Роман Григоренко
Последние публикации
Смотр сил накануне переформатирования Украины
Выборы в местные Советы на Украине не разочаровали. Они стали довольно яркой картиной нынешнего реального состояния дел на политической Украине. Притом картиной очень детальной и фактологической, несмотря на все премудрости примененной на выборах системы участия кандидатов и подсчета голосов. О...
26 октября 2015
Париж: Украина минус Крым
Судя по тому, что украинские СМИ после встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже не заметили практически ни одного знакового заявления как европейских лидеров, так и самого Порошенко по поводу дальнейшего урегулирования кризиса на Украине, можно говорить только о том, что они все поняли...
5 октября 2015
Война и государственность Украины: момент истины
Политики, эксперты и заинтересованная общественность по обе стороны гражданского конфликта на Украине пребывают в ожидании. Судя по всем признакам — передвижениям войск хунты и их сосредоточению на линии фронта, риторике официального Киева и, главное — Вашингтона, который ни с того, ни с сего...
18 августа 2015
Киев накануне грандиозного «шухера»
Интересные впечатления и ощущения вызывает взгляд на происходящее во властных кругах Киева изнутри. Народ на получившем пробоину «Титанике» вел себя куда как более осмысленно и целеполагающе. А глядя на происходящее в Киеве, складывается такое ощущение, что чем дальше, тем все меньше понимания того...
25 июля 2015
Мукачево: противостояние кланов внутри хунты выходит из-под контроля
Конфликт в Мукачево между бойцами местной группировки «Правого сектора» и местной «властью», а проще говоря — мафией по поводу передела контрабандного рынка сигарет показал, насколько хлипка сегодня власть на Украине. По сути, она валяется под ногами. Сдерживает начало войны всех против всех только...
13 июля 2015
«Перемога»: признаки дефолта, которые Киев предпочитает не замечать
Тягостное впечатление производит нынешний министр финансов Украины Наталья Яресько. Женщина совсем запуталась в своих показаниях. Сначала она с жаром убеждает всех в том, что дефолта не будет, и, получив 4,5 млрд долларов в ЗВР от МВФ, в апреле бодро рапортует об очередной «перемоге». Это позволяет...
2 июля 2015
Знакомьтесь, будущий президент Украины: Наливайченко
Состоявшаяся на прошлой неделе тихая отставка шефа СБУ Валентина Наливайченко вызвала некоторое недоумение у политически подкованной части населения, которая ждала продолжения скандала со взаимными разоблачениями и обвинениями двух группировок (президента Порошенко — заместителя генерального...
23 июня 2015
Украинская «ррреволюция» начала пожирать своих кровавых детей
Если осторожный и вдумчивый Ярош понял происходящие тенденции правильно, взял под козырёк и послушно стал советником в Генштабе Украины, то для некоторых других революционеров протекающие в Киеве тенденции так и остались непонятными. В результате в пятницу 93-й батальон ВСУ вынужден был силовым...
11 апреля 2015
Украина: стратегическое бессилие США
Концовка прошлой недели достаточно ярко подтвердила истинность реальных, а не вымышленных СМИ установок основных игроков на Украине. Напомню, что после провокации с подрывом автобуса в Волновахе в ночь с 16 на 17 января Вооруженные силы Украины предприняли попытку широкомасштабного наступления на...
20 января 2015
Порошенко: стремительное превращение в «хромую утку»
Новостная лента с Украины наконец-то перестала напоминать фронтовую сводку. Тем не менее это не означает, что ситуация входит в какую-то более спокойную фазу. Наоборот. Кремлю удалось более-менее успешно снять военное напряжение с Новороссии и ослабить удавку войны для мирного населения...
23 декабря 2014