Центральная улица столицы ЛНР проходит полную комплексную реконструкцию. Закончить её и еще семь городских улиц — основная задача городских властей на 2023 год. Масштабные восстановительные работы начались в прошлом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Луганском и Москвой.

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

«Улица Советская будет реконструироваться на всем своем протяжении, от Городка до кольца Гаевого. Реконструкция предусматривает, как мы сейчас говорим, ремонт от дома до дома», — заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов во время отчета перед врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

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На шестикилометровом участке полностью меняются сети, кабельные линии, наружное освещение, укладываются новые бордюры, стелются тротуары.

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Изменят и наиболее аварийно опасный участок дороги города — перекресток возле «Буревестника». Там будет создана безопасная транспортная развязка.

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Одновременно делается полная замена систем тепло — и водоснабжения и канализации. По информации коммунальных служб, уровень изношенности местной канализационной сети составлял около 60%.

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3804138" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Треть всех выделенных на реконструкцию денег направлены на социальную инфраструктуру. В течение года будет закончен ремонт трех школ, общежития, реабилитационного центра и ещё более двадцати объектов жилого фонда.

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

«Приезжаю в Донбасс уже четвертый раз. Страшно не было. Луганчане добрые люди, подходят к нам, благодарят за работу. Система у вас очень изношенная, но мы ставим новые пластиковые трубы, прослужат 50 лет точно, хотя производители говорят, что могут и все сто», — рассказал один из строителей, занятый восстановлением Советской улицы.

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Кроме того, в администрации рассматривают возможность строительства нового жилья.

«По Луганску мы определили одиннадцать мест, где предлагаем застройщику строить многоэтажные дома. Провели переговоры с строителями из Ростова-на-Дону. Они у нас уже несколько раз были. Также мы связались с застройщиками из города Каспийска, Дагестан. Это город-побратим, с которым мы подписали договор. Они готовы сегодня зайти в Луганск и начать строительство», — говорит Пилавов.

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Роман Смаглий ИА REGNUM Работы по восстановлению Луганска

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 г. на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент России Владимир Путин заявил, что Луганской и Донецкой Народным Республикам необходимо помочь с восстановлением социальных объектов и домов.