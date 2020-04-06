С переходом на режим самоизоляции, Петербург открыл свою архитектурную красоту. Фотограф Руслан Шамуков показывает необычный весенний город — без людей и машин.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Орлы на ограде Александрийской колонны, вид на Исаакиевский собор в дымке

Руслан Шамуков ИА REGNUM Набережная канала Грибоедова

Руслан Шамуков ИА REGNUM Парочки обнимаются стоя на Итальянском мосту через канал Грибоедова

Руслан Шамуков ИА REGNUM Исаакиевский собор в дымке от ступней скульптуры атлантов на здании Нового Эрмитажа

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект, набережная канала Грибоедова

Руслан Шамуков ИА REGNUM Аничков мост

Руслан Шамуков ИА REGNUM Анфилада Большого Гостиного Двора

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вид на пляж Петропавловской крепости

Руслан Шамуков ИА REGNUM Растральные колонны

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вид Зимний дворец, ворон в брачный период на Дворцовом мосту

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вид на здание Адмиралтейства

Руслан Шамуков ИА REGNUM Пустые улицы города

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вид на Марсово поле

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вид на Марсово поле, скворечник на дереве

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект, закрытый Дом книги

Руслан Шамуков ИА REGNUM Кинолог с собакой у здания Генерального Штаба ЗВО

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект, ограждения на мосту через Мойку

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект

Руслан Шамуков ИА REGNUM Горожане гуляют на балконах

Руслан Шамуков ИА REGNUM Горожане гуляют на балконах

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет

Руслан Шамуков ИА REGNUM Вид из окна на проспект Стачек и Кировский райсовет

Горожане, которых можно встретить на улицах, в основном в масках и средствах индивидуальной защиты, иногда даже в противогазах.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в средствах индивидуальной защиты на Дворцовой площади

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в средствах индивидуальной защиты

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты на Невском проспекте

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты

Руслан Шамуков ИА REGNUM Люди в медицинских масках и средствах индивидуальной защиты

В петербургском метро также безлюдно. Пассажиропоток упал на 79%.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект, подземный переход

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект, подземный переход

Руслан Шамуков ИА REGNUM Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена

Руслан Шамуков ИА REGNUM Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена

Руслан Шамуков ИА REGNUM Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена

Руслан Шамуков ИА REGNUM Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена

Руслан Шамуков ИА REGNUM Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена

Руслан Шамуков ИА REGNUM Станция Адмиралтейская Петербургского метрополитена

Рестораны и кафе в городе закрыты, некоторые заведения предоставляют еду на вынос или отправляют курьерскими службами доставки.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Закрытый на карантин фаст-фуд ресторан «Бургер Кинг» работает на вынос

Руслан Шамуков ИА REGNUM Закрытие кафе и магазинов

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект. Курьер службы доставки «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге

Руслан Шамуков ИА REGNUM Думская улица, Перинная линия, курьер «Яндекс.еда» везет заказ по опустелой дороге

Люди стараются не выходить из дома без острой необходимости, и выходят гулять на балкон.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома

Руслан Шамуков ИА REGNUM Мужчина с новорожденным младенцем в коляске прогуливается по балкону дома

Как уже сообщало ИА REGNUM, участники петербургской художественной группы «Явь» создали световую проекцию в виде бэт-сигнала на стене промышленного здания на улице Тюшина, чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии коронавируса COVID-19. Бэт-сигнал — устройство сигнала бедствия, появившееся в комиксах DC Comics в качестве средства для вызова супергероя Бэтмена.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии

Руслан Шамуков ИА REGNUM Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии

Руслан Шамуков ИА REGNUM Световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске на стене промышленного здания по адресу ул. Тюшина. Проекцию создали участники петербургской художественной группы «Явь», чтобы привлечь внимание к проблеме несоблюдения самоизоляции во время пандемии