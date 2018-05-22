1. Основные результаты рейтинга эффективности управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) представляют первый рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации. Опираясь на многолетний опыт составления ежегодного рейтинга эффективности управления в субъектах Федерации, мы разработали и применили специальную методику для исследования российских городов — субъектов местного самоуправления. Наш новый рейтинг также основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных, представляя собой результаты уникального исследования, не имеющего аналогов в российской практике изучения муниципальной власти.

В отличие от рейтинга эффективности управления в субъектах Федерации, настоящий рейтинг не привязан столь жестко к главе территории, что вызвано наличием во многих городах «двуглавой» модели местного самоуправления и связанным с этим распределением ответственности между различными властными органами муниципального уровня. В этой связи рейтинг эффективности управления в городских округах призван показать актуальные и текущие результаты работы муниципальной власти в целом. В представленном рейтинге даны оценки эффективности работы городской власти за январь — март 2018 г [1]. В то же время в силу объективных трудностей с актуализацией части статистических данных в рейтинге используются максимально свежие доступные данные, которые, однако, не всегда связаны с данным периодом.

Общая оценка результата

Результаты первого рейтинга свидетельствуют о невысоком уровне эффективности управления в городских округах. Такой результат неудивителен, поскольку местной власти приходится решать множество сложных и болезненных социально-экономических проблем, испытывая при этом финансовые трудности и ограничения. Поэтому, если сравнивать с нашим рейтингом эффективности управления в субъектах Федерации, то муниципальная власть на этом фоне выглядит заметно хуже. В частности, регионы с самой эффективной властью имеют средние баллы эффективности на уровне свыше 0,7 единицы, изредка встречались случаи превышения отметки в 0,8 единицы. На уровне городских округов максимальный показатель эффективности составил только 0,64, а минимальный — всего 0,37. При этом выделяется плотная и большая группа относительно благополучных муниципалитетов с баллами в диапазоне 0,5−0,6, но сами эти баллы трудно назвать высокими. Такая ситуация во многом объясняется фактическим отсутствием городов, демонстрирующих стабильно высокие результаты по всем направлениям. Поэтому усредненные показатели могут оказываться схожими, но за ними могут скрываться очень разные баллы по отдельным направлениям, и даже у лидеров есть свои слабые места.

Примечательно также, что показатели эффективности в социально-экономическом блоке немного хуже, чем в блоке политико-управленческом. Это вновь напоминает нам о трудностях, с которыми сталкивается муниципальная власть в России. Как и в общем итоге рейтинга, лучший результат в социально-экономическом блоке составил 0,64, а в блоке политико-управленческом — 0,68. Правда, наихудший балл оказался одинаковым для общего рейтинга и обоих блоков и равен 0,37.

Общий итог рейтинга городских округов лишь отчасти напоминает рейтинг эффективности управления в субъектах Федерации. Нередко высокие позиции занимают столицы тех же регионов, которые отличаются высокой управленческой эффективностью. Но есть и заметные расхождения. Первое место в рейтинге заняла Казань — столица Татарстана, который занимает высокие позиции в рейтинге эффективности регионального управления, но в прошлом году регион в целом как раз стал терять свои позиции, а вот его столица оказалась в нашем рейтинге на лучших позициях. На втором месте Тюмень — столица еще одного региона с высокими показателями эффективности управления. Причем только Казань и Тюмень получили итоговые баллы свыше 0,6. Третье место в рейтинге занял Ростов-на-Дону. В пятерку вошли также Ханты-Мансийск и Грозный, а вторую пятерку составили Саранск, Салехард, Калуга, Сочи и Уфа.

Анализ первой десятки нашего рейтинга показывает, что в нем представлен в первую очередь ряд крупных городов и столиц некоторых республик. Но не все города из первой десятки являются региональными центрами — важным и примечательным дополнением стал город Сочи. Не все города из первой десятки можно назвать и действительно «богатыми». С одной стороны, в списке лучших есть столицы всех трех регионов тюменской «матрешки». С другой стороны, в него попадают центры экономически не самых развитых субъектов Федерации — Чеченской Республики, Мордовии. Дело в том, что ресурсы, которыми располагает городская власть, могут быть очень разными. Рейтинг же показывает, насколько эффективно распоряжается этими ресурсами городская власть — и каких результатов ей удается добиваться.

Схожие тенденции проявляются и во второй десятке городов с наиболее эффективным управлением. Здесь также есть ряд столиц республик — Якутск, Владикавказ, а также второй по величине город Татарстана — Набережные Челны. На достаточно высоких позициях оказалась и столица Крыма Симферополь. Высокие результаты демонстрируют некоторые города, не являющиеся региональными столицами, но отличающиеся высокоразвитым промышленным сектором: Нижний Тагил, Череповец. Из крупных городов России на хороших позициях в списке присутствует Челябинск. Отмечается также присутствие ряда городов Центральной России, причем не только экономически благополучного Липецка с его крупной промышленностью, но также Курска и Иваново.

В целом из наиболее крупных городов России, помимо отмеченных выше, на сравнительно благоприятных позициях, по крайней мере, в верхней половине рейтинга, оказались также Екатеринбург (38-е место), Самара (40-е место) и Красноярск (44-е место). Среди сравнительно благополучных городов также присутствует ряд важных сырьевых и промышленных центров: Сургут, Магнитогорск, Новокузнецк. Однако, как мы уже отмечали, вопрос не только в объеме ресурсов, которым располагает город, но и в конкретных результатах работы властей. По этой причине в верхней половине рейтинга немало городов Центральной России — к упомянутым выше можно добавить Орел, Белгород и Владимир. Правда, Белгородская область как регион занимает в наших рейтингах гораздо более высокие позиции, чем ее административный центр.

Анализ городов-аутсайдеров показал, что на наихудших позициях находится весьма крупный город — Волгоград. Также среди самых отстающих — столица Дагестана Махачкала и административный центр Карелии Петрозаводск. Среди городов, находящихся в восьмом десятке, тоже выделяются некоторые весьма крупные и важные центры, такие как Омск и Нижний Новгород. Заметно присутствие здесь ряда важных городов Сибири и Дальнего Востока: к Омску присоединяются Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Барнаул, Кемерово. Крайне слабые позиции заняли также Архангельск и Тамбов.

Примечательно, что самые проблемные города чаще всего имеют накопленные проблемы, связанные с неэффективной работой прежнего руководства. Например, недавно поменялась власть в Омске, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Махачкале. Причем смена власти в Нижнем Новгороде и Махачкале произошла как раз в исследуемый период, но пока не привела к существенному улучшению ситуации в этих городах. Затянувшая политическая турбулентность типична для Петрозаводска. Уже после формального завершения исследуемого нами периода стартовала смена власти в Ижевске, получившем низкие оценки в нашем рейтинге. Тем временем крайне слабые позиции Кемерово были в первую очередь вызваны провалами в политической и хозяйственной сфере, приведшими к известным трагическим событиям и всплеску протестной активности в городе.

В нижней части рейтинговой таблицы можно увидеть ряд крупных городов, в которых власть неэффективно пользуется своими ресурсами. К числу таких примеров относятся Новосибирск (73-е место), Воронеж (66-е место) и Пермь (63-е место). При этом в Воронеже также недавно произошла смена власти, но город при этом пока оказывается ближе к аутсайдерам. Бросаются в глаза и слабые позиции Хабаровска (70-е место), где ситуация ненамного лучше, чем у его традиционного дальневосточного соперника Владивостока. Среди промышленных городов на низких позициях находится Тольятти, чего следовало ожидать, учитывая экономические проблемы этого города. Есть еще негативные примеры и в Центральной России, такие как Ярославль, Рязань и Брянск.

Отдельный интерес представляет подготовка предстоящих в сентябре муниципальных выборов. В ряде городов сохраняются прямые выборы мэров. И с этой точки зрения оптимистично выглядят позиции действующей власти Новокузнецка (27-е место), Томска (28-е место) и Абакана (31-е место); напротив, плохие результаты демонстрирует Хабаровск (70-е место). Примечательно, что как раз в Хабаровске и ожидается смена власти, поскольку мэр А. Соколов уже отказался от выдвижения на новый срок.

Говоря о выборах муниципальных собраний (которым в большинстве случаев предстоит утвердить главу города), обратим внимание на очень сильные позиции Тюмени (второе место) и Якутска (12-е место). На достаточно хороших позициях находятся Белгород (29-е место), уже упомянутый Абакан, Майкоп (33-е место) и, с оговорками, Екатеринбург, где вновь меняется модель местного самоуправления в связи с отменой прямых выборов мэра в этом году (38-е место). К числу «середнячков» можно отнести Красноярск, Великий Новгород и город Волжский в Волгоградской области. Наиболее проблемными в свете предстоящих муниципальных выборов выглядят Рязань (62-е место), Кызыл (74-е место), Тольятти (77-е место), Архангельск (87-е место) и Волгоград (последнее, 92-е место).

Анализ результатов по направлениям

Результаты нашего исследования в рамках политико-управленческого блока оказались интересны, во-первых, тем, что тройка лидеров оказалась той же самой, что и в итоговом рейтинге: Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону. Во-вторых, сами баллы выглядят неплохими — сразу восемь городов (среди них Саранск, Якутск, Краснодар, Анадырь, Набережные Челны) получили более 0,6 единицы. Кроме них в первой десятке оказались также Благовещенск и Чита. Как видим, в верхней части рейтинговой таблицы есть как весьма крупные и значимые российские города, так и сравнительно небольшие центры, в т.ч. на Дальнем Востоке и в Забайкалье.

Схожие тенденции характеризуют и вторую десятку рейтинга. Среди крупных городов России в нее, в частности, попали Уфа и Челябинск. Присутствуют в этом списке также некоторые экономически развитые «вторые города» своих регионов, такие как Нижний Тагил, Череповец и Сочи. Заметно и присутствие городов Центральной России — и не только привычных для высоких рейтингов Калуги и Белгорода, но и Курска. Кроме того, во второй десятке оказались Грозный и Салехард. Из крупных городов, занимающих относительно высокие позиции, здесь можно также выделить Красноярск (24), Пермь (30), Самару (33) и Саратов (34). Однако в общем рейтинге Пермь и Саратов сильно тянут вниз социально-экономические индикаторы.

Список аутсайдеров в целом тоже почти совпадает с общим результатами рейтинга. Здесь список замыкают Кемерово, Волгоград и Петрозаводск. Слабые позиции Кемерово, очевидно, были обусловлены бурными событиями исследуемого перио. В восьмом десятке из числа крупных городов присутствуют Омск и Нижний Новгород, выделяются еще некоторые сибирские и дальневосточные столицы (Барнаул, Иркутск, Владивосток), к которым примыкают Махачкала, Ижевск, Тольятти, Тамбов и Нарьян-Мар. Не выглядят блестящими результаты и таких городов, как Ярославль и Ульяновск (где уже после завершения исследуемого периода началась смена власти).

Социально-экономический блок отличается несколько иными результатами, которые больше зависят от ресурсных возможностей города, чем результаты в политико-управленческом блоке. Примечательно, что первое место занял небольшой административный центр одного из самых богатых российских регионов — Ханты-Мансийск. Причем только он получил более 0,6 балла. В первую тройку, наряду с Казанью, вошел также Новокузнецк, экономически самый сильный город Кемеровской области.

Анализируя состав городов-лидеров, можно также обратить внимание на высокие позиции Оренбурга и Симферополя. В первой десятке присутствуют еще три города тюменской «матрешки»: Тюмень, Салехард и Сургут, а также две республиканские столицы — Уфа и Грозный. Подчеркнем, что в одних случаях высокие результаты явно связаны с экономическим благополучием городов, но в других — с эффективным использованием относительно небольших ресурсов.

Схожие тенденции отличают города из второй десятки. Здесь, в частности, находится Ростов-на-Дону, высокое место которого в общем рейтинге больше связано с результатами в политико-управленческом блоке. В эту группу попали также Майкоп и Сыктывкар. Здесь находится и Кемерово, сильно проигравшее в «общем зачете» из-за проблем в политико-управленческом блоке. Из промышленных центров, наряду с Нижним Тагилом, в этой части рейтинга оказался и другой важный центр черной металлургии — Магнитогорск. Кроме того, во второй десятке присутствуют Сочи и три города Центральной России — более благополучные Липецк и Калуга и более проблемное (но тем не менее демонстрирующее достаточно высокую эффективность управления) Иваново. Кроме того, можно выделить достаточно высокие позиции двух ведущих уральских городов — Екатеринбурга (24) и Челябинска (30). В этой связи сравнительно низкие позиции Екатеринбурга в общем рейтинге объясняются проблемами в политико-управленческом блоке, включая низкий уровень влияния главы города Е. Ройзмана.

Список аутсайдеров, напротив, включает главным образом те города, где результаты низки по большинству направлений. Поэтому рейтинг замыкают все те же Волгоград, Махачкала и Петрозаводск. Отличаются слабыми позициями Омск и Нижний Новгород, более проблемные (согласно нашему исследованию) региональные столицы Центральной России (Тамбов, Брянск), «отстающие» столицы регионов Сибири и Дальнего Востока (Улан-Удэ, Кызыл, Биробиджан), а также Тольятти и Архангельск.

Показательны значительные расхождения результатов по двум блокам у таких городов, как Краснодар и Чита. Оба города продемонстрировали хорошие результаты в политико-управленческом блоке и явно плохие — в блоке социально-экономическом. Отмечается также присутствие среди проблемных городов в социально-экономическом блоке Перми, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока, Саратова, Воронежа и Ярославля. Если вновь говорить об общих результатах рейтинга, то этот блок как раз и повлиял негативно на общие позиции Перми и Саратова, имеющих неплохой рейтинг в политико-управленческом блоке.

2. Методика рейтинга эффективности управления в городских округах

Рейтинг делится на два блока, по каждому из которых проводится своя оценка: политико-управленческий и социально-экономический. Каждый из этих блоков делится на несколько направлений, каждое из которых также оценивается отдельно. Итоговый (интегральный) рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политико-управленческому и социально-экономическому блокам (среднее арифметическое двух соответствующих показателей).

В рейтинге оценивается актуальная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в городских округах, прямо или косвенно связанная с деятельностью органов городской власти. Выборку составили все столицы субъектов Федерации, а также городские округа с населением более 300 тыс. чел, не являющиеся региональными центрами. В Ингушетии, помимо столицы республики Магаса, мы также включили в рейтинг наиболее крупный город и бывшую столицу — Назрань. Итоговая выборка состоит из 92 городов.

По каждому из двух блоков, составляющих итоговую оценку, рассчитывается собственный рейтинг. Он получается путём усреднения оценок регионов по нескольким направлениям внутри блока.

Итоговые оценки по каждому направлению внутри блока представляют собой среднее арифметическое: а) усредненной совокупности нормированных статистических показателей и б) средней экспертной оценки. Такой подход позволяет минимизировать влияние проблемы неполной и устаревшей информации, которую в ряде случаев приходится использовать в данном рейтинге. Так, экспертные оценки имеют большое значение по той причине, что они относятся непосредственно к изучаемому периоду и оценке работы городской власти. К этому же периоду имеет отношение бюджетная статистика. В то же время некоторые статистические показатели доступны только за 2017 год, а в некоторых случаях — за 2016 год. Тем не менее мы используем их в данном рейтинге, исходя из того, что ситуация не могла измениться радикально и может быть условно распространена на исследуемый период данного рейтинга.

Показатели политико-управленческого блока

Рейтинг по политико-управленческому блоку складывается из двух направлений:

общественно-политическая ситуация в городском округе;

эффективность работы бюрократического аппарата.

Выделяя эти два направления, мы исходим из того, что в первом случае рассматриваются отношения городской власти с внешней общественно-политической средой, а во втором случае оценивается, как выстроена внутренняя деятельность власти.

Для расчетов по направлению «Общественно-политическая ситуация в городском округе» используются электоральная и финансовая статистика, а также экспертные оценки.

Электоральные данные позволяют судить об общественной поддержке власти:

Уровень электоральной поддержки действующей власти (для рейтинга за январь — март 2018 г. использован показатель поддержки В. Путина на президентских выборах 18 марта) [2]. Большое значение имеют также отношения городской и региональной власти, у которых есть и свое финансовое измерение. С этой целью мы изучаем поступление в городские округа субсидий, объемы которых в наибольшей степени зависят от политических отношений между уровнями власти.

на президентских выборах 18 марта) [2]. Большое значение имеют также отношения городской и региональной власти, у которых есть и свое финансовое измерение. С этой целью мы изучаем поступление в городские округа субсидий, объемы которых в наибольшей степени зависят от политических отношений между уровнями власти. Объем субсидий за январь — февраль 2018 г. на душу населения.

Динамика объема субсидий за январь — февраль 2018 г. на душу населения в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. [3]

Экспертная оценка по данному направлению формировалась на основе усреднения экспертных оценок по следующим вопросам:

а) общественная поддержка и личная популярность главы городского округа;

б) эффективность консолидации городской политической и деловой элиты и урегулирования внутриэлитных конфликтов;

в) эффективность продвижения городских интересов на региональном и федеральном уровне;

г) эффективность и бесконфликтность отношений с региональными властями.

Ранжирование городских округов по уровню «Эффективности работы бюрократического аппарата» также осуществлялось посредством экспертных оценок и использования ряда статистических показателей.

Среди статистических данных нас, в частности, интересовали финансовое положение муниципальной бюрократии и ее численность:

Доля работников органов местного самоуправления в населении города (последние доступные данные по итогам 2016 года). Мы исходили из того, что эта доля должна быть минимальной.

(последние доступные данные по итогам 2016 года). Мы исходили из того, что эта доля должна быть минимальной. Отношение средней заработной платы работников органов местного самоуправления к средней заработной плате в городском округе (последние доступные данные по итогам 2016 года). При интерпретации данного показателя мы считали, что неэффективными являются как слишком низкие, так и чрезмерно высокие зарплаты чиновников. В результате мы приравняли к нулю случаи, когда зарплата чиновников оказалась ниже средней по региону, а также случаи, когда зарплата чиновников превышает среднюю более чем в два раза. В интервале превышения от 1 до 2 мы исходим из гипотезы о повышении стимулов к эффективной работе пропорционально материальному поощрению. [4]

(последние доступные данные по итогам 2016 года). При интерпретации данного показателя мы считали, что неэффективными являются как слишком низкие, так и чрезмерно высокие зарплаты чиновников. В результате мы приравняли к нулю случаи, когда зарплата чиновников оказалась ниже средней по региону, а также случаи, когда зарплата чиновников превышает среднюю более чем в два раза. В интервале превышения от 1 до 2 мы исходим из гипотезы о повышении стимулов к эффективной работе пропорционально материальному поощрению. [4] Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, на душу населения (последние данные по итогам 2016 г.). Здесь мы также считали, что этот показатель должен быть минимальным.

(последние данные по итогам 2016 г.). Здесь мы также считали, что этот показатель должен быть минимальным. Доля расходов на общегосударственные вопросы в расходах бюджета городского округа в январе — феврале 2018 г. Как и в предыдущем случае, мы исходим из того, что эффективность власти означает минимальный уровень расходов на ее содержание.

в январе — феврале 2018 г. Как и в предыдущем случае, мы исходим из того, что эффективность власти означает минимальный уровень расходов на ее содержание. Динамика расходов на общегосударственные вопросы в расходах бюджета городского округа в январе — феврале 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. Эффективным мы считаем снижение этих расходов.

Наряду со всей этой совокупностью статистических показателей мы также использовали экспертные оценки эффективности работы бюрократического аппарата в городских округах.

Показатели социально-экономического блока

Данный тематический блок состоит из шести основных направлений социальной, финансовой и экономической сферы, ответственность за которые так или иначе лежит на городской власти — образование, развитие ЖКХ, транспортная сфера и дорожное хозяйство, градостроительная сфера и развитие общественного пространства, сфера культуры, финансово-экономическая сфера.

Оценка по направлению «Образование» рассчитывается на основе средней оценки по статистическим показателям и средней экспертной оценки. В качестве статистических показателей использованы следующие индикаторы состояния общего и дошкольного образования:

Доля детей в возрасте 1−6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1−6 лет . Использованы последние доступные данные по итогам 2017 г.

Использованы последние доступные данные по итогам 2017 г. Число мест в дошкольных образовательных учреждениях в отношении к числу педагогических работников. Этот показатель нагрузки на работников сферы дошкольного образования также взят за последний доступный период — по итогам 2017 г.

Этот показатель нагрузки на работников сферы дошкольного образования также взят за последний доступный период — по итогам 2017 г. Расходы бюджета городских округов на дошкольное образование в расчете на душу населения , за январь — февраль 2018 г.

, за январь — февраль 2018 г. Динамика бюджетных расходов городских округов на дошкольное образование в расчете на душу населения , за январь — февраль 2018 г. в отношении к аналогичному периоду 2017 г.

, за январь — февраль 2018 г. в отношении к аналогичному периоду 2017 г. Расходы бюджета городских округов на общее образование в расчете на душу населения , за январь — февраль 2018 г.

, за январь — февраль 2018 г. Динамика расходов городских округов на общее образование в расчете на душу населения, за январь — февраль 2018 г. в отношении к аналогичному периоду 2017 г.

Наряду со статистическими данными используется экспертная оценка развития сферы образования в городском округе.

Оценка по направлению «Развитие ЖКХ» тоже рассчитывается на основе средней оценки по статистическим показателям и средней экспертной оценки. В качестве статистических показателей использованы индикаторы финансирования сферы ЖКХ и работы городских властей по повышению качества услуг ЖКХ:

Доля отремонтированной газовой сети в отношении к нуждающейся в замене и ремонте. Использованы последние доступные данные за 2016 год.

Использованы последние доступные данные за 2016 год. Доля отремонтированных тепловых и паровых сетей в отношении к нуждающимся в замене и ремонте. Использованы последние доступные данные за 2016 год.

Использованы последние доступные данные за 2016 год. Доля отремонтированной водопроводной сети в отношении к нуждающейся в замене и ремонте. Использованы последние доступные данные за 2016 год.

Использованы последние доступные данные за 2016 год. Доля отремонтированной канализационной сети в отношении к нуждающейся в замене и ремонте. Использованы последние доступные данные за 2016 год.

Использованы последние доступные данные за 2016 год. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе таких учреждений. Использованы последние доступные данные за 2016 год.

Использованы последние доступные данные за 2016 год. Расходы бюджета городских округов на ЖКХ в расчете на душу населения за январь — февраль 2018 г.

за январь — февраль 2018 г. Динамика бюджетных расходов городских округов на ЖКХ в расчете на душу населения за январь — февраль 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.

Наряду со статистическими показателями использована экспертная оценка эффективности городского управления в сфере ЖКХ (включая энерго-, тепло‑ и водоснабжение).

Для оценки по направлению «Транспортная сфера и дорожное хозяйство» были использованы следующие статистические показатели финансовых расходов и актуального состояния дорожного хозяйства:

Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Использованы последние доступные данные за 2017 год.

Использованы последние доступные данные за 2017 год. Расходы бюджета городских округов на дорожное хозяйство в расчете на душу населения за январь — февраль 2018 г.

за январь — февраль 2018 г. Динамика бюджетных расходов городских округов на дорожное хозяйство в расчете на душу населения за январь — февраль 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.

Также в рамках данного направления используются две экспертные оценки:

а) Состояние дорожного хозяйства.

б) Развитие системы общественного транспорта.

Оценивая городские округа по направлению «Градостроительная сфера и развитие общественного пространства», нами были использованы два статистических показателя:

Доля граждан, переселенных из ветхого жилья, к числу граждан, проживающих в ветхих домах. Использованы последние доступные данные за 2016 год.

Использованы последние доступные данные за 2016 год. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Использованы последние доступные данные за 2016 год.

Помимо статистических данных использовалась экспертная оценка благоустройства города, состояния городской застройки и планирования, развития общественного пространства.

Оценка «Сферы культуры» включала в себя, с одной стороны, показатели бюджетной сферы:

Расходы бюджетов городских округов на культуру в расчете на душу населения за январь — февраль 2018 г.

за январь — февраль 2018 г. Динамика бюджетных расходов городских округов на культуру в расчете на душу населения за январь — февраль 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.

Также была использована экспертная оценка развития в городском округе культуры и сферы досуга, физической культуры и спорта.

При оценивании «Финансово-экономической сферы» главное внимание уделялось проблемам сбалансированности городских бюджетов и успешности инвестиционной политики в городе:

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения. Были использованы последние доступные статистические данные за 2017 год.

Были использованы последние доступные статистические данные за 2017 год. Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета городского округа в расчете на душу населения. Использовались последние доступные данные за 2016 год.

Использовались последние доступные данные за 2016 год. Уровень долговой нагрузки муниципальных образований , по состоянию на 1 марта 2018 г. (рассчитывалось отношение муниципального долга к объему собственных налоговых и неналоговых доходов).

, по состоянию на 1 марта 2018 г. (рассчитывалось отношение муниципального долга к объему собственных налоговых и неналоговых доходов). Дефицит/профицит бюджета городского округа по итогам января — февраля 2018 г.

Кроме того, использовалась экспертная оценка эффективности финансово-бюджетной политики в городском округе.

Стандартизация данных

Очевидно, что использованные показатели имеют неодинаковую размерность, то есть измерены в разных единицах. Поэтому необходимо было привести их к сопоставимому виду. С этой целью в данном проекте использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждогопоказателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются все структурные характеристики исходного показателя.

В применяемой формуле масштабированное значение получается в результате деления разности наблюдаемого и минимального значения переменной на ее размах:

В том случае, когда непосредственно измеряемый показатель отрицательно связан с высокой эффективностью, применяется обратное линейное масштабирование: полученный в линейном масштабе показатель вычитается из единицы:

Тогда распределение масштабированного показателя становится «зеркальным отображением» исходного показателя, если его высокие значения свидетельствуют о неэффективности.

В отношении показателей динамики и показателей, имеющих как положительные, так и отрицательные значения, применялась процедура линейного масштабирования отдельно для положительных и отрицательных значений (или значений больше или меньше 1 (100%), в случае вычисления динамики как частного) с последующим объединением в интервал [0;1] посредством линейного сжатия рядов [5]:

Для негативной динамики (интервал оценки)

Для позитивной динамики (интервал оценки)

В расчете итоговой оценки мы считаем принципиальным различение двух типов показателей: показатели, полученные в ходе экспертного опроса (первичные данные), и показатели, взятые из других источников (официальная статистика). Итоговые экспертные оценки по каждому из направлений получены как средние арифметические всех полученных по данному направлению экспертных оценок. Итоговые оценки неэкспертного происхождения получены как средние арифметические всех показателей, входящих в данное направление (после их линейного масштабирования). Общая оценка по направлению получена как среднее общей экспертной и общей неэкспертной оценки.

Эти два вида оценок включены в общую оценку по направлению в равной пропорции. Равенство пропорции позволяет учесть достоинства и недостатки каждого вида оценки. Так, экспертные оценки получены по состоянию на момент проведения исследования, т. е. январь — февраль 2018 г. В то же время некоторые статистические данные доступны только по итогам 2016 г. С другой стороны, экспертные оценки могут грешить субъективизмом. Очевидно, что идеальная методика оценки эффективности городской власти невозможна, но разработанная нами методика, на наш взгляд, максимально приближена к реальности.

Экспертные оценки

Для каждого из направлений всех двух блоков получена экспертная оценка от федеральных и региональных экспертов, представляющая собой число от 0 до 5 (5 — наивысшая оценка). Конкретные позиции для экспертного оценивания приведены ниже.

В исследовании были задействованы 142 эксперта — специалисты по городской и региональной политике из Москвы и регионов: политологи, экономисты, политтехнологи, урбанисты, публицисты, общественные деятели (список см. в Приложении).

3. Итоговый рейтинг эффективности