«Поезд Победы» — интерактивный экскурсионный состав, посвященный Великой Отечественной войне, приехал на Крымский полуостров в марте. Поезд сделал остановки в городах-героях Севастополе и Керчи и в Городе воинской славы Феодосии.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Как сообщается на сайте проекта «поездпобеды. рф», это первая в мире иммерсивная инсталляция, которая размещена в движущемся составе поезда. В пространстве семи вагонов история Великой Отечественной войны показана глазами фронтовой проводницы.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Посетители на входе в передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Инструктаж для посетителей в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Ожившая история в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Посетители фотографируются в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Рассказ начинается в плацкартном вагоне с воспоминаний о мирном времени. Выставка рассказывает истории обычных людей, которые сели в поезд гражданскими, а вышли из него уже на фронт. Показывает военачальников в передвижных кабинетах и пленных, сбившихся на узких полках.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Инсталляция в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM В наушниках посетители могут прослушать истории, связанные с каждым вагоном

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вагон с военнопленными в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Посетители в вагоне с военнопленными в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM 33-Крым-Керчь-Передвижной-выствочный-комплекс-Поезд-Победы

Экспозиция погружает пассажиров в историю при помощи скульптур, touch-экранов, звуковых эффектов и запахов. Например, в медицинском вагоне пахнет лекарствами, а в железнодорожной бане — дровами.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Медицинский вагон в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вагон-баня в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

Пассажиры поезда будто проезжают войну от первого горького дня до долгожданной победы.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

История показана через личные воспоминания, судьбы, события и факты, которые переплелись в одном поезде.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым

Проект «Поезд победы» уже побывал в Санкт-Петербурге, Пскове, Мурманске, Смоленске, Туле, Курске, Владикавказе. Из Крыма он отправится в Новороссийск. Затем поезд совершит путешествие по Транссибирской магистрали на Дальний Восток.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы». Керчь, Крым