новогодним подарком для москвичей, пройдут многочисленные экскурсии, мастер-классы, литературные вечера, лекции и занятия для детей, посвященные образу кошки.