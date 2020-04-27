Сергей Андрюшин
Последние публикации
О претензиях известного академика к ЦБ РФ
Недавно на страницах российских СМИ была размещена информация, объясняющая суть претензии Банка России к «коммуникационной активности» академика РАН Сергея Глазьева. В частности, руководство Центрального банка РФ (далее — ЦБ) предложило Минэкономразвития России в условиях пандемии COVID-19...
27 апреля 2020
Площадка для продвижения «академического каннибализма»
Сегодня активно навязывается для обсуждения целым рядом СМИ и отдельными учеными то, что 27 октября не прошло утверждение на Отделении общественных наук кандидатуры д.э.н. Михаила Головнина для выдвижения на должность директора Института экономики РАН. При этом ситуация не является столь...
6 ноября 2015