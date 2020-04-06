С переходом на режим самоизоляции, Петербург открыл свою архитектурную красоту. Фотограф Руслан Шамуков показывает необычный весенний город — без людей и машин.
Орлы на ограде Александрийской колонны, вид на Исаакиевский собор в дымке
Набережная канала Грибоедова
Парочки обнимаются стоя на Итальянском мосту через канал Грибоедова
Исаакиевский собор в дымке от ступней скульптуры атлантов на здании Нового Эрмитажа
Невский проспект, набережная канала Грибоедова
Анфилада Большого Гостиного Двора
Вид на пляж Петропавловской крепости
Вид Зимний дворец, ворон в брачный период на Дворцовом мосту
Вид на здание Адмиралтейства
Вид на Марсово поле, скворечник на дереве
Невский проспект, закрытый Дом книги
Кинолог с собакой у здания Генерального Штаба ЗВО
Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку
Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку
Горожане гуляют на балконах
Горожане гуляют на балконах
Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет
Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет
Горожане, которых можно встретить на улицах, в основном в масках и средствах индивидуальной защиты, иногда даже в противогазах.
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Люди в средствах индивидуальной защиты на Дворцовой площади
Люди в средствах индивидуальной защиты
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты
В петербургском метро также безлюдно. Пассажиропоток упал на 79%.
Невский проспект, подземный переход
Невский проспект, подземный переход
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена
Рестораны и кафе в городе закрыты, некоторые заведения предоставляют еду на вынос или отправляют курьерскими службами доставки.
Закрытый на карантин фаст-фуд ресторан «Бургер Кинг» работает на вынос
Закрытие кафе и магазинов
Невский проспект. Курьер службы доставки «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге
Думская улица, Перинная линия, курьер «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге
Люди стараются не выходить из дома без острой необходимости, и выходят гулять на балкон.
Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома
Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома
Как уже сообщало ИА REGNUM, участники петербургской художественной группы «Явь» создали световую проекцию в виде бэт-сигнала на стене промышленного здания на улице Тюшина, чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19. Бэт-сигнал — устройство сигнала бедствия, появившееся в комиксах DC Comics в качестве средства для вызова супергероя Бэтмена.
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии
Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии