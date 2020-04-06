С переходом на режим самоизоляции, Петербург открыл свою архитектурную красоту. Фотограф Руслан Шамуков показывает необычный весенний город — без людей и машин.

Руслан Шамуков ИА REGNUM
Орлы на ограде Александрийской колонны, вид на Исаакиевский собор в дымке
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Набережная канала Грибоедова
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Парочки обнимаются стоя на Итальянском мосту через канал Грибоедова
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Исаакиевский собор в дымке от ступней скульптуры атлантов на здании Нового Эрмитажа
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект, набережная канала Грибоедова
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Аничков мост
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Анфилада Большого Гостиного Двора
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Вид на пляж Петропавловской крепости
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Растральные колонны
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Вид Зимний дворец, ворон в брачный период на Дворцовом мосту
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Вид на здание Адмиралтейства
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Пустые улицы города
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Вид на Марсово поле
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Вид на Марсово поле, скворечник на дереве
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект, закрытый Дом книги
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Кинолог с собакой у здания Генерального Штаба ЗВО
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Горожане гуляют на балконах
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Горожане гуляют на балконах
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет

Горожане, которых можно встретить на улицах, в основном в масках и средствах индивидуальной защиты, иногда даже в противогазах.

Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в средствах индивидуальной защиты на Дворцовой площади
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты

В петербургском метро также безлюдно. Пассажиропоток упал на 79%.

Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект, подземный переход
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект, подземный переход
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена

Рестораны и кафе в городе закрыты, некоторые заведения предоставляют еду на вынос или отправляют курьерскими службами доставки.

Руслан Шамуков ИА REGNUM
Закрытый на карантин фаст-фуд ресторан «Бургер Кинг» работает на вынос
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Закрытие кафе и магазинов
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Невский проспект. Курьер службы доставки «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Думская улица, Перинная линия, курьер «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге

Люди стараются не выходить из дома без острой необходимости, и выходят гулять на балкон.

Руслан Шамуков ИА REGNUM
Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома

Как уже сообщало ИА REGNUM, участники петербургской художественной группы «Явь» создали световую проекцию в виде бэт-сигнала на стене промышленного здания на улице Тюшина, чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19. Бэт-сигнал — устройство сигнала бедствия, появившееся в комиксах DC Comics в качестве средства для вызова супергероя Бэтмена.

Руслан Шамуков ИА REGNUM
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Руслан Шамуков ИА REGNUM
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии