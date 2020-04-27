Недавно на страницах российских СМИ была размещена информация, объясняющая суть претензии Банка России к «коммуникационной активности» академика РАН Сергея Глазьева. В частности, руководство Центрального банка РФ (далее — ЦБ) предложило Минэкономразвития России в условиях пандемии COVID-19 «оптимизировать коммуникационную деятельность Глазьева как члена коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от РФ».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Данное обращение ЦБ было спровоцировано предложениями Сергея Глазьева, изложенными в его докладе, которые, по мнению российского регулятора, могут нести репутационные риски в реализации совместных антикризисных мер правительства РФ и ЦБ. Кроме того, в ЦБ назвали недопустимым искажение информации в ситуации рыночной волатильности, что может негативно сказаться на ключевых параметрах макроэкономической стабильности.

Kremlin.ru Сергей Глазьев

Для того чтобы понять аргументацию выдвинутых претензий к академику Глазьеву, необходимо остановиться на его «базовых» предложениях, а именно:

— в экономике не хватает денег, поэтому необходима денежная и кредитная эмиссия, чтобы довести монетизацию российской экономики до уровня, обеспечивающего высокие темпы экономического роста;

— деньги не нейтральны, они активно должны работать в реальной экономике, а не складироваться где-то в заначке (в кубышке) под предлогом борьбы с инфляцией;

— резко снизить (практически до нуля) процентные ставки на рынках денег и капитала, осуществлять развитие экономики в интересах отечественного товаропроизводителя, а не финансовых спекулянтов;

— ЦБ работает в интересах американских хедж-фондов, крупных госбанков и корпораций сырьевого сектора, способствуя тем самым активному вывозу капитала за рубеж;

— необходимо провести дедолларизацию российской экономики, сделать рубль валютой цены и валютой платежа во внешнеторговых и инвестиционных операциях российских предприятий и банков.

Images Money Доллар

Экономика России, констатирует далее Сергей Глазьев, работает вполовину мощности, что вызвало свертывание кредитной активности коммерческих банков и изъятие из банковской системы более 10 трлн руб.

Все эти процессы, по его мнению, наблюдаются на фоне незадействованных в российской экономике факторов производства (основных фондов — на 40%, трудовых ресурсов — 20%, природных ресурсов — 80%), позволяющих обеспечить ежегодные темпы прироста российской экономики и инвестиций в основной капитал на 8 и 15% соответственно.

Академик Глазьев считает, для того, чтобы выйти на годовые темпы роста ВВП в 8% и выше, необходимо «включить печатный станок». Это позволит увеличить денежное предложение, чтобы обеспечить ежегодный прирост кредитования оборотных средств и капиталовложений в основные фонды предприятий в объемах не менее чем на 15% и 20% соответственно.

Но чтобы дополнительные деньги использовались в экономике эффективно, необходимо их «пометить» путем «окраски каждого рубля, запущенного в электронную систему» с целью контроля их целевого использования бизнесом и населением.

Для снижения объемов утечки капитала из страны, обеспечения безопасности и устойчивости валютно-финансовой системы ЕАЭС, Сергей Глазьев как член коллегии ЕЭК предлагает для начала реализовать идею ввода в ЕАЭС налога на неторговые спот-операции с иностранной валютой («налога Тобина»), чтобы ограничить вывоз капитала за рубеж, а сборы от этого налога (0,01% от объёма биржевой торговли валютой) использовать в общих целях.

Банк России, по мнению Сергея Глазьева, в рамках своих целевых мандатов и существующего монетарного инструментария не в состоянии эффективно регулировать денежное предложение в российской экономике, достаточное для достижения высоких темпов экономического роста.

Такие темпы роста может дать только новая система управления экономическим развитием, блестящим образцом которой является Китай, уровень монетизации экономики в котором в 2018 г. составлял 203% ВВП (для сравнения в РФ в это время уровень монетизации был 45−47%) и где в настоящее время формируется центр развития глобальной экономики.

Алексей Попов ИА Красная Весна Китай

Все вышеизложенные «базовые» предложения академика Глазьева не оригинальны и не новы. Они появились очень давно, еще в 19-м веке, и были изложены в двух теориях — «государственной теории денег» немецкого экономиста Георга Фридриха Кнаппа и «кредитной теории денег» английского экономиста Генри Даннинга Маклеода.

Данные теории напрямую были связаны с так называемой экспансионистской денежно-кредитной политикой, интерес к которой вновь стал активно формироваться в головах политиков, ученых и популистов в период глобального финансового кризиса 2008−2009 годов.

Ровно через 10 лет возникла «современная теория денег» (Modern Monetary Theory, MMT), претендующая на «новое слово» в монетарной теории. Ознакомившись с этой теорией, понимаешь, что это все те же теории ученых 19-го века. И вот активным приверженцем такой позиции, по нашему мнению, стал академик Глазьев.

Исторический опыт развития мировых денежно-кредитных систем показывает, что государства, которые активно придерживались принципов активной экспансионистской монетарной политики, становились или банкротами (как Веймарская республика в 1920-х гг.), либо имели катастрофические последствия от финансовых, банковских и валютных кризисов (девальвация песо в Мексике в начале 1990-х гг., валютный кризис в странах Юго-Восточной Азии и России в конце 1990-х гг.).

Doncentu Волнения, вызванные экономическим кризисом. Аргентина. 2001

Это все не удивительно, так как обильное наводнение экономики «вертолетными деньгами», непременно спровоцируют разбалансированность бюджетной системы, стремительный рост суверенной задолженности, активное «проедание» финансового капитала государства, частного бизнеса и домашних хозяйств, резкое повышение инфляции и девальвации национальной валюты.

Введение «налога Тобина», предложенного академиком Глазьевым, внесет дополнительные риски в мировую экономику. В настоящее время до 80% текущего оборота мирового валютного рынка (это примерно более 4,0 трлн долл. в день) приходится на операции крупнейших инвестиционных банков — маркет-мейкеров валютного рынка, постоянно корректирующих и хеджирующих свои позиции и позиции транснациональных компаний по ключевым мировым валютам.

Введение «налога Тобина» затруднит для них управление рисками, поэтому может не снизить, а, наоборот, усилить нестабильность всей мировой финансовой системы и повысить отток капитала из стран с формирующимися рынками (таких как ЕАЭС).

Все эти негативные последствия для российской экономики, конечно, прекрасно осознают в Банке России, что в условиях пандемии COVID-19 отражается как на структуре, так и на объемах антикризисной поддержки правительства страны и ЦБ. Необходимо при этом учитывать, что финансовая поддержка в России на несколько порядков ниже, чем, например, в США и странах ЕС.

Немалую роль в объемах и структуре финансовой поддержки играет как сама национальная валюта (степень ее востребованности в мировой экономике), так и разнообразный финансовый инструментарий, позволяющий привлекать дополнительное количество денег в национальную экономику.

Так, пакет антикризисных мер, разработанный государственными и монетарными органами власти в США, оценивается в сумму примерно 6,2 трлн долл., из которых 4 трлн, или 21,8% ВВП, связано с поддержкой финансового сектора и 2,2 трлн, или 12,0% ВВП (на март 2020 г.), — с финансированием бюджетных расходов (поддержкой населения, финансовых организаций и предприятий в форме прямых денежных выплат, повышением пособий по безработице, рассрочкой и льготным кредитованием, налоговыми льготами, а также системой здравоохранения).

Напротив, антикризисный пакет мер правительства РФ и Банка России не такой внушительный. Он содержит шесть кредитных программ: три — для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, одна — для крупных предприятий и еще две — для субсидирования ипотеки под 6,5% годовых. При этом суммарный кредитный портфель, охваченный всеми этими программами, оценивается примерно в 1,5 трлн руб. (1,5% ВВП).

При этом ЦБ основной упор делает не столько на количественных (как ФРС или ЕЦБ), сколько на кредитных смягчениях: оценке качества обслуживания долга, снижения резервов на потери (по ссудам и ценным бумагам), в переходе на оценку кредитного риска на основе внутренних рейтингов и прочее.

24 апреля по итогам заседания Совета директоров Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых. Это означает, что регулятор осуществил переход от нейтральной к относительно мягкой денежно-кредитной политике. Более того, ЦБ на основании индикаторов своего базового прогноза не исключает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Однако по мере нормализации ситуации в экономике Банк России планирует вновь быстро вернуться к прежней нейтральной денежно-кредитной политике, ориентированной на обеспечение ценовой и финансовой стабильности как необходимых и достаточных условий для экономического роста.

Банк России не разделяет экспансионистскую позицию приверженцев ММТ, утверждающих, что рост денег в экономике за счет денежной и кредитной эмиссии не будет инфляционным, если правительство будет наращивать свои расходы для вовлечения в экономику дополнительных производственных мощностей и рабочей силы.

Такие утверждения, по его мнению, ошибочны, так как вытекают из количественной теории денег, рекомендации которой в современной экономике уже давно не действуют. От этих рекомендаций все ЦБ отказались еще в конце 1970-х гг., после крушения «монетаристского эксперимента» в США, связанного с проведением политики таргетирования денежных агрегатов, рост которых коррелировал с темпами роста ВВП.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Курс валюты

В настоящее время ни один ЦБ в мире не в состоянии контролировать денежную массу в обращении. Он может оказывать лишь косвенное влияние на предложение денег в экономике — на количество резервов ЦБ и частных денег коммерческих банков — за счет регулирования процентной ставки овернайт на межбанковском рынке.

Но в тоже время ЦБ, в отличие от активных последователей ММТ, стоимость и предложение денег в экономике определяет иначе: не в традиционных рамках денежного (кредитного и депозитного) мультипликатора, а с учетом международных требований к достаточности собственного капитала банков и внутренних стандартов андеррайтинга.

По оценкам Банка России, смягчение денежно-кредитной политики необходимо для поддержания годовой инфляции вблизи 4%. Падение внутреннего и внешнего спроса в 2020 году будет существенно сдерживать рост инфляции, что без дополнительных мер стимулирующего характера может создать дефляционные риски на протяжении всего среднесрочного периода.

Поэтому антикризисный пакет мер правительства РФ и Банка России, оставаясь небольшим и ограниченным во времени, будет формировать в экономике проинфляционные риски (в основном за счет расширения фискальных мер поддержки), чтобы ограничить негативные тенденции в экономике и создать необходимые условия для ее скорейшего восстановления и дальнейшего развития.

Андрюшин Сергей Анатольевич — д.э.н., проф., главный научный сотрудник Института экономики РАН