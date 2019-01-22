Ростислав Туровский
Последние публикации
VI рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации
1. Основные результаты Шестого рейтинга эффективности управления Шестой рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), — уникальный интегральный аналитический продукт, основанный на синтезе экспертных...
22 января 2019
Второй рейтинг эффективности управления в городских округах РФ
1. Основные результаты рейтинга эффективности управления Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представляет второй рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации. Наш рейтинг основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных...
26 декабря 2018
Первый рейтинг эффективности управления в городских округах РФ
1. Основные результаты рейтинга эффективности управления Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) представляют первый рейтинг эффективности...
22 мая 2018