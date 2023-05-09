В рамках всероссийской акции «Парад у дома ветерана» в Луганске военнослужащие поздравили девятерых участников Великой Отечественной войны.

Так, под маршевую музыку парадный строй прошел мимо дома, где проживает Дмитрий Пивоваров, призванный в Красную армию 9 мая 1943 года. Дмитрий Дмитриевич защищал Родину в должности наводчика зенитной батареи, награжден медалью «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны второй степени

ИА REGNUM Военнослужащие прошли парадным строем в честь Дня Победы

9 мая 2023 г. к его наградам добавилась еще одна медаль. Представитель группировки войск «Центр» вручил ветерану награду «За оборону ЛНР».

«В сорок пятом мне было всего девятнадцать лет. Но мы даже в эти молодые годы старались быть настоящими бойцами. Так что всем ребятам, которые теперь служат, передаю: тоже старайтесь. Годы пройдут, вы станете старше — и будет приятно вспомнить, что вы были достойными людьми, защитниками Отечества», — со слезами благодарности говорит ветеран.

ИА REGNUM Военнослужащие пришли к ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Пивоварову

ИА REGNUM Вручение медали «За оборону ЛНР» и почетной грамоты

Аналогичные парады прошли не только в Луганске, но и по всей ЛНР.

Как сообщил ИА REGNUM заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Василий Носков, традиционная в Российской Федерации акция активно поддержана молодежью в Луганской Народной Республике.

«В Республике в этом году инициаторами акции стали военнослужащие совместно с нашим министром, а также Всероссийский студенческий корпус спасателей и волонтерский штаб «Мы вместе». Так что ребята дружно поздравляют ветеранов с великим Днём Победы, отдают дань уважения нашим героям», — говорит Носков.

В годы Великой Отечественной войны более 400 тысяч уроженцев Луганщины сражались на фронтах, около 250 тысяч погибли.