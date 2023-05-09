Роман Смаглий
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Для девятерых ветеранов в Луганске провели отдельный парад
В рамках всероссийской акции «Парад у дома ветерана» в Луганске военнослужащие поздравили девятерых участников Великой Отечественной войны. Так, под маршевую музыку парадный строй прошел мимо дома, где проживает Дмитрий Пивоваров, призванный в Красную армию 9 мая 1943 года. Дмитрий Дмитриевич...
9 мая 2023
В Луганске ведется масштабная реконструкция
Центральная улица столицы ЛНР проходит полную комплексную реконструкцию. Закончить её и еще семь городских улиц — основная задача городских властей на 2023 год. Масштабные восстановительные работы начались в прошлом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Луганском и Москвой. «Улица...
8 мая 2023