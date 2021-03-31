Руслан Шамуков
Автор
Занимается репортажной фотографией более 15 лет.
Работал оператором минифотолаборатории, фотографом в студенческой газете "Гаудеамус", фотографом и дизайнером в администрации Петроградского района, фотокорреспондентом газеты "Известия", бильд-редактором журнала "Белая полоса".
Сотрудничал со многими известными российскими и зарубежными изданиями (Российская газета, Коммерсант, Известия, Ведомости, RBTH, National Geographic, Петербургский дневник, ИА REGNUM). В числе шестерых российских фотографов снимал Олимпиаду в Сочи.
Работы публиковались почти на всех континентах и во множестве различных крупных изданий общественно-политической, спортивной и туристической направленности.
Лауреат и победитель многочисленных фотоконкурсов, среди которых "Эпохи зримые черты", "Жара", "Золотое перо", "Наша Олимпиада" в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, "Best Photo of Russia".
Участник выставок международного фестиваля туристического и спортивного кино "Золотая вершина", Международного кинофестиваля "Ypperia" в Греции, выставки российской фотографии в Чехии.
Является автором большой части работ в фотопроекте "Три цвета Крыма".
Участник фотобиеннале Русского музея в Мраморном дворце (2017 г.).
Экспозиция из сорока работ была представлена в рамках фестиваля "Путешесвие в Россию" во Франции, г. Нант (январь 2017 г.)
В фотографии заинтересован в возможности наблюдать за происходящим, ловить момент, рассказывать о жизни людей, наслаждаться сменой окружающих пейзажей, находить красоту и гармонию.
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