На ярких постерах — великолепная маска фараона Тутанхамона, главное сокровище Египетского музея в Каире, и его золотой саркофаг. Реклама обещает три сотни уникальных памятников, которые расскажут всё или почти всё о цивилизации фараонов. Так встречает посетителей «международная» выставка «Сокровища Древнего Египта», которая на днях открылась в Национальном Художественном музее Белоруссии. Мечта, а не проект! Однако на самом деле посетителей вводят в заблуждение, а Египетский музей на площади Тахрир и не знает, что его памятниками какой-то ловкий торговец заманивает простодушных обывателей купить недоброкачественный товар.

...и скоро в Москве

История выставки «Сокровища Древнего Египта» началась в 2011 году, когда ушлый чилийский делец пригласил дизайнеров и ремесленников, поручив им сделать копии знаменитых памятников древнеегипетского искусства. Копии не получились. Из пластика и других подручных материалов были сделаны устрашающие, монструозные имитации египетских шедевров, зачастую не имеющие ничего общего с оригиналами, хранящимися во многих музеях мира. Полученную массу продукции, которую с трудом можно назвать даже сувенирной, дельцы многократно экспонировали в торговых центрах различных городов Южной Америки, привлекая обывателей, никогда не видевших оригиналы в Каире или Берлине, оставить свои кровные средства в обмен на сомнительное наслаждение от покрашенного золотой краской пластика.

Юлия Морева В Минске

Проблема выставки заключалась не только в крайне низком уровне представленных вещей. Образовательным проект тоже назвать невозможно: этикетки и экспликации изобилуют страшными фактическими ошибками, многие вещи неверно атрибутированы, рисунки на стенах и на папирусах, сделанных из кожуры банана, лишь отдаленно напоминают о том, что так криво и постыдно показано наследие, вообще-то, одной из самых ярких, изысканных и рафинированных цивилизаций Древнего мира. Вряд ли опухшее лицо, которое организаторы выдают за «маску Тутанхамона», или уродливое, кривое лицо, которое этикетка называет «Нефертити», способно рассказать что-то настоящее и важное о Египте фараонов тем, кто по неосторожности купил билет.

Эта история и осталась бы на совести чилийцев и их соседей, если бы не случился совершенно невероятный прецедент: всю эту пластиковую свалку, разбавленную для приличия несколькими подлинными, но посредственными египетскими вещами из небольшой американской частной коллекции, показал у себя с невероятной помпой ведущий художественный музей Белоруссии. Увы, египтологов там нет, как нет и египетских подлинников — несколько значимых памятников пропали из собрания минского музея в годы Великой Отечественной войны. В итоге материал, экспертную оценку которому было давать просто некому, появился в залах национального музея, и у постыдного проекта появился «музейный прецедент», впрочем, вызвавший колоссальную волну негодования в социальных сетях — люди, придя на выставку и заплатив немалые деньги за билет, по сути, оказались обмануты.

Kupriyanovserzh Виктор Солкин

«Столкнувшись с волной возмущения, — сообщил ИА REGNUM известный российский египтолог Виктор Солкин, — минский музей опубликовал открытое письмо, в котором во всех бедах обвинил прессу и, пытаясь оправдаться, объявил проект «образовательным», сообщив о том, что большинство предметов на выставке — копии. Но о какой образовательной ценности может идти речь, если выставленные памятники формируют полностью искаженное представление о древнеегипетском искусстве, а фактические ошибки в этикетках исчисляются сотнями — фотографии с этим позором минские любители Востока уже выложили в сеть для активного обсуждения. Музей не прав: выставлены не копии, а унизительные для шедевров египетского искусства ремесленные имитации памятников. Случившийся прецедент — чрезвычайно печальный и опасный. Это абсолютный позор для музейного сообщества Минска. Не каждый посетитель музея, попав на выставку, разрекламированную с помощью прекрасных снимков выдающегося фотографа Сандро Ваннини, который в свое время был специально приглашен в Каир снимать подлинные сокровища из гробницы Тутанхамона, поймет, что на самом деле ему предложили продукт даже не второй свежести и что его попросту обманывают, извлекая из его неосведомленности хорошую прибыль».

Видимо, прецедент в Минске показался чилийским организаторам удачным способом обогащения, и поэтому в сети появились предварительные афиши этой «выставки», которая должна открыться 24 декабря 2017 года в Музее Москвы. Конечно же, египтологов в этом уважаемом музее никогда не было, оценить предложенную выставку они не могут. Надо ли говорить, что в России совершенно иная ситуация с египтологией, чем в Белоруссии, здесь есть своя школа египтологии, а любителей и знатоков египетского искусства, которые сразу же поймут, что им подсунули под красивой афишкой откровенный подлог, очень много? Имиджевые потери такого проекта могут стать для Музея Москвы катастрофическими. Не наступило ли время говорить о том, что музейная общественность должна более критично относиться не только к предлагаемым «международным проектам», но и к собственным силам и возможностям оценивать тот или иной коммерческий продукт в погоне за заработком?